1 час назад
18 мировых достопримечательностей, которые с такого ракурса вы еще не видели

Все мы знаем такие достопримечательности мира, как Тадж-Махал в Индии, Сфинкс в Египте и Пизанскую башню в Италии. Они уже стали визитной карточкой своих стран и кажется, что их изображения мы видели тысячу раз. А что, если взглянуть на них и на другие шедевры архитектуры под новым углом? В этой статье мы решили собрать снимки, которые помогают увидеть их другими глазами.

«На этой фотографии Эйфелева башня кажется совсем крошечной»

У Великого сфинкса в Гизе есть хвост

«Хогвартс можно увидеть из окна моей школы»

«Ранний утренний снимок Карлова моста в Праге, когда туман рассеялся»

«Моя последняя фотография Лувра»

«Празднование Нового года в Бурдж-Халифе»

«Августовский закат в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре»

«Никогда не замечал, что эта фотография, сделанная мной в прошлом году, создает впечатление, будто небоскреб „Шард“ построен на вершине Лондонского Тауэра»

«Поскольку я живу в Агре и начал фотографировать на свою зеркалку еще в 2016 году, Тадж-Махал был и остается моей музой номер один»

«Внутри Пизанской башни»

«Средневековая башня Алькасар де Сеговия. В этот день небо сошло с ума, и я была в шоке от этой красоты»

«Наслаждаюсь итальянской едой и кофе с видом на гигантский купол Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Италия»

«В этот день, 35 лет назад, мой отец решил пробраться к знаку Голливуда»

«Эмпайр-стейт-билдинг в рамочке»

«Шпили Миланского собора в Италии»

«Кто-нибудь знает, почему закрыт Тауэрский мост?»

«Замок Килхурн в Шотландии»

«Венецианский канал зимой. Было холодно и туманно»

Хвост Сфинкса выглядит очень забавно. Почему мы раньше не обращали на него внимание? А как таинственно выглядит Карлов мост туманным утром! В каких странах вы уже бывали? Какая из достопримечательностей мира впечатлила вас больше всего?

