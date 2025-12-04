18 мировых достопримечательностей, которые с такого ракурса вы еще не видели

Все мы знаем такие достопримечательности мира, как Тадж-Махал в Индии, Сфинкс в Египте и Пизанскую башню в Италии. Они уже стали визитной карточкой своих стран и кажется, что их изображения мы видели тысячу раз. А что, если взглянуть на них и на другие шедевры архитектуры под новым углом? В этой статье мы решили собрать снимки, которые помогают увидеть их другими глазами.