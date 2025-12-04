18 мировых достопримечательностей, которые с такого ракурса вы еще не видели
1 час назад
Все мы знаем такие достопримечательности мира, как Тадж-Махал в Индии, Сфинкс в Египте и Пизанскую башню в Италии. Они уже стали визитной карточкой своих стран и кажется, что их изображения мы видели тысячу раз. А что, если взглянуть на них и на другие шедевры архитектуры под новым углом? В этой статье мы решили собрать снимки, которые помогают увидеть их другими глазами.
«На этой фотографии Эйфелева башня кажется совсем крошечной»
У Великого сфинкса в Гизе есть хвост
«Хогвартс можно увидеть из окна моей школы»
«Ранний утренний снимок Карлова моста в Праге, когда туман рассеялся»
«Моя последняя фотография Лувра»
«Празднование Нового года в Бурдж-Халифе»
«Августовский закат в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре»
«Никогда не замечал, что эта фотография, сделанная мной в прошлом году, создает впечатление, будто небоскреб „Шард“ построен на вершине Лондонского Тауэра»
«Поскольку я живу в Агре и начал фотографировать на свою зеркалку еще в 2016 году, Тадж-Махал был и остается моей музой номер один»
«Внутри Пизанской башни»
«Средневековая башня Алькасар де Сеговия. В этот день небо сошло с ума, и я была в шоке от этой красоты»
«Наслаждаюсь итальянской едой и кофе с видом на гигантский купол Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Италия»
«В этот день, 35 лет назад, мой отец решил пробраться к знаку Голливуда»
«Эмпайр-стейт-билдинг в рамочке»
«Шпили Миланского собора в Италии»
«Кто-нибудь знает, почему закрыт Тауэрский мост?»
«Замок Килхурн в Шотландии»
«Венецианский канал зимой. Было холодно и туманно»
Хвост Сфинкса выглядит очень забавно. Почему мы раньше не обращали на него внимание? А как таинственно выглядит Карлов мост туманным утром! В каких странах вы уже бывали? Какая из достопримечательностей мира впечатлила вас больше всего?
Фото на превью Daniel Mayer / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, buttleproof / Imgur
