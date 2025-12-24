16 загадочных штук, которые ввели всех в ступор, а ответ оказался прост

Мы часто натыкаемся на странные предметы, назначение которых с первого взгляда кажется загадкой. В этой статье — 16 находок, которые кажутся странными и непонятными, но на деле служат для удивительно интересных целей.

«Розовые мягкие штуки, сцепляющиеся между собой. Переданы в приют для животных»

Ответ: Это ортопедическая подушка для сидения.

«В моем сыре дырка, и это не швейцарский сыр, что за фигня?!»

Ответ: Я работаю на сырзаводе компании, упаковавшей этот сыр. Его нарезали из большого блока; каждый четвертый—пятый идет на проверку, из него берут керн из середины. Это след от такого образца, который обычно удаляют еще при нарезке.

«Эту маленькую керамическую емкость моему другу подарили в магазине кружек. Размером она примерно с ладонь»

Ответ: Это чернильница. Перемычка сверху нужна для того, чтобы убрать с пера излишки чернил.

«Нашла в старой сумке для пряжи моей бабушки»

Ответ: Это педикюрная щетка с дозатором мыла.

«Сижу в больнице. Сын заметил в стене мячик для пинг-понга, который исчезает, когда открывается дверь. Что это?»

Ответ: Ничего необычного, он нужен для контроля давления воздуха в помещении, которое чаще всего используется в медицинских учреждениях для обеспечения отрицательного давления и предотвращения распространения воздушно-капельных инфекций.

«Купила краску для волос. А в ней какие-то странные кристаллы. Это что вообще такое?»

Ответ: Я химик. Готов поспорить, что это всего-навсего один из компонентов пигмента, который просто не растворился. Попробуйте нагреть банку в теплой воде, и они, скорее всего, пропадут.

«Что это за „петелька“ рядом с пуговицей на винтажных мужских шерстяных шортах?»

Ответ: В нее продевают язычок ремня — так ремень держится по центру талии и не съезжает.

«Такая штука с парашютом приземлилась у меня на пастбище»

Ответ: Она прилетела к тебе прямо из космоса, это калибровочная сфера для радара.

«Поверх стакана с соленой водой появился странный пух»

Ответ: Это просто солевые кристаллы.

«Что это за маленькая пластиковая пластина с небольшим выступом на одном конце и эластичным ремешком на другом?»

Ответ: Стилус для большого пальца.

«Что это за странная резиновая штука? Она довольно гибкая»

Ответ: это держатель для бургера. Эта штука не даст вам запачкаться.

«Нашли пакет с такими круглыми стеклянными штуками»

Ответ: Они ценятся коллекционерами. Я их использую для ножек мебели, стоящей на ковре, чтобы колесики или ножки не оставляли вмятин на ковре и не царапали деревянный пол.

«Для чего нужна эта раковина странной формы?»

Ответ: Такие раковины используют для быстрой подготовки продуктов к приготовлению.

«Какие-то стеклянные штуки, похожие на крышки»

Ответ: Это крышки и есть. Раньше их использовали, чтобы закрывать открытые консервные банки.

«Нашли это в шкафу со столовыми приборами. Даже бабуля не в курсе, что это»

Ответ: Неужели я один знаю, для чего это нужно? Это же супер-вещь для масла. Она предназначена для того, чтобы соскребать твердое сливочное масло с помощью маленьких «ребрышек» и намазывать его на хлеб. Также эту штуку можно использовать для снятия пены с поверхности кастрюли с жидкостью.

«Унаследовал эту странную металлическую штуку. Шарик снизу можно открутить, и тогда у предмета появятся три ножки. Внутри чаши есть небольшой шип с резьбой»

Ответ: это старинный держатель для цветов. Если оставить шар на конце, то цветок можно носить в этой штуке с собой. А если его снять, получится что-то типа небольшой вазы, которой можно украсить стол.