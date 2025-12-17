16 вещей, создателям которых хочется задать один вопрос: «За что вы так с людьми?»

Каждый день мы пользуемся десятками вещей: ездим в лифтах, пьем смузи из стаканов и собираем мебель по инструкции. И иногда кажется, что мир вокруг нас создают не для удобства, а для проверки на юмор. Ведь надо же как-то научиться играть в шахматы практически одинаковыми наборами. Или включать телевизор сразу двумя кнопками.

«Женский туалет в местном ресторане»

На самом деле это практично, сделано для того, чтобы люди не задерживались надолго в туалете. © DommyCommieMommy / Reddit

«Рекламные огни этого здания направлены прямо на мою спальню»

«Инструкции, которые я получил вместе с дешевым комодом»

© madmaninabox42 / Reddit Игорь 100500 1 час назад /«Инструкции, которые я получил вместе с дешевым комодом»/

А что не так? Сварной металлический каркас, верхняя панель упакована отдельно и привинчивается к каркасу потребителем.

И это не комод, а стеллаж.

Хотя не удивительно. У обитателей страны, где используется Reddit -лапки. - - Ответить

«Из-за пятнистого рисунка на этом контейнере я оттирал его дольше, чем следовало бы»

«Я задавался вопросом, почему я никогда не могу найти обувь, которая бы мне подходила по размеру. Все эти туфли якобы одного и того же размера — 42»

«Мне отправили три стеклянные банки кофе без какой-либо защиты или разделителей»

«Получил в подарок шахматы, и вместо черных и белых фигур один набор немного более непрозрачный, чем другой. Очень трудно различить эти два набора»

«Уф, адвент-календарь моих детей. К сожалению, цифры нанесены краской, а дверцы несъемные»

«Снимаю студию. Вот какая раковина на кухне»

«Какую кнопку я должен использовать?»

«Я задавался вопросом, почему я всегда попадал на 4-й этаж, нажимая кнопку „2“»

«Новый „стакан для смузи“ имеет герметичную крышку, благодаря которой невозможно выпить жидкость через прилагаемую трубочку»

«Увидел такие сушилки для рук»

«Забежал в общественный туалет, потом посмотрел вниз, а тут такое! Стенки кабинки и дверь были выше сиденья унитаза»

«Нитки от воздушных шаров на тарелке похожи на волосы»

«Увидел это отродье у дантиста»

Отличный способ создать комфортную атмосферу для пациентов в вестибюле. © ashes2608 / Reddit