16 человек, чьи находки на миг вернули в детство, а ностальгия словно придавила теплым одеялом

Время так стремительно несется вперед, что мы уже путаемся не в годах, а в целых десятилетиях. Но иногда достаточно одного маленького повода, чтобы вдруг ощутить себя снова там, где всё было проще и теплее. И лучше всего в это прошлое возвращают нас старые фото и вещи, которые хранят частички прожитых мгновений. Стоит только взглянуть на них — и накрывает волна такой ностальгии, словно открывается дверца в другую эпоху.