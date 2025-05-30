13 раритетных вещиц, за которые еще лет 20 назад многие были готовы душу продать

В последние десятилетия прогресс настолько ускорился, что мы за ним еле успеваем. Двадцать лет назад CD-плеер долго оставался хитом, а сегодня мы каждый год мечтаем о новой модели смартфона или ноутбука. В нулевые нам хотелось не только навороченных гаджетов, но и трендовой одежды, в которой, кажется, ходили все, и много чего еще. Чем грезили пользователи сети в свои нулевые — смотрите и читайте в этой подборке.