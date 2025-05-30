13 раритетных вещиц, за которые еще лет 20 назад многие были готовы душу продать
В последние десятилетия прогресс настолько ускорился, что мы за ним еле успеваем. Двадцать лет назад CD-плеер долго оставался хитом, а сегодня мы каждый год мечтаем о новой модели смартфона или ноутбука. В нулевые нам хотелось не только навороченных гаджетов, но и трендовой одежды, в которой, кажется, ходили все, и много чего еще. Чем грезили пользователи сети в свои нулевые — смотрите и читайте в этой подборке.
«Сначала я обзавелся шрекотелевизором, а теперь у меня есть полный набор!»
- Святые небеса, да где же ты это нашел? © MayoTheMuffin / Reddit
«Приехал к продавцу на счет неработающей консоли. Решил спросить, что еще интересного есть. И тут он выносит это»
«Я вцепился и не отдавал. Это ведь оригинал! Game Boy, с IPS-экраном и в новом корпусе, еще в пленке»
Примечания ADME: Game Boy — портативная игровая система, разработанная и произведенная компанией Nintendo; IPS-экран — жидкокристаллический экран с повышенным качеством изображения.
«Теперь уже раритетная вещь. Нашла на работе»
Это, конечно, хорошо, что мы знаем про IPS-экран. Но я бы рекомендовала начать реализовывать возрастную тягу к знаниям с изучения слова насчёт.
«Топовые карманные персональные компьютеры из нулевых»
«Решил воплотить свою мечту из 00-х. В то время он стоил просто нереальных денег»
«И вот нахожу этот девайс, а у него всего 15 часов разговоров и по состоянию совершенно новый! Это мобильный коммуникатор из 2000-х Sony Ericsson P990i»
Органайзер с калькулятором
Я слегка сохну по советским калькуляторам, у которых магическое зелёное табло.
«Наверняка у кого-то остался значок 90-х, который модники любили надевать на каждый предмет гардероба, в том числе и на сумки»
Просто свой компьютер
Герои 2,3, Варкрафт 2,3, Populos III: the beginning, Caesar, Океан Эльфов (Даёшь пятилетку за три дня!), Might&Magic 3-7, и то потому что первые 2 не запускались, ГП и философский камень, эмулятор Sega и даже, вроде, какие-то Симы
«Во что вы играли, когда ваш компьютер был такой?»
- Когда мой компьютер был такой у меня не было компьютера. © kiloed / Pikabu
Фотоаппарат «Полароид»
Мечтали не просто о тамагочи, а о каком-то конкретном
Видео-двойка
«Мой пейджер Motorola из 90-х»
CD-плеер
Мечтали о таких. Но был кассетный,тоже неплохой. Ну и ещё мелкие радио. Один до сих пор работает,если батарейки вставить.
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