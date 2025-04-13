12 человек, которые решили вспомнить места, где жили раньше

Если блохи -нужно чистить всё, и ковёр, и диваны, и вообще всё. Мы купили дом, переехали (животных у нас не было), у детей (5 лет и 9 мес) в первый же день оказались искусаны ноги, пока мы не выставили весь дом от подвала до чердака и не обработали двор проблема не решалась