Если блохи -нужно чистить всё, и ковёр, и диваны, и вообще всё. Мы купили дом, переехали (животных у нас не было), у детей (5 лет и 9 мес) в первый же день оказались искусаны ноги, пока мы не выставили весь дом от подвала до чердака и не обработали двор проблема не решалась
12 человек, которые решили вспомнить места, где жили раньше
Ностальгия
3 часа назад
Иногда, чтобы вдохновиться на перемены, достаточно оглянуться назад — туда, где все начиналось. Наши герои решили вспомнить свою первую квартиру: с ее простыми радостями, импровизированным уютом и тем особенным чувством, когда каждый уголок — про тебя. Именно такими воспоминаниями поделились наши герои.
- Моим первым настоящим жильем была двухкомнатная квартира. Она стоила 500 долларов в месяц. Там жили шесть человек, но только трое из нас платили аренду. Мой парень (теперь муж) пытался найти нам собственное жилье, но это было сложно. Один из соседей по комнате предложил ему помочь тем, что мы втроем объединим наши деньги. Он показался мне нормальным парнем, поэтому мы подписали с ним договор аренды. Через месяц к нам переехали его друзья, которые бездельничали у нас, были шумными и грубыми. Через шесть лет мы оттуда сбежали. © violet******j / Reddit
- Когда была маленькая, жили в двухкомнатной квартире. Сейчас мне уже 20 лет, есть молодой человек. На днях знакомилась с его родителями и попала в свою квартиру, в которой когда-то жила. Зашла туда и нахлынули воспоминания из детства… Как это необычно, когда твои родители продают квартиру твоей будущей семье. © Подслушано / Ideer
- Мы переехали в квартиру бывшей учительницы химии целых пятнадцать лет назад, а городской номер телефона остался тот же, и с тех пор нам звонили ее бывшие ученики. В последний год ученики "молчали", и мы уж было подумали, что звонки наконец закончились, но оказались неправы, еще одна бывшая ученица дозвонилась до нас. Каким же хорошим она все-таки была учителем, что до сих пор помнят и звонят. © Подслушано / Ideer
- В начале 2000-х у меня была квартира в Тендерлойне, в центре Сан-Франциско, за 550 баксов в месяц. Это была квартира с одной спальней. Мне нравилось там жить, но я съехал оттуда, как только мне позволили средства. Спустя 15 лет лет, та же площадь квартиры, тот же район, но стоимость — почти три тысячи баксов. Люди чуть не плачут, когда я рассказываю это. © *******sanchez / Reddit
- Встретился с агентом, посмотрел квартиру, квартира в хорошем состоянии, не евроремонт, но и не «бабушкин», а мне большего и не надо, предупредил про регистрацию, агент пообещала поговорить с хозяином. Через пару дней встретились уже с хозяином, который оказался мужиком лет 45, да еще и моим тезкой. Прошло некоторое время, я благополучно переехал, сделал временную регистрацию, первые два месяца хозяин приходил за деньгами, а потом договорились, что проще кидать на карту, соответственно, хозяин в квартире не появлялся месяцами. Примерно через год меня уволили с работы. Что делать, пришлось искать новую, о чем и сообщил хозяину. Каково же было мое удивление, когда он сказал "Не переживай, и не попадись на всякие сетевые маркетинги, ищи нормальную работу не спеша, за квартплату не волнуйся, живи сколько надо. Вот тут я реально офигел. Фактически совершенно чужой мне человек предлагает мне жить в его квартире бесплатно. К счастью, у меня некоторая сумма денег отложена, поэтому плачу исправно. © Hufky87 / Pikabu
- Моя первая квартира была с одной спальней. Это было примерно в 20 минутах от дома, где я вырос. Я был достаточно далеко, чтобы чувствовать себя независимым, но достаточно близко, чтобы пойти домой и постирать. Я никогда раньше не жил один и очень нервничал, но в итоге мне это очень понравилось! © Glittering_Move_5631 / Reddit
- Переехала в другой город по работе. Пару недель жила у подруги, параллельно искала жилье. Квартиру потянуть не могла, поэтому комната - мое все. Нашла вариант: женщина и два ее маленьких сына сдавали комнату в 4-хкомнатной квартире. Стеснять подругу надоело, согласилась на этот вариант. Платила только половину коммунальных. Сейчас подумаю - смешные деньги. А через два месяца хозяйка с детьми уехала в Канаду. А я осталась одна в 4 комнатах с евроремонтом и всей техникой, с условием никого не подселять, оплачивать коммунальные и присматривать за квартирой. Прожила там 2,5 года, пока квартиру не решили продавать. Чудесное было время. © re55 / Pikabu
- Когда переехала в отдельную квартиру, начал доставать сосед. Как-то приперся в 6 утра, заявил: "Твоя стиральная машина тарабанила всю ночь! Повторится - вызываю полицию!" Тут я не выдержала. Молча взяла его за руку и провела в квартиру - показать, что у меня нет стиралки, не купила еще.
- Мы с женой переехали в квартиру после того, как обручились. Оказалось, что у предыдущего арендатора внутри был практически зоопарк. Кошки, собаки, крысы, змеи и бородатая агама. Через 2 недели я проснулся с укусами на ногах. Поставил на пол на ночь миску с водой. Проснулся и обнаружил, что в миске плавает около 100 блох. Они дважды чистили квартиру, и в конце концов мы убедили их почистить ковер. И все, что мы получили за это беспокойство - это один месяц бесплатной аренды. © Spartan2842 / Reddit
- Снимала комнату у бабушки, которая обещала "почти не мешать". На деле — каждый вечер приходила с историями и вкусной едой. Через пару месяцев на весах плюс 5 кг. Я ей: "Хватит меня закармливать", а она мне в ответ: "Да кто тебя закармливает. Ты на моих весах взвешивалась? Они ж уже несколько лет как неправильно работают". Мы посмеялись и успокоились. Уехала только после того, как бабушка решила отдать комнату внучке.
- После универа сняла комнату в квартире с соседом-актером. Каждое утро он распевался в душе, декламировал Шекспира на кухне и устраивал репетиции у себя в комнате. Я все время ходила в наушниках. Но однажды решил, что мне мало, и пригласил меня на спектакль, и, честно говоря, он был потрясающим. Мы потом даже подружились с ним. А через полгода он уехал в Питер, и я осталась в квартире одна - с тишиной и пустым зеркалом, на котором он оставил записку: "Помни: весь мир - театр!"
- Снимала я комнату в большой квартире, а через стенку жила пара. Как-то рано утром соседка стала ломиться ко мне и кричать: "Ты что, думала, я не узнаю, что ты моему парню написываешь?" Я сразу ничего даже не поняла. А потом вдруг выясняется, что она его ко мне приревновала, потому что я написала ему и попросила сделать уборку (они все время пропускали свою очередь). Долго я там не прожила, вскоре переехала, чтобы таких потрясений не испытывать.
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Комментарии
Уведомления
Воистину, пока не втюхаешься в историю в проблемными соседями, не оценишь в полной мере своих беспроблемных. Такими историями Адме напоминает, как нам хорошо живётся . Слава Богу за моих соседей! ☺️
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