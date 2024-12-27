20 случаев, когда съемное жилье оказалось с сюрпризом

В поисках идеального съемного жилья мы все мечтаем о сочетании уюта, комфорта и доступной цены. Но реальность бывает обманчивой, и неожиданные сюрпризы могут подстерегать уже с порога. Одним улыбнется удача, и достанется потрясающий вид из окна, а другие окажутся в тесной комнате с низкими потолками. Иногда кажется, что здесь все зависит от везения.

«Возникла проблема с бронированием. Единственный свободный номер оказался такой»

«Ванна в нашем гостиничном номере наполнялась водой с потолка»

«Чудесный вид разворачивается перед моей девушкой в нашем номере»

Это же надо было додуматься до такого. И ведь прямо около кровати

© drewlucas4 / Reddit OsenOsen 1 неделя назад Удобненько)

В роддоме когда лежала, тоже кровать почти вплотную к раковине. Если бы ещё и душ в палате - вообще шикарно 😁

Кстати, в детской больнице почти так и было. Огорожен одной стенкой и шторкой. Просто шторка, у самого входа в палату.

Тут не понятно, если 2 кровати, почему душевая без шторок😳 - - Ответить

«Cломалась дверная ручка. Арендатор оригинально решил проблему. Теперь дверь открываем только так. Вставляем ключ в замок изнутри, через это отверстие»

Кстати, посмотрите на еще одну подборку, в которой люди просто сняли квартиру, а уехали оттуда с кучей эмоций.

Фантастическое погружение в атмосферу Гарри Поттера и другие приключения с Airbnb

«Мы продали дом и около месяца поживем в съемной квартире. Это зеркало в ванной, где я должен буду бриться, причесываться, надевать контактные линзы и т. д. все это время»

«Через Airbnb я забронировал квартиру, в которой обустроили домашний тренажер для скалолазания»

«Где-то год назад я останавливалась в собачьем приюте в Коста-Рике. Вот так я проснулась на свой день рождения»

«Вот так можно смотреть телевизор с дивана в квартире»

«Уэксфорд, Ирландия. Жилье, забронированное через Airbnb. Уютные маленькие домики и прекрасное время, которое мы там провели»

«Этот кот, который залез под кровать, шел вместе с моей бронью»

Ощущение, что сейчас к калитке подойдет Гэндальф и постучит в дверь. Разве нет?

«Мы остановились на работающей ферме в Западной Ирландии. И хозяин оставил немного яблок, чтобы мы покормили чудесную Пенни»

«Решили остановиться в небольшом домике. Эта горячая кедровая ванна-чан — просто нечто»

«Часы в квартире, которую я снял, не показывают 11»

«Я приехал в командировку. А потом зашел в эту комнату, которую забронировал. Не могу перестать смотреть на это»

«Я остановился в квартире, и, думаю, она всем понравится»

«Местечко, где мы с женой провели выходные. Какая же милота!»

«Сняли квартиру. Оказалось, что это половина дома в селе, на территории фермы. С нами жил песик, курочки, кролики, в самом селе были овцы, козы, цесарки, даже лама»

В поиске жилья важно быть готовым к любым неожиданностям, ведь каждый вариант — это маленькая лотерея. И некоторым удается снять жилье, а в довесок получить нехилый сюрприз.

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.