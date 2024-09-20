16 историй о ремонте, который для многих стал настоящим испытанием на прочность

Истории
8 минут назад

Герои этой статьи на своем примере поняли, что для благополучного завершения ремонта недостаточно просто купить стройматериалы и договориться с рабочими. Чаще всего на этом непростом пути встречается столько преград, что иногда хочется воскликнуть: «Да зачем же мы в это ввязались, жили же без проблем!»

  • Делали ремонт. Я на работе, мама днем дежурила в квартире, присматривала за рабочими. Когда они косячили, то сбегали пораньше, не дожидаясь меня. Мол, я рявкаю и заставляю переделывать. И тут звонит мне мама и с хохотом сообщает: «Ребята ушли пораньше, так что я тебя тут жду, походим, посмотрим». К их чести надо сказать, что в итоге ремонт сделали хорошо, только маме жаловались: «Дочка строгая у вас, а с виду и не скажешь». © nezabudka / ADME
  • Я купил очень старый дом и решил его отремонтировать. Инструменты и стройматериалы лежали в подвале, пока мы счищали старую штукатурку и снимали другие отделочные материалы на двух этажах. Как назло в течение трех дней шли проливные дожди. И вот однажды утром мы проснулись и обнаружили, что подвал полон воды. Все инструменты и материалы или просто намокли, или были безвозвратно испорчены. Убыток составил около $ 15 000. © Maurice Hilarius / Quora
  • Через 2 года после ремонта вновь начали течь трубы под ванной. Вызвал сантехника. Тот пришел, залез под ванну, поглядел и выдал уже классическую фразу: «Ну и какой криворукий мастер вам это делал?». Максимально спрятав улыбку, отвечаю: «Так вы мне и делали 2 года назад». «А... Это многое объясняет», — грустно изрек сантехник и уже молча начал исправлять свои огрехи. © Sythet / Pikabu
  • Говорят, прежде чем жениться, надо вместе поклеить обои. Так вот, эти обои разрушают любые отношения. Мы с сестрой начали клеить их, пока мой муж был на работе. Через час мы друг друга тихо ненавидели, я уже не говорю о ругани, которую слышали все соседи. Сестра — учитель начальных классов, я — психолог, специализируюсь на семейных конфликтах. © Подслушано / Ideer
  • Я хочу постелить линолеум на пол. Поделилась с подругой, а та завела песню: «Фу, бабкин ремонт. Сейчас все ламинат кладут». Говорю, что босиком дома хожу, мне лично линолеум тактильно приятнее. И тут подруга выдает железный аргумент: «Да какая разница, что ногам приятнее, ламинат выглядит дороже и красивее, а линолеум превратит дом в бабушкину избу». Так и не смогла объяснить, что сейчас не те времена, когда линолеум был одного вида и неважного качества. Сейчас есть реально плотный, с покрытием, защищающим от истирания. И расцветок — глаза разбегутся. И такой есть, что с виду от того же ламината не отличишь. Нет, не положено и все тут, стели «приличный пол». © Anastomus / ADME
  • У нас работала бригада, которая до этого удачно сделала ремонт нашей подруге. Сначала заляпали штукатуркой дверь — отмывалось все с кусками покрытия. Но мастер вроде хороший, поэтому пополам скинулись на новое полотно. Плитку положили идеально. А вот покраской стен занималась девочка, которая либо по телефону с кем-то флиртовала, либо строила глазки прорабу. Краска через день пошла трещинами, мы позвонили бригадиру. Он пообещал приехать, но так и не добрался до нас и перестал брать трубку. Оказалось, подруге дверь снимали на время работ со штукатуркой, а красил стены вообще другой мужик, которого эта бригада нанимала. А тут решили на нас поучиться, видимо. © shade of smile / ADME
  • Рабочие, которые снимали плитку со стены в ванной, захотели открыть окошко для проветривания. Они встали на сиденье унитаза и сломали его. Потом вся ванна осталась полностью заваленной битой плиткой. Я снял ковер на лестнице, чтобы его не затоптали грязной обувью, но забыл про коврик на лестничной площадке. Рабочие быстро заляпали его краской и заявили: «Да ладно, вы же все равно будете менять ковер». А еще они не стеснялись складывать свои инструменты на моей кровати. У кого-нибудь еще были такие проблемы или это только у меня получилось так вляпаться? © Kelz Moonlight / Quora
  • Случай на днях: перед поклейкой обоев показала ремонтникам, где верх, а где низ. Ладно, вроде поняли. И тут муж спрашивает: «Ты напомнила им, что рисунок подгонять надо?» Елки, они же действительно нарезали рулон как попало. Для меня это настолько элементарно было, что даже не пришло в голову напоминать о таких простых вещах специалистам. Хорошо, хоть исправили, рисунок подогнали. И вот как их оставишь без присмотра? © мальвина / ADME
  • Делаем с парнем ремонт, купили грунтовку для стен. Парень принялся за дело, а я чувствую: вонь пошла на всю квартиру. Начали искать источник зловония. Оказалось, продали нам просроченную грунтовку, теперь от стен ужасно пахнет. Пойду и отнесу обратно в магазин эту тухлятину, пусть сами нюхают, чтобы неповадно было. © Подслушано / Ideer
  • Все знакомые мастера оказались заняты, когда я собрался делать ремонт. Решил обратиться в фирму, которая настойчиво себя рекламировала в соцсетях. Пришел сметчик-обаяшка. Быстро посчитал стоимость ремонта, все устраивало. Составили договор, приступили к делу. И тут пошли срывы сроков и стало видно ужасное качество работ. Звоню в фирму, жалуюсь. А этот обаяшка мне: «Вы договор подписывали не с компанией, а с частным предпринимателем, с ним и разбирайтесь». Фирма оказалась посредником. Теперь урок на всю жизнь. © Олег Малыкин / ADME
  • А я ремонт закончила делать. Это была убитая квартирка с прогнившими половицами и кухней, обшитой вагонкой как на даче. Раньше, войдя в квартиру, я попадала в крошечную прихожую примерно метр на метр, откуда открывались пять дверей: одна в комнату, вторая в кладовку, третья в кухню, четвертая в туалет, ну и пятая — входная. Я сделала и узаконила перепланировку, снесла кладовку и дверь в комнату.
    Ванную мне делала бригада, гнилые полы и радиаторы тоже поменяли. А дальше все пришлось делать самой. Тяжелей всего дался линолеум, он, зараза, тяжелый такой, я замучилась таскать его в процессе выравнивания. Всю обстановку придумала сама, насмотревшись картинок в интернете, хотя лофт, который я выбрала, говорят, уже вышел из моды. Когда выравнивала стены и клеила обои, то похудела на два размера, теперь ко всем напрашиваюсь клеить обои, чтобы форму поддерживать. © Smetanishna / Pikabu
  • Я усвоила важный урок: нельзя приглашать ремонтников, просто потому, что их контакты оказались на рекламной листовке, прикрепленной к доске объявлений. Именно так я на свою голову наняла двух электриков, чтобы они установили светильник под кухонным шкафом и подключили проводку через смежную стену. Двое мужчин, отец и сын, во время работы постоянно препирались друг с другом и язвили без остановки. У них не было нужных инструментов, поэтому мне пришлось бегать и искать им отвертку, плоскогубцы, инструмент для зачистки проводов и рулетку.
    Они работали с 7 вечера до 8:15 вечера, а затем взяли с меня плату за два полных часа и ушли, оставив торчащие из стены провода. Я тогда была еще слишком молода и постеснялась ругаться с ними. Спасибо, что они хотя бы не присвоили мои инструменты. © Pog Moth / Quora
  • Мы купили вторичку, живем и постепенно делаем ремонт. Гостиная была сделана за неделю и обошлась во что-то около 1200 баксов — постелили ламинат, стены выровняли и грунтанули сами, потом приехал человек и поклеил обои. Сейчас кухня на очереди, уже прикинули, что не считая покупки самого гарнитура ремонт съест около $ 1000. Это с учетом снятия старой жуткой плитки со стен и с их выравниванием. Сама кухня на наш размер — еще баксов 500-600, плюс индукция, духовка, вытяжка. Кто вы, люди, делающие ремонт годами за бешеные деньги? Современный адекватный ремонт более чем реально сделать с относительно небольшим бюджетом. © dimario33 / Pikabu
  • Задумала ремонт. Планировала заменить обои и плинтуса. Сняла обои, а там грибок. Начала его устранять, дошла до плинтуса, а он прогнил. Потом выяснилось, что еще и кирпичная кладка поехала. Специалисты сказали, что надо укреплять фундамент и обшивать лицевую часть дома. Сумма за ремонт набегает космическая, но назад пути нет. Сменила, называется, обои! © Подслушано / Ideer
  • Предыдущие владельцы сделали пристройку к дому, которая закрывала некоторые окна. Кухня была натуральной пещерой. Я убрал стену, разделяющую две комнаты, чтобы сделать кухню побольше и впустить свет. Затем пришлось снять несколько слоев линолеума, под которыми скрывались гнилые доски.
    Под подвесным потолком в гостиной ним был еще один такой же! Зачем? Жаль, я никогда это не узнаю. На верхнем этаже от стены до стены лежал ковер родом из шестидесятых. Под ним оказалось здоровенное темное пятно, которое не вывелось даже после шлифовки пола. Теперь настала моя очередь покупать ковер. © Greg Holley / Quora
  • Покупала квартиру. Были разные варианты при ограниченном бюджете. Выбрала жилье в старом доме. Сделала ремонт, перепланировку, все коммуникации заменила. Она на окраине города, рядом парк и скверы. Двор зеленый, тихий, куча мест для парковок. Куча транспорта рядом, кафешки есть, магазины.
    Я упорно не понимаю, почему старые дома считаются отстоем. Была у друзей в новостройках. Ну да, подъезды симпатичнее и чище, лифты есть. Остальное ничем не лучше. Двор заставлен машинами, деревьев нет. Не чувствуется история города и места. Просто человейник безликий. И да, подъезд там так же пачкают и плюют в нем. © Подслушано / Ideer

Отремонтировать квартиру — только половина дела. Куда интереснее потом выяснять, кто реальный собственник этих квадратных метров. Вот как раз 15+ историй о том, как раздел жилья влияет на отношения между родными.

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