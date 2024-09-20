16 историй о ремонте, который для многих стал настоящим испытанием на прочность

Герои этой статьи на своем примере поняли, что для благополучного завершения ремонта недостаточно просто купить стройматериалы и договориться с рабочими. Чаще всего на этом непростом пути встречается столько преград, что иногда хочется воскликнуть: «Да зачем же мы в это ввязались, жили же без проблем!»