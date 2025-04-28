15 хитростей, которые помогут быстро понять, стоит ли снимать это жилье

Сделай сам
30 минут назад

Снять хорошее жилье за приемлемую цену — задача повышенной сложности. Поиски иногда отнимают много сил и времени. Как же быть уверенным в том, что нашел не кота в мешке? Конечно, один из красных флагов — арендодатель отказывается заключать договор и подписывать акт приемки жилья. Тут лучше даже не разговаривать. Но на какие нюансы стоит еще обратить внимание, чтобы жить с комфортом?

Смотрим на напор воды и скорость слива

Не стесняйтесь включать воду во время осмотра. Если давление в кранах резко падает, это может свидетельствовать о различных проблемах: коррозии труб, скрытой протечке и т.д. В идеале решить эту проблему до заключения договора, о чем и стоит сказать арендодателю. Не помешает проверить надежность кранов и бачка в туалете и таким образом: если все краны закрыты, то счетчик будет стоять на месте.

Если вода в раковине или ванне очень медленно спускается, то это может быть признаком засора или повреждения труб.

Прислушиваемся к странным звукам в стенах

Обязательно зайдите в санузел и включите воду. Лучше сразу уходите, если из стен начнут доноситься странные звуки. Бульканье, капание или постукивание — все это может свидетельствовать о серьезных проблемах с сантехникой, которые быстро не исправить. Странные звуки возникают, когда вода течет по поврежденным или ослабленным трубам.

Проверяем двери и окна

Обязательно стоит проверить работоспособность дверных замков. Если что-то заедает или не работает, то следует указать на это арендодателю: он должен исправить это до заселения. А если откажется, то определенно не стоит с ним связываться.

При осмотре окон следует убедиться в отсутствии сквозняков: проблемы с изоляцией напрямую влияют и на ваш комфорт, и на счета за коммунальные услуги.

Присматриваемся к напольному покрытию

Обратить внимание на пол нужно по нескольким причинам. Во-первых, стоит посмотреть нет ли там трещин или вздутий — это многое скажет о том, как сам арендодатель заботится о квартире. Во-вторых, обратите внимание на наличие влаги: особенно это касается последних этажей или отдельных домов — влажные места могут говорить о протечках крыши или труб.

Материал покрытия тоже важен: не все виды полов одинаково прочные. Каждый арендатор боится что-то испортить и, в итоге, потерять залог, поэтому если пол выглядит идеально, но сделан, например, из ламината, который может вздуться при попадании воды, стоит задуматься. А вот плиточное покрытие выглядит более надежным.

Разглядываем стены и потолок

Стены и потолок также лучше досконально изучить. Понятное дело, что могли остаться отверстия от картин или мелкие царапины. Но если вы заметите существенную трещину, то лучше поинтересоваться ее происхождением.

И стены, и потолок стоит осмотреть на предмет влажных пятен: иногда трубы спрятаны в стенах и сразу такая протечка будет едва заметна. Такая проблема имеет накопительный эффект — тут до беды недалеко. Также обратите внимание на наличие плесени.

Не стесняемся принюхиваться

Заходя в квартиру, обращайте внимание на запахи. Особенно дело касается санузла: наличие неприятного запаха может свидетельствовать о проблемах. Напольное покрытие и ковры тоже неплохо бы подвергнуть обонятельной проверке, ведь если раньше в помещении жили домашние животные, они вполне могли оставить после себя неприятные сюрпризы. Увы, иногда проще отказаться от жилья, чем избавиться от едкого запаха.

Открываем шкафы, тумбы, комоды

Шкафы лучше осматривать с фонариком: часто такие места становятся излюбленным укрытием для насекомых и даже грызунов. Кроме этого, проверяйте, хорошо ли закреплены все детали шкафов и тумб, выдвижные ящики должны легко открываться.

Проверяем мебель

Если вы хотите снять квартиру с мягкой мебелью, то сто раз подумайте: эту деталь стоит подвергнуть досмотру с пристрастием. Проверьте надежность конструкции кровати и дивана. А если заметите подозрительные пятнышки черного цвета, то стоит быть начеку: это могут быть клопы. В такой ситуации даже химчистка поможет не сразу, так что лучше сказать арендодателю «прощай».

Включаем плиту и духовку

При осмотре кухни не постесняйтесь капнуть на каждую включенную конфорку электрической плиты воду: так вы убедитесь в том, что все работает и нагревается. Если плита газовая, то необходимо проверить, как быстро зажигается горелка, остывают ли после выключения конфорки, не идет ли запах газа.

Берем с собой зарядное устройство для телефона

Обязательно включите везде свет, чтобы убедиться в его исправности. В идеале — проверьте работоспособность розеток: для этого можно взять с собой зарядное устройство для телефона, например. Все розетки и выключатели должны быть хорошо закреплены. Попросите арендодателя показать вам коробку с предохранителями: они должны быть включены и вам должны объяснить, какой за что отвечает.

Ищем пожарный извещатель

Будет плюсом, если в квартире установлены пожарные извещатели. Обязательно убедитесь, что они работают. Если такой системы нет, то всегда можно уточнить у арендодателя, есть ли возможность ее поставить. Безопасность превыше всего.

Интересуемся качеством связи и интернета

В современном мире без связи никуда. Уточните у арендодателя, услугами каких провайдеров и мобильных операторов вы можете воспользоваться, узнайте о скорости интернета. И проверьте качества сигнала. Детокс от гаджетов устраивать надо, но узнать о проблемах со связью в ответственный момент — так себе вариант.

Оформляем страховку

Многие арендаторы переживают о том, что за время их проживания что-то может случиться. На этот случай уточните у арендодателя о возможности страховки квартиры и имущества. Это будет отличный запасной план в случае непредвиденных обстоятельств.

Кстати, всегда лучше спрашивайте сразу, что именно уже входит в арендную плату: проживание, коммуналка, интернет. Некоторые арендодатели включают сюда и страховку.

Устраиваем вечернюю прогулку

Как правило, осмотр квартиры проходит днем. Но неплохо бы до заключения договора прогуляться у будущего дома поздно вечером. Вы сможете оценить безопасность района. А еще обратите внимание на освещение. Наличие фонарей — это прекрасно, но заметьте, не будет ли их свет мешать вам по ночам, если в квартире нет плотных штор.

Знакомимся с соседями

Не факт, что арендодатель сможет вам ответить, но все же задайте вопрос по поводу соседей. Они могут быть шумными, перманентно делать ремонт или просто лезть в чужие дела от скуки. Поэтому лучше взвесить все за и против: сможете ли вы адаптироваться?

Несколько советов по уборке жилья можно прочесть здесь. А об интересных решениях для ремонта — вот тут. Кроме того, в преддверии отпусков не лишним будет узнать несколько лайфхаков о путешествии и сборах.

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
15 часов назад

Ну вроде всё и без статьи все знают, да и при покупке вторички те же советы, в принципе.

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