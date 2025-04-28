15 хитростей, которые помогут быстро понять, стоит ли снимать это жилье

Не стесняйтесь включать воду во время осмотра. Если давление в кранах резко падает, это может свидетельствовать о различных проблемах: коррозии труб, скрытой протечке и т.д. В идеале решить эту проблему до заключения договора, о чем и стоит сказать арендодателю. Не помешает проверить надежность кранов и бачка в туалете и таким образом: если все краны закрыты, то счетчик будет стоять на месте.

Если вода в раковине или ванне очень медленно спускается, то это может быть признаком засора или повреждения труб.