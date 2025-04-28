Ну вроде всё и без статьи все знают, да и при покупке вторички те же советы, в принципе.
15 хитростей, которые помогут быстро понять, стоит ли снимать это жилье
Снять хорошее жилье за приемлемую цену — задача повышенной сложности. Поиски иногда отнимают много сил и времени. Как же быть уверенным в том, что нашел не кота в мешке? Конечно, один из красных флагов — арендодатель отказывается заключать договор и подписывать акт приемки жилья. Тут лучше даже не разговаривать. Но на какие нюансы стоит еще обратить внимание, чтобы жить с комфортом?
Смотрим на напор воды и скорость слива
Не стесняйтесь включать воду во время осмотра. Если давление в кранах резко падает, это может свидетельствовать о различных проблемах: коррозии труб, скрытой протечке и т.д. В идеале решить эту проблему до заключения договора, о чем и стоит сказать арендодателю. Не помешает проверить надежность кранов и бачка в туалете и таким образом: если все краны закрыты, то счетчик будет стоять на месте.
Если вода в раковине или ванне очень медленно спускается, то это может быть признаком засора или повреждения труб.
Прислушиваемся к странным звукам в стенах
Обязательно зайдите в санузел и включите воду. Лучше сразу уходите, если из стен начнут доноситься странные звуки. Бульканье, капание или постукивание — все это может свидетельствовать о серьезных проблемах с сантехникой, которые быстро не исправить. Странные звуки возникают, когда вода течет по поврежденным или ослабленным трубам.
Проверяем двери и окна
Обязательно стоит проверить работоспособность дверных замков. Если что-то заедает или не работает, то следует указать на это арендодателю: он должен исправить это до заселения. А если откажется, то определенно не стоит с ним связываться.
При осмотре окон следует убедиться в отсутствии сквозняков: проблемы с изоляцией напрямую влияют и на ваш комфорт, и на счета за коммунальные услуги.
Присматриваемся к напольному покрытию
Обратить внимание на пол нужно по нескольким причинам. Во-первых, стоит посмотреть нет ли там трещин или вздутий — это многое скажет о том, как сам арендодатель заботится о квартире. Во-вторых, обратите внимание на наличие влаги: особенно это касается последних этажей или отдельных домов — влажные места могут говорить о протечках крыши или труб.
Материал покрытия тоже важен: не все виды полов одинаково прочные. Каждый арендатор боится что-то испортить и, в итоге, потерять залог, поэтому если пол выглядит идеально, но сделан, например, из ламината, который может вздуться при попадании воды, стоит задуматься. А вот плиточное покрытие выглядит более надежным.
Разглядываем стены и потолок
Стены и потолок также лучше досконально изучить. Понятное дело, что могли остаться отверстия от картин или мелкие царапины. Но если вы заметите существенную трещину, то лучше поинтересоваться ее происхождением.
И стены, и потолок стоит осмотреть на предмет влажных пятен: иногда трубы спрятаны в стенах и сразу такая протечка будет едва заметна. Такая проблема имеет накопительный эффект — тут до беды недалеко. Также обратите внимание на наличие плесени.
Не стесняемся принюхиваться
Заходя в квартиру, обращайте внимание на запахи. Особенно дело касается санузла: наличие неприятного запаха может свидетельствовать о проблемах. Напольное покрытие и ковры тоже неплохо бы подвергнуть обонятельной проверке, ведь если раньше в помещении жили домашние животные, они вполне могли оставить после себя неприятные сюрпризы. Увы, иногда проще отказаться от жилья, чем избавиться от едкого запаха.
Открываем шкафы, тумбы, комоды
Проверяем мебель
Если вы хотите снять квартиру с мягкой мебелью, то сто раз подумайте: эту деталь стоит подвергнуть досмотру с пристрастием. Проверьте надежность конструкции кровати и дивана. А если заметите подозрительные пятнышки черного цвета, то стоит быть начеку: это могут быть клопы. В такой ситуации даже химчистка поможет не сразу, так что лучше сказать арендодателю «прощай».
Включаем плиту и духовку
При осмотре кухни не постесняйтесь капнуть на каждую включенную конфорку электрической плиты воду: так вы убедитесь в том, что все работает и нагревается. Если плита газовая, то необходимо проверить, как быстро зажигается горелка, остывают ли после выключения конфорки, не идет ли запах газа.
Берем с собой зарядное устройство для телефона
Обязательно включите везде свет, чтобы убедиться в его исправности. В идеале — проверьте работоспособность розеток: для этого можно взять с собой зарядное устройство для телефона, например. Все розетки и выключатели должны быть хорошо закреплены. Попросите арендодателя показать вам коробку с предохранителями: они должны быть включены и вам должны объяснить, какой за что отвечает.
Ищем пожарный извещатель
Будет плюсом, если в квартире установлены пожарные извещатели. Обязательно убедитесь, что они работают. Если такой системы нет, то всегда можно уточнить у арендодателя, есть ли возможность ее поставить. Безопасность превыше всего.
Интересуемся качеством связи и интернета
В современном мире без связи никуда. Уточните у арендодателя, услугами каких провайдеров и мобильных операторов вы можете воспользоваться, узнайте о скорости интернета. И проверьте качества сигнала. Детокс от гаджетов устраивать надо, но узнать о проблемах со связью в ответственный момент — так себе вариант.
Оформляем страховку
Многие арендаторы переживают о том, что за время их проживания что-то может случиться. На этот случай уточните у арендодателя о возможности страховки квартиры и имущества. Это будет отличный запасной план в случае непредвиденных обстоятельств.
Кстати, всегда лучше спрашивайте сразу, что именно уже входит в арендную плату: проживание, коммуналка, интернет. Некоторые арендодатели включают сюда и страховку.
Устраиваем вечернюю прогулку
Как правило, осмотр квартиры проходит днем. Но неплохо бы до заключения договора прогуляться у будущего дома поздно вечером. Вы сможете оценить безопасность района. А еще обратите внимание на освещение. Наличие фонарей — это прекрасно, но заметьте, не будет ли их свет мешать вам по ночам, если в квартире нет плотных штор.
Знакомимся с соседями
Не факт, что арендодатель сможет вам ответить, но все же задайте вопрос по поводу соседей. Они могут быть шумными, перманентно делать ремонт или просто лезть в чужие дела от скуки. Поэтому лучше взвесить все за и против: сможете ли вы адаптироваться?