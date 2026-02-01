20+ человек поделились фотографиями, полными радости, и неожиданно согрели тысячи сердец

Счастье — это не всегда выигрыш в лотерею. Иногда это рисунок ребенка, найденный в столе отца спустя 25 лет, или кот, который выжил всем назло. Мы собрали фото обычных людей, чьи маленькие радости оказались настолько мощными, что согрели тысячи сердец в сети.

«Я перебирал вещи, которые отец хранил рядом со своим рабочим столом. Этот рисунок я сделал, когда мне было 7 лет. Он хранил его в своем столе 25 лет»

«Сегодня я стал отцом и мне просто не терпится поделиться этим с миром»

«Не выхожу без них из дома. Так и вижу людей, которые будут сидеть тут позже и увидят эту мордочку»

«Сегодня я наконец-то вернулась в своей коттедж. Давненько меня тут не было. Как же круто просто вернуться домой!»

«Переехал на ферму в Исландии и теперь просто живу свою простую жизнь»

«Я участвовала в выставке со своими акварельными работами и выиграла сразу две награды!»

«Пошла прогуляться к морю в поисках окаменелостей. Смотрите, что попалось мне прямо под ногами!»

«Порой все, что нужно — это прилечь на землю»

«Вчера вечером сын прокрался ко мне в кабинет, пока я готовила, чтобы „порисовать что-нибудь“. Сегодня я открыла свой блокнот на совещании и увидела вот это»

«Каждый раз во время шопинга я даю свою парню 30 минут в уголке с Лего. Он заслужил»

«Начала вязать. Ничего особенного, но я так собой горда, что точно побегу показывать это бабушке»

«Уже 12 лет я живу совершенно один на Аляске. И с каждым годом мне нравится все больше и больше. Как же мне повезло! Зацените вид»

«Наслаждаюсь снежным днем вместо того, чтобы прятаться внутри»

«Мне 32, а я играюсь с цветной бумагой. Так спокойно, просто, весело и дешево. И столько радости!»

«Эти величественные орлы целый день провели у меня на заднем дворе»

«Мы с семьей так любим обычные сконы, что пришлось аж второй противень сделать»

«Недавно я открыла для себя радость вязания. А теперь моя 9-летняя дочь провела чудесную церемонию на открытом воздухе для этих призраков»

«Мой кот серьезно заболел, а у меня не было денег на лечение. Но мой боец выжил. Ветеринар сказал, что за 30 лет впервые такое видит. Посмотрите на него сейчас!»

«Мы с мужем только что получили ключи от нашего нового дома»

«Я сбежала от токсичной обстановки дома, купила себе дом на колесах и теперь живу с таким видом»

«Сосед подарил мне необычные куриные яйца. Взгляните на них. Я почему-то чувствую себя такой счастливой»

«Утром зашел на кухню и обнаружил, что жена испекла вишневый пирог. Оказывается, она проснулась среди ночи и решила заняться выпечкой»