20+ историй о тех, кто научился ценить маленькие радости жизни

Да , я в детстве (ох и давно это было) хотела одна съесть целый апельсин , откусывая его , как яблоко)))
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Чтобы быть счастливым, не обязательно иметь горы золота или достигать того самого успешного успеха. Порой можно прогуляться в тишине или услышать доброе слово - и на душе будто урчат довольные кошки. Счастье и правда можно найти в мелочах.
Да , я в детстве (ох и давно это было) хотела одна съесть целый апельсин , откусывая его , как яблоко)))
А вот еще подборка историй о повседневном, но таком настоящем счастье: