Мы перенесли 15 героинь народных сказок на обложки глянца, и они там смотрятся как родные

Как выглядели бы легендарные красавицы из наших любимых сказок, если бы вдруг оказались в объективе топовых фэшн-фотографов? В этой подборке вас ждут невероятные перевоплощения: от дерзкой и стильной Марфушеньки до Хозяйки Медной горы, которая в новом образе выглядит так, будто лично руководит модным домом.

1. Марфушенька-душенька — «Морозко»

2. Анидаг — «Королевство кривых зеркал»

3. Ильмень-царевна — «Садко»

Dmitriy Al
10 минут назад

Совсем непохожа, но кого то мне эта правая мадам напоминает, селебрити какую то, не пойму кого.

4. Снегурочка — «Снегурочка»

5. Хозяйка Медной горы — «Каменный цветок»

6. Принцесса Мелисента — «31 июня»

7. Аленушка — «Чародеи»

8. Принцесса — «Обыкновенное чудо»

9. Настенька — «Морозко»

10. Царевна-Лебедь — «Сказка о царе Салтане»

11. Снежная королева — «Снежная королева»

12. Варвара — «Варвара-краса, длинная коса»

Dmitriy Al
4 минуты назад

Эта да, один человек, но фотка не с обложки глянца, а фотограф из ночного клуба щелкнул.

13. Людмила — «Руслан и Людмила»

14. Царица — «Осенние колокола»

15. Марья Моревна — «Кащей Бессмертный»

