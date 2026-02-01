эта бы не поперлась под елку мёрзнуть из-за жениха и приданого 😊
Мы перенесли 15 героинь народных сказок на обложки глянца, и они там смотрятся как родные
Кино
19 минут назад
Как выглядели бы легендарные красавицы из наших любимых сказок, если бы вдруг оказались в объективе топовых фэшн-фотографов? В этой подборке вас ждут невероятные перевоплощения: от дерзкой и стильной Марфушеньки до Хозяйки Медной горы, которая в новом образе выглядит так, будто лично руководит модным домом.
1. Марфушенька-душенька — «Морозко»
2. Анидаг — «Королевство кривых зеркал»
3. Ильмень-царевна — «Садко»
Совсем непохожа, но кого то мне эта правая мадам напоминает, селебрити какую то, не пойму кого.
-
-
Ответить
4. Снегурочка — «Снегурочка»
5. Хозяйка Медной горы — «Каменный цветок»
6. Принцесса Мелисента — «31 июня»
7. Аленушка — «Чародеи»
8. Принцесса — «Обыкновенное чудо»
9. Настенька — «Морозко»
10. Царевна-Лебедь — «Сказка о царе Салтане»
11. Снежная королева — «Снежная королева»
12. Варвара — «Варвара-краса, длинная коса»
Эта да, один человек, но фотка не с обложки глянца, а фотограф из ночного клуба щелкнул.
-
-
Ответить
13. Людмила — «Руслан и Людмила»
14. Царица — «Осенние колокола»
15. Марья Моревна — «Кащей Бессмертный»
Есть какая-то похожесть, действительно как у родственников, родные но совершенно другие люди.
-
-
Ответить
Еще больше фантазийных перевоплощений можно найти в этих наших материалах:
Фото на превью Морозко / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image, Варвара-краса, длинная коса / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 семей, у которых что ни день — то комедийный сериал
Народное творчество
1 месяц назад
17 незнакомцев, которые появились на секунду и сделали день светлее
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
Истории
3 недели назад
11 нарядов из наших любимых фильмов, которые ловко раскрывают секреты персонажей
Кино
1 месяц назад
17 историй о том, что чудеса под Новый год все-таки случаются
Добро
1 месяц назад
17 историй о том, как близкие показали себя без фильтров
15 историй о том, как дети своими умозаключениями поставили взрослых в тупик, и ржали все
Истории
2 недели назад
15 затейников, которые знакомятся так, что хоть мемуары пиши
15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса
Истории
1 неделя назад
14 житейских историй, в которых справедливость восторжествовала самым неожиданным образом
Истории
6 дней назад
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
15 фото и историй, которые мощно пропитаны духом наших школьных дискотек
Фотоподборки
1 месяц назад