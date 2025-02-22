16 историй о людях, которые живут в мире и согласии со своими странностями

Если становится скучно жить, есть множество способов разнообразить рутину. Например, присмотреться ко всем вокруг и у некоторых людей обнаружить замечательные странности. Жить рядом с такими людьми бывает неспокойно, весело или грустно, но скучно - никогда. А порой можно понять, что и у нас самих тоже есть свои тараканы в голове. И главное - жить с ними в согласии.