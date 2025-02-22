16 историй о людях, которые живут в мире и согласии со своими странностями
Если становится скучно жить, есть множество способов разнообразить рутину. Например, присмотреться ко всем вокруг и у некоторых людей обнаружить замечательные странности. Жить рядом с такими людьми бывает неспокойно, весело или грустно, но скучно - никогда. А порой можно понять, что и у нас самих тоже есть свои тараканы в голове. И главное - жить с ними в согласии.
- Была как-то в гостях у друга и совершенно случайно узнала, что он со странностями. Все было прекрасно, но только до того момента, пока он не захотел поесть и не пошел готовить. Я пошла за ним, чтобы помочь, и увидела такую картину: на столе лежала пачка пельменей, которую он заранее выложил, чтобы они растаяли. Потом он высыпал эти пельмени в миску и начал по одной отделать тесто от мяса. Тесто он выкидывал, мясо перекладывал в другую тарелку, перемешивал и жарил. Посоветовала ему покупать сразу фарш, но он сказал, что это не так интересно. © Палата №6 / VK
- В 90-х в моем городе был парень, который одевался как Эйс Вентура. Он ездил на потрепанной белой машине, и всегда был в образе. Он не был агрессивным или что-то в этом роде. Просто драматично декламировал строки из фильма. Он всегда появлялся на городских фестивалях. Это продолжалось около 2-3 лет, а потом он просто прекратил. © VotumSeparatum / Reddit
- Иду как-то вечером домой, возле супермаркета привязан рыжий пес, маленький такой, ушастый. А рядом огромный ворон, прыгает вокруг, пытается клюнуть пса. Думаю, ну все, сейчас начнется, собака либо заорет, либо драпать начнет. Тут из магазина выходит мужик, берет поводок, а ворон спокойно взлетает ему на плечо. Идет он такой: в одной руке пакет, в другой собака, а на плече коршун этот черный, как пиратский попугай, только страшнее. Я так и зависла на месте, глядя им вслед. © Палата №6 / VK
- Звоню деду, спрашиваю, как дела, а он такой: “Да нормально, только поясницу потянул”. Ну, естественно, интересуюсь, что случилось. А он абсолютно спокойно отвечает: “Да решил вспомнить молодость, попробовать сальто назад. Только батут, оказывается, зимой жесткий, как бетон”. Деду, на секундочку, 72 года. © Палата №6 / VK
- Я с детства очень люблю точные науки, на экзаменах физику сдавала, поступила на техническую специальность. Спокойно могу починить электрический чайник, компьютер, розетку. То есть с электричеством и законами физики я на ты. Но! Я боюсь переходить трамвайные рельсы и вовсе не из-за литературного произведения. Я боюсь, что меня ударит током! Вот вам и технарь. © Подслушано / Ideer
- Лет десять назад меня забанили на одном форуме любителей кактусов. Причина? “Недопустимое поведение в разделе суккулентов”. Я тогда знатно поругался с каким-то дедулей, который доказывал, что алоэ не настоящий кактус. В общем, забыл про это надолго, а сегодня вдруг приходит письмо: “Ваш бан истек, добро пожаловать обратно!”. Ну что ж, раз так… Захожу, создаю новую тему: “Кактусоводы, которые не любят алоэ, не достойны своих горшков”. Через пять минут снова бан. На 20 лет. Ну ничего, увидимся в 2044-м! © Палата №6 / VK
- Живу, никого не трогаю. И тут ко мне врывается соседка по квартире и сразу же кричать начинает: "Ты что натворила? Зачем ты это сделала?" Я не понимаю, что происходит, а она тащит меня в туалет. Думаю, и где я накосячила? Заходим, а там вроде все в порядке. Говорю: "Ну вот, бумагу повесила новую. Нормально ж все". А она продолжает, все так же на повышенных тонах: "Ты повесила ее свободным краем к стене! Так же нельзя! Все знают, что ее нужно вешать свободным краем от стены". Я спокойно перевесила и пошла по своим делам. Кричать-то зачем нужно было?
- Однажды парень вернулся из поездки чуть раньше времени и обнаружил в мусорке упаковку от быстрорастворимой лапши. Он почему-то никак не мог поверить, что это я съела, что я отныне не нежная принцесса. Поэтому гениально решил, что я приводила любовника и его этим кормила. Логика невероятная. До сих пор не убедила его в обратном. © Подслушано / Ideer
- Когда мой парень что-то теряет, начинается целый спектакль. Сначала он нежно уговаривает: «Очки, родные, ну не прячьтесь, я же без вас как крот… Ну давайте по-хорошему». Проходит минута тишины. Потом голос становится раздраженным: «Ну е-мое, очки! Вы что, в Нарнию ушли?!» А когда уже совсем отчаялся, орет в пустоту: «Так, кто здесь главный?! Я или очки?!» И да, в итоге они почти всегда оказываются у него на голове. © Палата №6 / VK
У парнишки, небось, в поездке романчик случился, вот и решил по возвращении найти повод свою девушку обвинить. Видимо, всё, до чего удалось докопаться- это пачка из-под доширака. Все ж знают, что доширак - это корм для любовников
- Не могу объяснить, зачем я это делаю, но уже много лет подряд я считаю каждый раз, когда чихаю. Понятное дело, что не могу посчитать свои чихи, начиная с младенчества, но хорошо помню, что с восьми лет я начал их подсчитывать, а сейчас мне уже 29. В среднем я чихаю около 250 раз в год, в прошлом году эта цифра увеличилась почти до 300 раз, потому что я много болел. К тому же, частенько бывает так, что я могу чихнуть и пять и десять раз подряд. Кое-что, конечно, забываю записывать, иногда просто лень, иногда чихаю во сне, но с 8 и до 29 лет я чихнул примерно 5280 раз. © Палата №6 / VK
- В моем городе была одна дама, которая постоянно ходила везде с наушниками. Она танцевала повсюду. Она выходила посреди движения и танцевала на улицах. Она была довольно странной, но, я думаю, можно завидовать ей хотя бы потому, что у нее была страсть и она ей наслаждалась. © Unknown author / Reddit
- В городе, где я вырос, есть парень, который повсюду ездит на лодке! Серьезно, старая лодка, которую поставили на колеса, оснастили автомобильным двигателем, гудком и фарами. Верха нет, а внутри много места. Он легенда. © Climbin_in_yo_window / Reddit
- Я живу в довольно маленьком городке, и у нас есть один старичок со странностями. Он всегда ездит на велосипеде повсюду со какими-то флагами, развевающимися за ним. Но он сделал кое-что очень крутое. В городе была девушка, которой нужны были деньги на операцию. Судя по всему, было пожертвование в размере более 15 000 долларов от анонимного донора, которым в итоге оказался этот старичок. А еще он также носит крутые солнцезащитные очки. © sehrill / Reddit
- Долго не могла справиться с бессонницей, таблетки не помогали. В одну из "веселых" ночей решила пошутить. Взяла два зимних одеяла, подушку и постелила в ванне. Да-да, именно там. И вот — о чудо! — я смогла выспаться. Теперь там мое постоянное место ночлега, а мыться можно и в душевой. © Подслушано / Ideer
- Живу с недавних пор одна. Прихожу домой на обед, а на моем диване лежит незнакомый мужик. Я чуть со страху не померла, стою с открытой дверью и кричу на весь подъезд. Тут гость встает, обращается ко мне по имени и отчеству и, как ни в чем не бывало отдает мне ключи. Чудик оказался братом бывшей владелицы квартиры, ему почему-то взбрело в голову отдать мне комплект ключей вот таким неожиданным образом. Замки я, конечно, в тот же день поменяла.
- Недалеко от места, где я работаю, есть "местная знаменитость". Парень повсюду разгуливает в собственных доспехах. И называет себя рыцарем этого города. На самом деле у него даже есть фанаты. © uhm_yeah / Reddit
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