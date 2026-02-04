20 человек, которым достались родственники-иностранцы и вереница курьезов в придачу

После свадьбы родственники второй половинки частенько подкидывают сюрпризы. А если один из супругов — иностранец, ситуация становится еще интереснее. Языковой барьер и культурные различия частенько приводят к нетипичным ситуациям. Одни хранят овощи и фрукты совершенно непонятным образом, другие дарят необычные подарки, а третьи придерживаются загадочного расписания. Мы решили выяснить, с какими забавными и неожиданными моментами столкнулись люди, общаясь с родственниками из другой страны.

«Моя теща родом из Болгарии. Она вот так хранит бананы. Не понимаю, там так принято?»

Когда родственники говорят на разных языках, это приводит к забавным ситуациям

Мой папа говорил только по-английски, а родным языком мамы был испанский. Как-то они гостили у родителей мамы, и папа по-испански попросил передать ему апельсиновый сок. Родственники аж глаза выпучили. И только потом выяснилось, что папа неправильно произнес одно слово — и получилось, что он просил налить ему сок из пауков. © Kangaroodle / Reddit

«Мои теща и тесть итальянцы. У них есть подставка для пармезана, которую используют в особых случаях»

Время приема еды в Германии ставит некоторых в тупик

Мужа-немца вырастила строгая бабушка. Повез он меня в первый раз знакомиться с его семьей. Мы часов шесть ехали на машине, добрались только вечером. Сидим, а я очень проголодалась... в итоге легли спать без ужина. За пять лет брака я выучила правила этой семьи: вечером подают только хлеб, может быть — с сосиской; утром рано, ровно в восемь, — завтрак; в двенадцать — обед; в 15:00–15:30 — кофе и пирог. Все. С годами я поняла: это и есть секрет долголетия нашей бабушки — режим. Ей уже 85 лет, но она готовит, ездит на велосипеде, очень активная! © dan4eka

«Приехала к нам теща-японка. В холодильнике шаром покати, но в магазин она меня так и не пустила. Вот что приготовила»

Языковой барьер не помешает двум любящим мамам

Моя свекровь-испанка и мама говорят только на своих языках. Но при этом умудрились выяснить друг друга все дни рождения и возраст ближайших родственников, а также как-то поведали о своем детстве. © anastasiamarin13

«Моя теща-кореянка никогда не видела, как выглядят блинчики. Испекла такой гигантский блин: он толщиной 2,5 см, а шириной — 30 см»

Родственники из Норвегии знают, как баловать внуков

Я сорвала настоящий джекпот, получив вместе с мужем-норвежцем просто невероятных родственников. Когда мы с сыном переехали, они прислали нам букет с запиской: «Добро пожаловать в семью!», а первое, что сказала сынуле свекровь при встрече — «Можно я буду твоей норвежской бабушкой?» Сейчас она вяжет ему свитера. Для меня в этом столько тепла и заботы! Сегодня перебрала их — такие красивые, все до одного. Буду бережно хранить одежду, чтобы передать внукам. © ya_strandjord

«Если ваша теща из Японии, будьте готовы получать просто невероятное количество подарков. У меня каждый раз просто дух захватывает»

Если французы пришли в гости с едой, не стоит сразу радоваться

Родители мужа-француза приезжали в гости и привезли кастрюлю говядины по-бургундски. Съели не все. Перед их уходом я на автомате стала искать, куда переложить остатки, чтобы вернуть им кастрюлю. Уточнила у свекрови: «Что с кастрюлей делать?» А та, не моргнув глазом, отвечает: «Мы все заберем!» Меня вполне устроил такой расклад — кастрюлю не надо мыть. Но я удивилась: у нас все, что ты приносишь в гости, остается у хозяев автоматически. Но не во Франции. Кстати, когда я что-то привозила свекрам из еды, мне тоже пытались отдать остатки с собой. © sima.french__

«Моя теща-кореянка выращивает в своем саду перцы, сладкий картофель, шпинат и другие растения. Все делает сама. А ей, на секундочку, 85 лет!»

Кто-то искренне верит, что паэлья — это блинчики

Моя сестра-испанка вышла замуж за ирландца. Как-то он на нее сильно обиделся: полдня не разговаривал. А все потому, что она попросила супруга на праздники подарить ей плеер одной известной фирмы — Discman. А парень ее не расслышал и решил, что она хочет получить в подарок приличного мужчину — «descent man». А еще нам пришлось сто лет убеждать его в том, что паэлья — это не блинчики с рыбой. © Ramoncin / Reddit

«Рассказала бабушке и дедушке мужа из Японии, что обожаю местную кухню. И теперь они постоянно нас балуют такими домашними продуктовыми наборами»

На то, чтобы понять некоторых родственников, уходят годы

Моя свекровь-немка однажды заглянула в кастрюлю, посмотрела на остатки приготовленного мной гуляша и сказала: «О, да вам тут еще и на завтра хватит!» Мы позвали родственников мужа на обед и только что встали из-за стола. Тогда я не поняла, какая разница — осталось что-то или нет. Все же наелись, никто голодным домой не пошел. А потом я привыкла. © raedjueuerin

«Свекровь собирается подарить это одеяло моему девятилетнему сыну. С мексиканскими родственниками точно не соскучишься. Муж до сих пор смеется»

Даже не вздумайте скрывать стоимость подарка от корейцев

Брат встречался с девушкой из Кореи, и в конфетно-букетный период у них было множество забавных ситуаций. Когда они решили пожениться, брательник отправился в Корею, чтобы попросить у родителей невесты согласия на брак. Те были в недоумении: мол, дочь уже взрослая, сама может решить. Другая неловкая ситуация произошла на свадьбе. Дарю я маме невесты подарок, она его разворачивает — и я вижу, что забыла отклеить ценник. Я растерялась. Быстро забираю подарок обратно, отклеиваю его и с извинениями возвращаю. А женщина смотрит на меня с искренней обидой. Что не так? И только потом брат объяснил мне, что в Корее ценность подарка имеет большое значение, поэтому ценники обычно не убирают. Вот она и решила, что я неожиданно захотела его скрыть. © Netflix_and_backrubs / Reddit

«Получил лучший подарок от тещи из Финляндии»

Итальянки знают, как порадовать невестку

Вышла замуж за итальянца, переехала к нему. Как-то дома одна решила по старинке навернуть макарошек с кетчупом и сосисками. Вдруг слышу поворот ключей в замке, заходит свекровь, смотрит на меня, пробует эту «а-ля пасту», долго жует, потом прищурилась и как выдаст: «Знаешь, это не лишено обаяния, но это же не паста! Хочешь, научу готовить настоящую итальянскую?» Весь вечер мы провели у плиты, и это был наш лучший разговор за все время. Теперь мы команда: она не выдает мужу мои «кулинарные срывы», а я за это помогаю ей осваивать интернет.

«Получила в наследство от французской свекрови такую красоту. Эта вещь принадлежала ее маме»

