20+ человек, чьи имена и фамилии — это готовый сценарий для комедии положений
Иногда услышишь имя или фамилию нового знакомого — и сразу хочется уточнить: «Это точно не псевдоним?» Однако нет, герои этой подборки ничего специально не придумывали — им просто повезло (или не очень) с паспортными данными. Мы собрали здесь истории людей, у которых такие имена и фамилии, что прямо хоть садись ситком пиши.
- В нашем классе учился парень с необычной фамилией. Каждый новый учитель зависал над журналом, а потом с недоверием поднимал глаза и уточнял, мол, это шутка или опечатка? Но нет, фамилия была настоящая. Прикольнее всего было на переменах. Ведь звали его Денис Деньдобрый. Только представьте, стоит он, например, у окна, спокойно ест яблоко, и вдруг за спиной раздаётся бодрое «День добрый». Он по привычке оборачивается, а его никто не звал, это учителя просто между собой поздоровались. © ШКогвартс / VK
- Как-то мама прописывала меня в квартире и пришла в паспортный стол. Заполнила документы: Александра такая-то. Женщина в паспортном столе такая: «Александра? А как полное имя? Александрина?» Мама говорит: «Александра — это полное имя». Та кивает и пишет в доках «Александрина». Слов нет! © FräuleinAlichen / ADME
- У нас в семье скандал. Младшая сестра мужа 20 лет назад вне брака родила единственного сына. Назвала Адриан. Но недавно выяснилось, что он еще полтора года назад поменял имя в паспортном столе и стал... Андреем. Просто Андреем. Про смену имени матери ничего не сказал, а потом оказалось, что он только дома Адриан. В универе все его знают как Андрея. У сестры мужа истерика: звонила брату и требовала, чтобы тот образумил парня. Он отказался, говорит: «Андрей гораздо лучше подходит к отчеству и фамилии (Картаполов), чем странное Адриан». Так она там чуть ли не отрекаться от сына собралась, ведь имя ему дала мать, значит, менять его нельзя. А мне кажется, что парень просто уже устал жить со странным именем. © Истории рядом / VK
- У нас в школе была преподавательница Мальвина Андреевна Попугаева. Прекрасный человек! Никаких потешных или нелицеприятных ассоциаций на ее имя и фамилию никогда ни у кого не было. © Ирина Александровна / ADME
- Мне почти 30, а я до сих пор боюсь знакомиться с новыми людьми. Каждый раз краснею, когда просят представиться. Всё из-за того, что меня назвали в честь дедушки. Всерьёз думаю сменить паспорт, сил уже никаких нет представляться фразой «Привет, меня зовут Салат». Какое впечатление я начинаю производить после этого? Родители против смены имени, даже говорят, что перестанут общаться, да и родственники тоже. Мол, твоего дедушку звали так, ты должен гордо носить это имя, ведь тебя назвали в честь него! Спасибо, но почему-то у них нормальные имена. © user9162161 / Pikabu
- Прихожу как-то в отдел кадров. Сидят три женщины. Подхожу к одной, а она куда-то торопится и говорит: «Через минуту подойду, подождите меня здесь». А у них там стойка с документацией. Ну я и спрашиваю: «Мне за стойкой вас подождать?» И тут другая сотрудница поднимает голову и невозмутимо выдает: «Не надо за мной ждать». Все начинают хохотать, а я смотрю на ее бейдж, а там фамилия «Стойко». © Евгений Егерь / ADME
- Работаю в службе доставки. Прихожу в офис, а менеджер говорит: «Надо забрать с нашего регионального склада груз, а туда повезешь гуся». Ну, приплыли. Еще животных и птиц я не возил. Говорю, мол, он орать будет всю дорогу, а потом еще убирать за ним. В итоге взял документы, сел в машину и жду, когда будут гуся загружать. Тут открывается дверь, и мужик говорит: «Мне сказали, что с вами ехать надо». Отвечаю: «У меня тут сейчас гусь орать будет, так еще и тебя везти?» А он как выдаст: «Я не буду орать, тихонько поедем. Будем знакомы, Гусь Андрей Михайлович». Посмеялись, разговорились. Не орал.
- Батя работает в карьере. Общаются они там с помощью раций. Далее от первого лица.
Работаю и слышу, как по рации говорят: «Там водитель БЕЛАЗа номер такого-то неживой». И тишина. Через пару минут опять: «Водитель неживой». Я в панике, делать же что-то надо, может быть, человеку за рулем плохо стало. Ору в рацию: «Диспетчер, скорую, скорую вызывай». И тут диспетчер, еле сдерживая истерику: «Это фамилия у него Неживой, все нормально с ним». © ПОЗОР / VK
- В универе у нас в группе была девочка из Индии, которая представилась: «Чандри Анамалай». Мы ее все 6 лет звали Чандри, но только к концу обучения узнали, что это ее фамилия. Получается, что ни разу не назвали ее по имени за все это время. Было очень неловко. © Аврора / ADME
- А я Наталия, через «и». И в паспорте, и в свидетельстве о рождении. Сколько раз я ругалась с учителями о том, что писать «Наталья» — неправильно, но они все дружно начинали орать, что это одно и то же. Сколько раз медсестра в школе переписывала мои документы и сколько раз она мне говорила, что у меня с этой «и» будут по жизни одни проблемы — в важных документах постоянно будут ошибаться. Но нет. Грамотные люди еще ни разу не ошиблись, только невнимательные. А муж шутливо и ласково называет меня Натильда. © marselinca / Pikabu
- У мужа фамилия Калина. Я хочу назвать дочь Лада, но муж почему-то против. © lebore3110 / Pikabu
- У подруги парень был с фамилией Носков, я ей всё предлагала их потенциального ребёнка назвать Много. © Липа / ADME
- Мой брат назвал дочь в честь нашей мамы — у них одинаковые имя и фамилия, а отчеств в Германии нет. Пару лет назад я через онлайн заказывал маме и племяннице отпуск. Так вот, система заказов утверждала, что я сделал ошибку. Мол, не может быть, чтобы оба путешествующих были с одинаковыми именами и фамилиями. Проверить дату рождения проверяющие не догадались. Разрешилось все звонком в поддержку. Поставили точку после имени, и все сработало. © Friedrich.Faber / Pikabu
- У меня фамилия Перепелкин, в данный момент живу на Ближнем Востоке. В арабском языке нет букв и звуков П и Е, вместо них Б и И. Так вот, местные читают мою фамилию как БИРИБИЛКИН. © finnniken
- Моя фамилия — Сковородкина. Только вот мама всерьёз собиралась назвать меня Анжеликой. Представляете это комбо: Анжелика Михайловна Сковородкина? К счастью, бабушкина сестра так смеялась над этой идеей, что мама в итоге передумала, и теперь я просто Женя. © skovorodkinaeugenia
- У меня была подруга-кубинка по имени Клаудия. Я говорю: «У нас это имя произносится как Клавдия». Она давай возражать: «Нет! Ни в коем случае! Только Клаудия!» Я спрашиваю, мол, почему? А она такая: «Клавдия звучит некрасиво». © Евгения / ADME
- Вызвал такси. Водитель Насыр — юморной парнишка. Спрашиваю: «Тебя не подкалывают из-за имени? Типа "на сыр сверху еще зелени посыпьте"». Говорит: «Постоянно, но это ерунда. Хорошо, что я в приложении свое полное имя не указал». Стало интересно, спрашиваю: «А какое полное имя?» И тут он как выдаст: «Насрулла». Едем дальше, общаемся, ржем. © YokarniyBabay / Pikabu
- Работал как-то менеджером по продажам. Приехал на первую встречу с клиентом, захожу в офис: «Здравствуйте, Роза Насыховна!» Женщина тяжело вздохнула и сказала: «А давайте просто Роза...» © Fabulist.E / Pikabu
- Был у меня знакомый кореец по фамилии О. Просто О. Вот у него везде были проблемы с регистрацией. © oktaeder / Pikabu
- Живу в Зимбабве. Тут разговаривал с одним местным жителем, и он поведал следующее. «Я первым ребенком в семье родился. Меня назвали Джон. Потом родился мой брат, его назвали Роберт. Тут родители думали остановиться, но родился третий брат. Его нарекли Onemore (в переводе — „еще один“). Потом четвертый появился. Назвали Nomore (мол, „хватит“). А уж пятого нарекли Maitabasа. Что значит „Спасибо“. Нет такого, чего зимбабвийцы не могут превратить в имя для ребенка: Эбенейзеры, Няшы, Гудханты и Вичизинлайфинкосы меня поддержат». © kolma / Pikabu
- Я Мария, живу в Италии. С полным именем проблем нет, но вот то, что я одновременно ещё и Маша, рвет им шаблон. Самое смешное — диалог знакомой с дочкой:
— Гайя, познакомься, это Маша! Прямо как в твоём любимом мультике!
— Нет, мама, это не Маша! Маша — это бамбина, а это какая-то синьора! © maria.gornshtein
