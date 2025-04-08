17 трогательных историй про бабушек и дедушек, которым даже в возрасте крутизны не занимать
Истории
56 минут назад
Многим людям кажется, что бабушки и дедушки могут только пирожки печь да с телевизором ругаться. Но на самом деле в некоторых пенсионерах скрыто столько энергии, любви к жизни и озорства, что нам стоит брать с них пример, ведь они молодежи во многих вопросах сто очков форы дадут и все равно выиграют.
- Встретила знакомую — 90 лет человеку. Лужи, дождь со снегом, а она идет такая: белые джинсы в обтяжку, золотые кроссовки, ярко-розовый полушубок, белый шарфик. Макияж, духи. Подходит ко мне, кокетливо улыбается и спрашивает: «А ты знаешь, как мой стиль называется? Мне продавщица бутика, в котором я это все покупала, сказала!»
«Нет, — говорю, — не знаю».
И это небесное создание, гордо подбоченясь, выдает: «Спорт-шик!»
Девяносто лет! В золотых кроссах... И памперсы для взрослых под белыми джинсами (это она мне сама сказала). И я — вся в черненьком. Только и смогла ей с восхищением сказать: «Ну вы, блин, даете!» Грандиозная женщина. © Наталья Иванова / Dzen
- Мой дедушка почти всю жизнь прожил с бабушкой, но относительно недавно ее не стало. Дедушка горевал первое время, но сейчас старается духом не падать и жить полной жизнью — как он говорит, для своих восьмерых внуков, потому что обещал это нашей бабуле. И свое обещание он очень здорово держит. Каждые выходные у него дома орава внучат. Он готовит им блины по утрам, гуляет, водит в парки и на каток, играет дома с ними в Xbox и даже освоил интернет. Но недавно дедуля превзошел все мои ожидания! Он попросил сводить его в клуб. Говорит, в сети попадались всякие видео, как там красочно и ярко, мол, он такого никогда не видел и очень хотел бы. Такое желание я не мог не исполнить. Дед был безмерно счастлив, отжигал, как мог, а знакомые ди-джеи даже специально для него музыку 80-х пару раз ставили. Горжусь своим дедушкой! © Карамель / VK
- Бабушке под 90, пошли покупать ей обувь. По дороге она бубнила: «Ноги больные, надо помягче, цветом немаркие и на молнии». Продавец притащила какие-то жуткие ботинки. Бабушка глянула и выдала: «Нет, мне эти рановато, я не такая древняя!» И выбрала бирюзовые кроссовки на липучках. Из магазина она шла, сияла, тормозила у каждой витрины, смотрела на себя со стороны. © Светлана С. / Dzen
- Работаю курьером по доставке букетов. Заказ был для старенькой бабушки, и заказчица требовала фотоотчет. Привез я букет и говорю: «Можно сделать фото? Это условие доставки». Так бабуля, которая еле ходит, встрепенулась и сказала: «Фото? Как фото? Я же без макияжа! Подожди, внучек, хоть губы накрашу», — и убежала краситься. Такой возраст, а все равно девушка. © Pensive.horse / Pikabu
- Мой дедушка обожает коллекционировать очень старые вещи. Антиквариатом это не назовешь — как правило, эти вещи ценности никакой не представляют. И как-то раз дед нашел в старом гараже у своего друга древнюю газету начала 1900-х годов. Едет домой в метро, открывает ее, читает и вдруг видит, что им заинтересовалась женщина, ехавшая рядом. Молодая еще совсем, смотрит то на газету, то на моего дедушку. А он еще тот шутник: воспользовался моментом и спросил у нее: «Ой, а какой сейчас год, барышня?» © Палата № 6 / VK
- В юности, когда я учился на первом курсе и считал себя суперкрутым, я проколол себе ухо, и мне было интересно, что скажет об этом моя бабушка. Она меня очень любила, так что я не переживал, что она будет ругаться или что-то в этом духе. Но вот мы с ней сидим, а она про серьгу ни слова. Я удивился и сам спросил: «Бабуль, как тебе моя серьга в ухе?» А она отвечает: «Да мне без разницы, ты скажи лучше, почему у тебя джинсы на коленях все рваные? Ты что, не можешь купить нормальные брюки?» © Ruddiver / Reddit
- Стою на остановке. У бабуськи рядом звонит телефон. «Ой, внучек, как хорошо, что позвонил! Ой, да как же это? Сашенька, конечно, переведу. А как там Машка? Замуж не вышла? А дядя Федя чего?» Ну, думаю, разводят бабушку на деньги. Подошла, сказала, чтобы она своему внуку позвонила. А она мне: «Милая, так у меня нет внуков и никогда не было». © greensvet / Pikabu
- Произошло это не со мной, но при мне. Сварщики из ЖЭКа варили стояки в соседней квартире, а там бабулька — божий одуванчик. И слышу я, как она громко и матерно объясняет слесарям, откуда у них руки растут. Что навешали они соплей, и что она сама себе все заварит, и чтобы они ей при этом не мешали. Ржали мужики недолго: бабуля с юности на заводе работала сварщицей, варила сталь и первые магистральные газопроводы. © Sergdvern / Pikabu
- Сидели с племянником днем в кафе. В главном зале громко орала музыка, а из посетителей — две бабушки глубоко пенсионного возраста. В какой-то момент одна из них зашла поговорить по телефону в наш тихий зал, и тут я слышу конец разговора: «Внучок, ты иди домой, только не говори, что я в кафе, скажи, что бабка с подругой на лавке сидят». © Подслушано / Ideer
- Живу с бабушкой. Когда иду на работу, дверь на замок не закрываю, ключи тоже не беру. Когда прихожу, дверь все так же открыта, бабуля никуда обычно не выходит. Вчера пришел с работы, а дверь закрыта на замок. Стучу — никто не открывает. Звоню бабушке — тишина. Может, в магазин вышла? Спустился к подъезду, сел на лавочку, и что-то меня дернуло пойти бабушку позвать (у нас окна выходят на противоположную сторону двора, второй этаж). Обошел я дом, а там картина: какой-то дедуган лезет через наше окно на улицу. Бабуля его держит, указывает, как ногу на козырек поставить нужно. Короче, дед еле сполз на землю, словил свою кепочку, крикнул: «Завтра пораньше приду!» и ушел. Я выждал пару минут и пошел домой. Дверь была открыта, бабуля притворялась спящей, а из-за угла комнаты выглядывал на скорую руку спрятанный скромный букет цветов. © Палата № 6 / VK
- На днях мои бабушка и дедушка (им уже за 70) пошли в больницу на уколы. Первым в кабинет зашел дед — делать укол в вену, тут же выходит врач и говорит: «Еще один мужчина может зайти». Мужчин в очереди не было, и врач сказала заходить тому, кто не стесняется. Ну и пошла бабушка укол делать в ягодицу, прямо напротив деда. Дед смотрит на нее, а бабушка со словами «Смотри, мне не жалко» поворачивается и приспускает штаны для укола. Дед с серьезным лицом помолчал пару секунд и печально изрек: «Бесстыжая». Позже бабушка, конечно, сказала врачам, что это ее дед. © Kryzo2019 / Pikabu
- Мой дед отказывался признавать, что он старый. Как-то раз в возрасте уже за 80 он упал и повредил позвоночник. Так вот, пока он выздоравливал, мама с бабушкой уговаривали его ходить с ходунками или хотя бы с тростью, а он ни в какую: «Еще чего! Не буду я ходить с тростью! Что люди подумают? Решат, что я дед какой-то?!» © Tar-Surion / Reddit
- Моя бабушка была такой старушкой-божьим одуванчиком, но как только по телевизору показывали какой-либо вид спорта, особенно регби, она начинала ругаться, как пират, и кричать на спортсменов, указывая, что им делать, как будто они ее слышали, хотя она ничего не знала о правилах игры. Мы, дети, смеялись, а взрослые пытались ее отчитать за ругань в нашем присутствии, но так, знаете, по-доброму. Я всегда улыбаюсь, когда вспоминаю, как она размахивала тростью перед телевизором и ругала игроков. © JAutumn78 / Reddit
- Вчера еду в метро, рядом бабушка и внучка лет 10-12. Бабушка о чем-то рассказывает, речь у нее поставлена, но слегка старомодная. В какой-то момент девчонка цокает, закатывает глаза и вопрошает: «Все старики так скучно говорят?» И тут бабушка, ничуть не изменившись в лице, спокойно отвечает: «Не стоит упражняться в остроумии, если ты даже завтрак сама себе приготовить не в состоянии». Внучка сникла. © Zeppilin / Pikabu
- Меня умиляет, как бабушка мужа относится к роботу-пылесосу. Мне кажется, она иногда думает, что это то же самое, что и кот. Прогоняет, когда он подъезжает к ногам. Или вот еще: дверь закрыта, пылесос на нее натыкается, разворачивается и едет в другую сторону. Бабушка открывает дверь со словами «ну иди уже, иди». © mamaprava / Pikabu
- Однажды мой дед попал в аварию на своем мопеде. Это даже не мопед, просто тяжелый велосипед с мотором, но досталось ему нормально: сломал ключицу, ударился головой и почти месяц лежал в больнице. Когда бабушка пришла на место аварии, деда уже увезли, но мопед остался валяться на обочине. Я не знаю, как ей это удалось, потому что бабуля с трудом поднимает сумки с продуктами, но эта старушка просто подняла мопед и выкинула его с моста через ограждение. Дед давно уже выздоровел, не раз пытался вытащить мопед из камышей, но так у него ничего и не получилось, а бабуля помогать отказывается. © Палата № 6 / VK
- Моя бабуля — человек набожный и тихий вообще-то. Как-то мы ехали с ней отмечать Пасху. Она за рулем, я рядом, и тут какой-то мужик ее подрезал. Как она закричит! Показала ему неприличный жест в окно и крикнула: «Слышь, ты, смотри куда прешь, у меня внук в машине!» Я ржал как никогда в жизни. © Loves_me_tacos125 / Reddit
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