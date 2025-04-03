15 теплых историй о детстве, в котором есть место юмору и нестандартным ситуациям
Истории
1 час назад
Детство - это время, полное открытий, когда весь мир обещает приключения. В этом возрасте все кажется простым и понятным: и то, как сделать дома сладкую вату, и как отправиться в далекое путешествие или подружиться с сусликом. Истории из тех времен, когда деревья были большими, а мы еще нет, - это неиссякаемый источник улыбок и добрых воспоминаний.
- Мой друган впервые попробовал сладкую вату в первом классе. Ему она очень понравилась. А в 80-х ее делали только в парках, и то по выходным. Но ничего, он пришел домой после школы, нашел моток ваты, раздербанил его, положил в кастрюлю, залил водой и сыпанул туда полкило сахара. Говорит, что тогда рецепт приготовления ваты казался ему очевидным. Варил полчаса, попробовал - не то. Сыпанул еще сахара. Короче, часа три он варил вату, и все напрасно. © mittenwalder111 / Pikabu
- Дело было в детстве: родители отвлеклись, а я увидел суслика и хотел с ним пообщаться. Суслик слинял в норку. Ха, наивный! От меня так просто не уйдешь. Я руку по плечо в норку засунул, а дальше родители рассказывали так: "Мы смотрим - ты стоишь, а на пальце у тебя суслик висит. И вы с ним глаза в глаза друг другу смотрите. И все это молча, в тишине". На память о дружбе с сусликом у меня остались два небольших шрамика на одном из пальцев. © Octopod.Ocelot / Pikabu
- Лет в 6 я пролила воду на печенья, которые испекла бабушка. Чтобы их высушить, я пошла на лоджию, залезла на стул, потом на стол и развесила печенья на веревке на прищепках. Мама, когда пришла, решила, что это у бабушки "крыша поехала", так как "ребенок не мог так высоко достать". © Alin83 / Pikabu
- Мы с братом собирались в дальний поход. Мне было 7, ему 10. Рюкзак, керосин, огниво (спички могут отсыреть), два куска хозяйственного мыла, которое при случае можно обменять у местного населения на продукты (дядя Петя сто раз рассказывал, как они это делали), сухари, рыболовные крючки, топор, два плаща (брат читал, как из них делают палатку), фляжка с водой, котелок и тельняшки. К тельняшкам изнутри брат пришил метки - куски ткани, на которых тушью написал наши данные. Это на случай, если с нами в лесу что-то случится, кто-то обязательно найдет тельняшки и передаст родителям, чтобы они были в курсе.
Рано утром вылезли в окно, сели в электричку, вышли на станции "какой-то там километр". Если у станции нет названия, то это уже конец света - это всем понятно. По камышам дошли до реки, закинули удочки. И тут из камышей выбегает огромная собака. Мама дорогая! Я немедленно стала орать и топать, а брат палкой бить по камышам. Собака убежала. Я вся в соплях и слезах, сапог утопила, в рюкзаке разлился керосин, воняет. Брат вытащил фляжку, забрал котелок и сказал, что я к дальним походам не готова. Сели на обратную электричку, поход отложили... © Светлана С. / Dzen
- Однажды мой сын разозлился на старшую сестру и решил написать плохое слово на стене. Где-то на середине процесса он понял, что за это его не похвалят, и стал импровизировать. Я пришла домой, глянула на стену, а там написано: «Супчик». Мило. © PietraDelCardone / Pikabu
- Я лет в 11-12 была с бабушкой в Доме отдыха, который располагался в старинном поместье на краю деревни. Пошла в деревенский магазин. По дороге ко мне пристал пес: ростом почти мне по пояс, со звеном от цепи на ошейнике. Совсем молодой, ласковый, лизался и скакал от радости, что с ним играют.
И я пошла по всей деревне искать его хозяев. Нашла. Мужик увидел меня в обнимку с псом и чуть не упал в обморок. Оказалось, это был «злой цепной пес-охранник». И хозяин внимательно слушал, как 12-летняя девчонка читала ему лекцию о том, что его собака очень добрая, но с ней надо заниматься. © О созданиях прекрасных и удивительных / Dzen
- Это сейчас дети в школу идут, уже умея писать и считать, а я в первый класс пошел, чтобы этому научиться. Конечно, свое имя и слова «мама» и «папа» я знал, но прочитать текст еще не мог. И в один из первых дней в школе мы с другом решили сделать сюрприз моей маме — испечь «Шарлотку». Рецепт нашли в детском журнале — благо, там были картинки, дублирующие текст. Глянули: у парня в руках миска, в ней что-то белое. Ну, что может быть белым? Молоко, конечно же! Нашли в холодильнике, вылили в миску. Потом смотрим: какие-то желтые куски нарисованы в миске с чем-то белым. Что может быть желтым? Сыр, конечно! Последний кусок сыра (а он тогда был редким гостем в холодильнике) порезали кубиками и закинули в молоко, но остался сахар (это мы сумели прочитать). Дома не нашли, решили купить, побежали в магазин. Так спешили, что выбежали без ключа, а дверь захлопнулась. В итоге на все деньги мы купили булочки с повидлом, сели на лавку во дворе и стали ждать моих родителей. Булки, конечно же, все сточили, пока дождались маму.
По дороге в квартиру все ей рассказали. Глянув на последнее молоко и плавающий в нем сыр, мама вздохнула, но ругаться не стала. Испекла потом свою фирменную «Шарлотку». © Brovitch / Pikabu
- Сыну было 5 лет, пошли с ним в цирк. Выступают воздушные гимнасты. Девушка готовится на высоте совершить прыжок. Барабанная дробь, потом тишина абсолютная, она вот-вот прыгнет... И вдруг мой сын как ляпнет на весь цирк: «Мамочка, какая она красавица, прямо как ты!» Весь зал лег вместе со всеми акробатами. Этот номер продолжился только минут через 15, пока все прохохотались. Потом после представления моему ребенку вручили какую-то игрушку. © Ирина Ирина / Dzen
- Помню в детстве, когда мне было лет 6-7, часто бывал у двоюродного брата в гостях. Всегда ходил нарядный, в рубашке с нагрудным карманом. Во время обеда моя тетя часто варила щи, абсолютно ужасные — одна капуста. Брат быстро съедал и убегал играть в «Денди», я же мог сидеть битый час и смотреть на этот суп. Так бывало часто, пока в голову мне не пришла отличная идея выпить бульон, а капусту закинуть в нагрудный карман. Потом я оперативно бежал в туалет, скидывал капусту в унитаз, а для конспирации, чтобы тетя не спалила намокший карман, мочил воротник и ниже воротника водой, мол, облился, когда руки мыл, и с довольным лицом благодарил тетю за очень вкусный обед. © s1ngular / Pikabu
«Мамочка, какая она красавица, прямо как ты!» Молодец, сынок!😘
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- Мама купила мне красивые синие перламутровые сапожки. Мои худенькие ножки болтались в них, как спички в стакане. Я решила ушить голенища: распорола их по шву сзади, срезала излишки и хотела прошить на машинке, но она сломалась. И тогда я взяла и начала зашивать голенища вручную криво-косо. В результате испорченные сапоги, расстроенная мама... Вот почему было не сдать их в сапожную мастерскую?! Вот что за самонадеянность там, где не надо? © user9361804 / Pikabu
- Было мне лет 10, сестра на 1,5 года старше. Пришла к нам домой поиграть ее подружка. Выходной, мама была дома. Потом мама решила сходить в магазин, ключи с собой брать не стала (ну, мы же дома, откроем дверь). А дверь у нас была захлопывающаяся.
Мама ушла, мы разбесились и начали поливать друг друга водой. Подруга сестры набрала стакан и начала за нами гоняться, а мы с сестрой спрятались от нее в туалете. Подруга закрыла нас в туалете снаружи на шпингалет, решила нас напугать и выдала: "Ну, я пошла домой, а вы тут сидите закрытые!" А чтобы мы поверили, она вышла из квартиры и зацокала там каблучками. Только вот про захлопывающуюся дверь она на знала. А дверь захлопнулась. Подруга растерялась, ну и ушла домой. Когда мы с сестрой поняли, что в ловушке, начали со всей силы долбить в туалетную дверь и орать: "Откройте! Помогите!" А теперь представьте состояние мамы, когда она пришла домой без ключей, а в коридоре стоит соседка и говорит ей: "У вас там что-то случилось, дети орут, просят о помощи". Первое, что пришло ей в голову - что мы открыли дверь грабителю, и он нас запер. Хорошо, что отец тогда работал недалеко от дома, и у него были запасные ключи. У мамы, наверное, много седых волос прибавилось за те полчаса, которые она бегала к отцу за ключом. © Kitty14 / Pikabu
- Первый раз получив двойку и пребывая в диком шоке, я вырезал с одной из предыдущих страниц оценку получше с подписью учителя и наклеил ее поверх двойки. Зафиксировал все это скотчем. Очевидно, мой мозг думал, что выглядит правдоподобно. © TogashiYuuta / Pikabu
- С cестрой разница у нас 5 лет. Жили мы на юге. Родители много работали, и меня оставляли сидеть с сестрой. А мне какой интерес? Я с ребятами хочу гулять, а мне с ней возиться. Вот и был у меня хитрый план: на большом нашем огороде, где было много посажено картошки, морковки и прочего, я рандомно закопал много игрушек. И сестре рассказал, что родители их достают из огорода. Так она днями сидела и откапывала их, а у меня было время поиграть с ребятами. © Подслушано / VK
- Я была экономным ребенком. Суп, который оставляли для меня на плите, я не ела, а выливала обратно в большую кастрюлю. Но один раз спалилась, вылив грибной суп в кастрюлю с компотом из сухофруктов - очень они по цвету были похожи. © Lazzybones74 / Pikabu
- В детстве я жила в частном доме. Во дворе часто то там, то сям росли грибы. И вот однажды я, заметив большую коричневую шляпку гриба в густом кусте смородины, села возле него и протянула руку, чтобы сорвать гриб. Но в этот момент "гриб" выпрыгнул на меня! Оказалось, я увидела спину большой жабы, да еще и дотронулась до нее, тем самым возмутив животное, которое решило, что сесть на мою голову будет очень кстати. Как же далеко я бежала, снося все на своем пути! © Подслушано / VK
С детьми стоит держать ухо востро, ведь они очень хитры на выдумки и проказы, и наша статья - прямое тому доказательство.
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