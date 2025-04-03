15 теплых историй о детстве, в котором есть место юмору и нестандартным ситуациям

Детство - это время, полное открытий, когда весь мир обещает приключения. В этом возрасте все кажется простым и понятным: и то, как сделать дома сладкую вату, и как отправиться в далекое путешествие или подружиться с сусликом. Истории из тех времен, когда деревья были большими, а мы еще нет, - это неиссякаемый источник улыбок и добрых воспоминаний.