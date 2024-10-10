14 историй о людях, которые столкнулись с нахалами, но молча глотать обиду не стали
Истории
2 часа назад
Люди, которые не дают наглецам садиться на шею себе или окружающим, несомненно, вызывают уважение. Неважно, кто перед ними — богач, владеющий отелями, шумный сосед или нахальная клиентка — ко всем смогли найти подход герои этой статьи.
- Набираю в супермаркете продукты. Глянул помидоры — а они через один мятые и лопнувшие. Аккуратно кладу нормальные в пакет. Внезапно подбегает тетка-продавщица и начинает орать, что, мол, нефиг выбирать! Спокойно попросил ее набрать кило. Она накидала всякого подряд, а я в ответ попросил ее подержать корзину со всеми набранными продуктами, сделав вид, что нужно достать телефон. Она взяла ее, а я развернулся и молча ушел. © Subjectiviy / Pikabu
- Когда родился мелкий, соседи за стенкой каждые выходные начали устраивать вечеринки. Я просила сделать потише — без толку. В очередной раз врываюсь к ним, а сосед выдает: «У вас двушка, а у нас — однокомнатная. Перейдите спать в другую комнату». Я так офигела, что на следующий же день скооперировалась с бабулями по подъезду и накатали жалобу в администрацию, благо, недовольных было предостаточно. После 3-го штрафа живут как мышата. © Варвара Король / ADME
- Пришла как-то к нам в кафе мать c 3 детьми лет примерно от 3-х до 9-ти. Заказывали они немного, в основном из детского меню — там порции меньше, но и цены низкие. Дети носились по всему залу, чуть не сбивая официантов, но мамаша никак не реагировала. А у нас действует скидка в 10% в честь дня рождения в течение недели до и после праздника. Женщина говорит, что хочет получить скидку, я прошу паспорт, так как нам нужен документ для отчетности, несу его на кассу, открываем, а там до дня рождения еще 4 месяца! Возвращаюсь и объясняю, что мы не сможем сделать скидку. Женщину это оскорбило. Она начала давить на то, что одна троих детей воспитывает, звать менеджера. Пришла менеджер. Дамочка начала ей угрожать написать жалобу, критиковать нашу пиццу. Менеджер уже готова была пойти на уступки, но тут вмешался я:
— Ни в коем случае! Она по-любому везде так делает, истерит из-за скидок. Не хочет платить — у нас в ТЦ есть охрана.
В итоге она все-таки расплатилась. Обиженно и причитая, что сдачу ей несли целую минуту. © hungrybeaver2 / Pikabu
- Пришла в магазин забрать заказ. Назвала на кассе его номер, а продавщица заявила: «Только по QR-коду выдаем». Я спросила: «Это кто такие правила придумал?» Продавщица отослала к администратору. Ну я не растерялась и сказала: «И что, вы мне теперь мой заказ не отдадите? У вас при оформлении предоставляют не только QR-код, но и номер заказа, который можно назвать при получении. Более того, в других магазинах сети я спокойно получаю по номеру. Так что я с места не сдвинусь, пока вы мне не отдадите мой заказ». Продавщица поворчала, но принесла его.
- В молодости я работал продавцом. Как-то покупатель был расстроен тем, что ему приходилось стоять в очереди вместе со всеми. Он предъявил: «Вы вообще знаете, кто я? Я владею кучей отелей!» На что я ответил: «Извините, уважаемый, но мы здесь не в „Монополию“ играем, а пончики продаем». Доволен он явно не был. © TheGentileWookie / Reddit
- Зашел как-то после работы в кондитерский магазин. Дело было незадолго до закрытия. Когда я подошел к прилавку, какой-то парень подбежал сзади и попытался прорваться вперед. Продавщица настояла, чтобы я был первым. Возмущенный тем, что этот парень пытался сделать, и заметив, что сладостей осталось не так много, я сказал: «Я возьму все, что у вас есть». Обошлось мне это долларов в 60, но оно того стоило. © shuffledy / Reddit
- Стоял в огромной очереди в магазине. Я следующий, но у человека передо мной куча вещей. Подошла еще одна продавщица, увидела это все и сказала: «Я обслужу следующего покупателя». То есть меня. Когда я пошел к ее кассе, какой-то негодяй с самого конца моей очереди помчался вперед, расталкивая людей, и пролез прямо передо мной. У него в тележке гора товаров, которые он начал выбрасывать на кассу. Я стоял рядом со своим единственным предметом и горел от ярости. Кассирша подождала, пока он сложит все свои товары на кассу, посмотрела на меня, затем на него и изрекла: «Извините, вы ошиблись. Вам придется пройти в конец очереди». Я широко улыбнулся, многозначительно посмотрел этому мужику прямо в глаза как можно дольше и громко сказал продавщице, какая она замечательная. © IsaidMarkItEIGHT / Reddit
- Однажды на парковке у магазина увидел, как одна ленивая покупательница оставила свою тележку прямо за машиной другого человека вместо того, чтобы поставить ее в положенное место. Я вышел из авто и поставил тележку позади машины этой дамочки. Затем наблюдал, как ей пришлось вылезти, так как она не могла выехать, а затем наконец отвезти тележку к магазину. Чувствовал себя героем. © eljesus / Reddit
- Ехал как-то в поезде. На соседнем сиденье женщина злилась на то, что я сел рядом с ней, потому что она хотела занять два места себе. Она бормотала себе под нос, как ей хотелось посидеть одной. Через несколько минут вошла грузная женщина с большой сумкой и остановилась рядом с нами. Я сказал ей, что она может занять мое место. И помог ей сесть, ухмыляясь той сердитой тетке. Прикольно было наблюдать, как она чуть не лопнула от гнева, когда другая женщина уселась рядом с ней, да еще и прижимала к ней свою сумку до конца поездки. © Obieousmaximus / Reddit
- Сын качался на качелях. Отошла купить ему сладкой ваты. Вижу — к нему подошла тетка с девочкой лет пяти. И рявкнула моему девятилетнему сыну: «Брысь с качели. Ты уже взрослый, чего на детской площадке лазишь? Уступай!» Я офигела от такого. Похоже, она думала, что мальчик здесь один, и поэтому можно такое себе позволять. Подлетела к этой мамке и, еле сдерживаясь, культурно объяснила ей, что в ее словах не так и куда ей надо пойти. Теперь успокаиваю своего сына, который не может понять, почему взрослая тетя так себя ведет и что он ей сделал. © Мамдаринка / VK
- Моя соседка по комнате — жуткая грязнуля! За собой посуду не моет, не убирает, пока не поругаемся. Бывало такое, что она уходила на работу, оставив грязное белье на полу. Надоело это мне, и я, собрав ее хлам, высыпала все это ей в кровать в воспитательных целях. Она, правда, ничего не заметила, только рядом уснула. © Подслушано / Ideer
- Это было несколько лет назад. Стоял в очереди в кассу в продуктовом. Парень позади меня начал раздражаться и возмущаться, что люди платят картами: «Неужели никто больше не пользуется наличными? У них должна быть отдельная очередь, где принимается только наличка». Я взял пачку жвачек, стоивших чуть больше доллара, и у меня в руке было два доллара наличными. Я демонстративно положил купюру обратно в бумажник и вытащил карту. Выражение лица этого парня было бесценно! Даже кассир посмеялась, когда вручила мне чек. Сделал мой день. © Yomat / Reddit
- Сестра уже двоих от своего парня родила. Он от брака все отмахивается. Потом да потом. Ну моя сестра и придумала, как заставить его дорогу в ЗАГС найти. Теперь при каждом удобном случае делает вид, что не узнает его. В магазине, на ресепшене, в аэропорту, если у нее спрашивают, кто с ней, не муж ли, она качает головой: «Не знаю, мужик какой-то, я к нему никак не отношусь». А тот ненавидит общаться с персоналом. Хватило его на месяц, в сентябре иду на их свадьбу. © Подслушано / VK
- Ко мне как-то подкатывал парниша, который тоже мне нравился. И я как эталонная дура искала путь к его сердцу через желудок. Готовила всякие разносолы, а он радостно жрал и расхваливал, мол, вот такая жена ему и нужна. Я уж думала, что вот оно — женское счастье! Пока не услышала, как этот прохвост хвалится, что ко мне только пожрать и ходит: он-то бедный студент, а так я для него лицом не вышла. Короче, последний салатик, я думаю, ему ну очень не понравился. С тех пор мужиков задарма не кормлю. © Миранда Буш / ADME
Давать отпор нахалам — крутой и очень нужный в жизни навык. А мы разыскали побольше вдохновляющих историй о женщинах, которые обладают этим умением.
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