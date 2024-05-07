15 женщин, с которыми не забалуешь — враз на место поставят

Мои братья прям мамины сыночки, во всех смыслах этого слова. Она их чуть ли не на макушке носит. Они даже чайник на плиту не поставят, ведь для этого есть девочки. На все претензии по этому поводу она отвечает Ну они же мальчики. Серьезно? Мама, твоим сыновьям 20, а младшему будет 16. Они давно не мальчики, которым ты жопу подтирала. А я то не мама, они мамины сыночки, а не мои. От меня не дождешься готового ужина и блистяще убранный дом. От меня дождешься подзатыльника, либо кулаком в рожу, чапалак за разбросанные вещи и немытую посуду, и за не сложенные по полкам вещи. Сам будешь готовить и убирать, стирать. Приезжай мой маленький ягненок, сестрица тебя сама всему научит