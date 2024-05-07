> И тут моя бабушка за меня вступилась моя
Хорошего редактора трудно найти редактора.
15 женщин, с которыми не забалуешь — враз на место поставят
Многих девочек с детства приучали быть покладистыми, добрыми, терпеливыми. Вот только во взрослой жизни эта привычка скорее идет во вред, чем на пользу. К счастью, героини этой статьи в нужный момент нашли в себе силы не потакать чужому эгоизму и наглости и показали зубы.
- Звонит знакомая и без прелюдий: «Ты дома будешь? Мы скоро в твоем городе будем!» Я, чуя, к чему идет сразу заявляю: «Я не принимаю гостей на своей территории». Знакомая начинает давить, мол, ну, давай хоть полчасика с нами посидишь. Я заявляю, что много работы, никак принять не могу, после чего знакомая вешает трубку. Проходит неделя, занимаюсь ремонтом, в 10 вечера мысли только о том, как пойти в душ и лечь спать, а тут в двери начинают настойчиво стучать. Смотрю, а там знакомая с мужем и детьми. Так вот я просто не открыла дверь, потому что уже сказала ей, что не собираюсь ее принимать. Год назад я уже попалась на эти ее хитрости, когда она просила ночлег для себя одной, а приехала с мамой и детьми — хотя я говорила четко, что могу принять только одного взрослого человека. © H**nita.**bst / Pikabu
- Помню, беременная пришла ложиться на сохранение, а тетя Мотя в приемном отделении не хочет моего мужа пустить сумку донести до палаты, коляску для сумки не дает, сама нести не хочет, еще и вякать пытается. Ну я и начала там бучу, я, блин, пришла на сохранение или усугубление своего положения? У меня режим или хоть сейчас в грузчики? И вдруг, после того как я поорала, мужу волшебным образом разрешили пройти. Магия. © i.vot.ya.zdes / Pikabu
- Пока выплачивала ипотеку за свою квартиру, встречалась с парнем. Жилья у него не было, я и предложила ему пожить у меня. Он получал дополнительное образование, работал за небольшие деньги и был рад съехаться. Но стоило мне заикнуться, что неплохо бы ему скинуться на оплату коммунальных услуг, как он возмутился и сказал, что я и так платила бы эти деньги, а он почти ничего не тратит. Обозвал меня мелочной и заявил: «Может, мне и половину ипотеки гасить за тебя, раз я живу здесь?» Я говорю: «Я была бы не против. Кому тебе лучше отдавать за съем — чужой тетке за старую квартиру на окраине или мне, любимой девушке, которая облегчает твой быт, готовит, стирает, а ты живешь в квартире с хорошим ремонтом и в нормальном районе?» Парень ушел, обвинив меня в меркантильности, а общим знакомым наговорил про меня гадостей. Теперь хочу мужчину только со своим жильем. Потому что на фиг эти жилищные вопросы. © Подслушано / Ideer
- Сижу на автобусной станции с сыном и своей бабушкой, ждем автобус в наше село. А на мне джинсовая юбка на 5-7 см выше колен — в мои 25 лет. И тут наша селянка, что неподалеку была, начинает меня критиковать: «Тю, что это такое, скоро трусы увидим!» А сама сидит в халате, раздвинув ноги, и, пардон, сверкает панталонами с начесом чуть выше колен. Я не смолчала, говорю, что, мол, мои, может, и не увидим, а вы своими на всю станцию сверкаете. И тут моя бабушка за меня вступилась моя: «Что, нарвалась? Меньше учить жизни других будешь!» Я от нее не ожидала. © Nelia Žigulina
> И тут моя бабушка за меня вступилась моя
- Подруге срочно понадобилось недешевое лечение. Рассказала мужу, а тот вместо поддержки начал возмущаться ее «эгоизмом» и халатным отношением к своему здоровью. Мол, теперь такие траты предстоят... А он так в Таиланд летом хотел! И в машине кое-то обновить нужно... В общем, довел до истерики, довольный, ушел утром на работу. Вечером приходит — сюрприз! Его встречают «очень ласковый взгляд» тестя, крепкого мужичка, и собранные чемоданы. Подруга выглянула из комнаты, посмотрела на него, как на пустое место, и скрылась обратно, даже не слушая. Дальше порога тесть не пустил — квартира была подруги, еще до брака ей досталась. Поехал мужчинка к мамане. Разводу сопротивляться не стал, обиделся. © Stuxinya / ADME
- Мама моего ученика пришла и стала обвинять меня в том, что ее чадушко не сдало мой предмет. Я позвала ее сына и в лоб спросила его, приносил ли он мне хоть одну работу, работал ли на уроке, прочел ли он те две книги, которые я задавала. Он трижды ответил нет. После чего я посмотрела на нее и напомнила о том, что я 5 раз звонила ей, чтобы сообщить о проблемах в учебе у сына, но каждый раз без толку. И, смотря прямо на нее, спросила, есть ли у нее еще вопросы, почему ее сын провалил мой предмет. Вместо ответа она ушла, бормоча что-то невнятное себе под нос. © Penya23 / Reddit
- Была у меня история с первым мужем. Сидела я в декрете, он пришел, я подала ему суп, но есть он, видимо, не хотел, стал ложкой в том супе водить: «А супчик-то жиденький», — говорит. Один раз сказал, второй, третий, а на четвертый я не выдержала, взяла суп и вылила ему на голову, а миску туда же водрузила. Он не ожидал, начал чего-то руками размахивать, ударить, наверное, пытался. Вытолкала за дверь и не пускала, пока его отец не приехал. © Зинаида Лищинская / ADME
- Я уже давно прошу мужа больше заниматься делами по дому, но он и не думает прислушиваться. Мало того, 13-летний сын подражает ему, разводит бардак и не думает прибираться. А, когда я наказываю его за лень, муженек еще и втайне отменяет наказание. Но вчера я встретила подругу с ее парнем и пригласила их к себе домой. Позвонила мужу и попросила их с сыном убрать дом, потому что приведу гостей. Но, когда я вернулась домой почти через 2 часа, там царил хаос. Подруга сказала, что это ничего, но я видела взгляд, которым они обменялись с парнем. После того, как они ушли, я сказала мужу и Тиму, чтобы они убрались из дома и не возвращались, пока они не научатся уважать меня и помогать с бытом. Теперь они ночуют в мотеле, мой сын вернется, когда согласится выполнять некоторые обязанности по дому, а вот с мужем я еще подумаю, стоит ли мириться. © Unknown author / Reddit
- В прошлом году в снегопады выходила во двор с лопатой и, поскольку у меня работа сидячая, чистила не только свое парковочное место для машины, но и, чтобы размяться, заодно соседские места и дорожки возле подъезда. А в этом году как-то раз почистила себе место и, пока ходила за машиной, его заняла тетка. Да не просто одно место, она умудрилась припарковаться так, что своей машиной заняла и мое почищенное место, и соседа. Аргументировала такой финт тем, что машина у нее вязнет, а парковаться нормально не будет, так как спешит. Я бы забила, вот только я сейчас на 6-м месяце беременности, мне не очень легко лопатой махать... В общем, я так расстроилась и разозлилась, что решила помахать лопатой все-таки еще. И, откапывая себе новое место, снег складировала аккуратненько ей под колеса и низ машины. © Julialust / Pikabu
- Парень исчез на пару дней и игнорировал меня. А потом предложил увидеться и «серьезно поговорить». Меня трясло от нервов, боялась расплакаться при нем или вообще закатить истерику. Поэтому выпила успокоительных и пришла на встречу спокойная как слон. Он мне говорит, мол, пойми, я решил тебя кинуть, мы не будем вместе. А я в ответ улыбнулась и сказала: «Отлично, это самое лучшее решение, я себя сейчас так круто чувствую, счастливее в жизни не была». Паренек офигел. А я встала и красиво ушла из кафешки. Успокоительные никому не рекомендую. Но в итоге он остался в дураках, а я чувствовала себя королевой. © Не все поймут / VK
Что-то примеры, где женщины "враз поставят", больше похожи на истерики. "Враз поставить", это договориться о правилах сразу, при первом же случае. А когда - "я прошу помогать мне в уборке, но меня никогда не слушают, тут я почему-то то решила, что они меня послушают, но они, как всегда не убрали и теперь мне стыдно перед подругой и муж с сыном ночуют в мотеле". Если хватило сил заставить ночевать в другом месте, почему нельзя было договорится о разделении домашних обязанностей?
- Одна родственница пришла ко мне домой и стала рассказывать, как мне переставить мебель, как ей не нравятся мои полки и надо бы их убрать и как бы она все у меня упорядочила. Я так обалдела от ее наглости, что просто попросила покинуть ее столь неугодное помещение и не приходить, пока не попустит. © KaYana1 / Pikabu
- Летим домой. Все по максимуму тащат сумки в ручную кладь, так как никто не хочет переплачивать за багаж. Многие, естественно, с огромным количеством пакетов из дьюти-фри — помнится, как-то мне такая чужая стеклянная бутылка на голову из багажного отсека выпала, и теперь я над собой только свой багаж держу. А я еду с рюкзаком, в котором ноут, и с чемоданом в 5 кг — и это на двоих. Рюкзак рассчитываю положить под сиденье впереди стоящего кресла, чемодан на верхнюю полку над собой. Просто потому что я заплатила за эти места для себя дополнительно. Заходим в числе последних и... над нами полка, конечно, битком. Смотрю на багажный отсек над нами — все занято. Спрашиваю громко: «Чьи сумки тут? Отсек над моими местами, я хочу положить сюда свой чемодан». Молчание. Спрашиваю еще раз громче — молчание. Со словами «Ну раз ничьи, значит, пусть стоят в проходе» начинаю снимать сумки, тут же визг, писк, ор, мол, не трогайте, как вы смеете! Отвечаю, что места мои, отсек надо мной предназначен для моего чемодана, пусть несут, куда хотят. © Unknown author / Pikabu
Шизанулись с этим дьюти-фри. Блин, все такие нищие?! На билет хватило, а дома на бухло не хватит?
С бывшим пересекали границу и видели, как быдло с выпученными глазами ломится в этот магаз...
- На прошлой неделе свекровь и сестра мужа пришли навестить нашу с мужем 6-недельную дочурку. А та через несколько дней после этого заболела. И тут я через мужа узнаю, что свекровь не только недавно подхватила грипп от одного из клиентов, но и вдобавок ее муж буквально на днях переболел. А я еще спрашивала обеих — и свекровь, и сестру мужа — не болеет ли у них кто-то в семье, и обе все отрицали. В ярости я позвонила этим двум дамам и те запели песню в духе «Да все будет в порядке, ребенку иммунитет формировать надо». Я была в шоке от их эгоизма и заявила, что ни на шаг не подпущу их к своей дочке, пока ей не исполнится хотя бы полгода. © Unusual_Stomach_5574 / Reddit
- Парень мне изменял. Я зарегистрировалась на сайте знакомств, нашла его и назначила ему свидание. Через 10 минут мы должны встретиться в кафе, и он не подозревает, что его ждет не неизвестная красотка, а я с чемоданом его одежды. А мой папуля прямо в это время меняет замки на моей входной двери. © fesshole / Twitter
- Мы с мужем женаты 6 лет, у нас двое детей и еще один на подходе. И недавно он заявил, что хочет, чтобы я бросила работу, стала домохозяйкой и перестала работать. Так он, по его словам, будет меньше волноваться за детей, так как они будут со мной, а не с чужими людьми — няней или в детсаду. Мне такой вариант совсем не понравился, потому что чем больше я буду сидеть дома, тем меньше шансов у меня будет впоследствии найти хорошую работу. Но, пораздумав, я согласилась сидеть дома с детьми на условии, что я получу половину его компании — как гарантию на случай развода и других непредвиденных обстоятельств. Он был удивлен. Но в итоге мы с ним договорились, и только друзья осуждают мое поведение. © Status-Mention6793 / Reddit
Можно долго копить раздражение и гнев, пока одна-единственная капля не переполнит
чашу терпения. Так, как случилось с людьми из этой статьи.
Комментарии
"Потому что на фиг эти жилищные вопросы"
Хм. А когда мужчина так говорит - он жмот и баран или рачительный хозяин, заботящийся о своем лично заработанное? Ну или о том, что получил в наследство.
Девушка на фотографии сидит голыми ногами и частично ягодицами на лестнице, по которой ходят люди в уличной обуви.
Мои братья прям мамины сыночки, во всех смыслах этого слова. Она их чуть ли не на макушке носит. Они даже чайник на плиту не поставят, ведь для этого есть девочки. На все претензии по этому поводу она отвечает Ну они же мальчики. Серьезно? Мама, твоим сыновьям 20, а младшему будет 16. Они давно не мальчики, которым ты жопу подтирала. А я то не мама, они мамины сыночки, а не мои. От меня не дождешься готового ужина и блистяще убранный дом. От меня дождешься подзатыльника, либо кулаком в рожу, чапалак за разбросанные вещи и немытую посуду, и за не сложенные по полкам вещи. Сам будешь готовить и убирать, стирать. Приезжай мой маленький ягненок, сестрица тебя сама всему научит
Да, женщина из последней истории молодец. Моя подруга осталась так у разбитого корыта, не работала, хотя умна и хорошее образование, я ей сначала плешь проедала, потом поняла, что она не хочет слушать ничьих советов и отстала. И вот теперь извечная история - мало того, что муж попрекал ее, что она живет на его деньги, так у него, как оказалось, были любовницы, а сейчас прям вот любовь всей его жизни младше на 20 лет, и непременно хочет за него взамуж. И даже материальная сторона только часть проблемы, хотя ей хоть на улицу теперь. Хуже всего в этой ситуации дело обстоит с младшей дочкой, она подросток и крайне плохо все это переживает.