Какая серьёзная морда- лица! Засюсюкала бы перед ним! Чтобы расслабился.
15+ хвостатых и пернатых, чья мимика достойна Оскара
Животные не говорят словами, но их мимика порой выразительнее любого монолога. Один взгляд — и уже понятно, кто тут не в духе, кто рад вас видеть, а кто явно что-то замышляет. Их умение передавать эмоции без слов может соперничать с актерским мастерством.
В этой подборке — хвостатые и пернатые, чьи лица способны вызвать улыбку даже в самый пасмурный день. Смотрим и наслаждаемся их неподражаемой мимикой!
«Фотохроника моих отношений с котом моего парня за весь первый год наших встреч»
- Ору с третьего фото. © Monica_FL / Reddit
«Однажды я встретил его»
- Вот он — тот самый кот, с которого писали всех котов на средневековых картинах. © Vormittags / Reddit
«Морда моего кота, когда я пошевелил ногой»
- Это не злость... Это ярость! © highlandflingy / Reddit
- Весь офис гадает, почему я хрюкаю от смеха. © probablycabbage / Reddit
«Папа и Оскар»
- Вот что значит — на одно лицо со своим питомцем! © laserox / Reddit
«Она всего лишь не получила еду вовремя сегодня»
«Существует только два типа котов»
«Тарелки не должны быть пустыми»
«Морфеус не любит принимать ванну»
«Она была не в восторге»
«Не могла найти его час и даже расплакалась, а он вылез из-под одеяла с такой мордой»
- Он как будто говорит: «Ты слишком драматизируешь». © Sputniksteve / Reddit
«Пожалуйста, помогите! Как отключить кошачьи лазеры?»
«Он только что съел муху»
«Этот странный парень любит, когда его держат, как сэндвич»
«Ну... Вообще она очень элегантная леди»
- Проходим мимо: эта кошка просто косплеит демона. © LovecraftianCatto / Reddit
«Выглядит как ребенок на фотодне в школе»
«Рассказал своему коту шутку. Теперь не знаю, это он так смеется или мне стоит бояться»
«У кого еще ши-тцу умеет корчить лица? Клянусь, она делает это нарочно»
«Это мой кот, Буба. Отличный парень»
«Я его разбудил»
«Он терпеть не может, когда ему говорят „нет“»
«Кот явно не восторге»
«Рокки показывает свою страшную морду»
«Самый печальный мопс на свете — и все потому, что я сказал: больше никаких вкусняшек»
«Он увидел, что я глажу другого кота»
«В ветеринарной клинике... Его переполняет ярость»
Мимика животных — это настоящее искусство без репетиций и дублей. Кто-то смотрит с укором, кто-то с подозрением, а кто-то явно смеется в лицо — и все это без единого слова. Возможно, именно поэтому мы так любим подолгу рассматривать их забавные фотографии.
Будем надеяться, что эта подборка подняла вам настроение и добавила немного тепла в этот день. Ведь даже если день не задался, пара выразительных мордочек точно способна исправить ситуацию!
Комментарии
Абсолютно не понравилась подборка. Все животные, особенно коты, со злым оскалом. Понимаю, что всё взято с Reddit. Но можно же было поискать действительно милые фотографии котиков, попугайчиков, и остальных дом.зверушек. Одни хомячки сколько умиления вызывают, или котята, щенки, птички. Фотографии в подборке никакие не забавные. Дизлайк 👎