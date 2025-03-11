15+ хвостатых и пернатых, чья мимика достойна Оскара

Животные не говорят словами, но их мимика порой выразительнее любого монолога. Один взгляд — и уже понятно, кто тут не в духе, кто рад вас видеть, а кто явно что-то замышляет. Их умение передавать эмоции без слов может соперничать с актерским мастерством.

В этой подборке — хвостатые и пернатые, чьи лица способны вызвать улыбку даже в самый пасмурный день. Смотрим и наслаждаемся их неподражаемой мимикой!