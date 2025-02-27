20+ обитателей приюта для животных, которые способны очаровать кого угодно

К сожалению, бездомные животные нередко вынуждены выживать на улице в непростых условиях. Они подвержены болезням, часто не могут добыть себе пропитание и оказываются в опасности из-за агрессивности окружающей среды. Благодаря приютам бродяжки получают шанс на сытую и безопасную жизнь, а самое главное - возможность стать членом любящей семьи и чьим-то самым преданным другом.

«В нашем приюте родился котенок с таким редким окрасом, что ветеринары дважды проверяли его пол. Обычно черепаховый окрас бывает только у кошек и этот паренек всех нас удивил»

© mrszubris / Reddit Владимир Фролов 1 день назад Ну крайне редко и черепаховые коты бывают и кошки рыжие. Как факт черепаховые коты обычно чёрнофоновые с рыжим и серым. Как то это по генетике расписывается, сейчас не вспомню - - Ответить

«Местный приют запустил программу, согласно которой можно взять собаку на один день. Мы с Молли прекрасно провели время, гуляя по парку»

«Знакомьтесь, это Барни! Он в приюте с самого рождения. Ему 9 лет и он самый счастливый кот, которого вы сегодня увидите»

«Это Морис из нашего приюта. Он такой красивый и полный любви»

«Работаю в приюте и взяла домой кошку на одну ночь. А рано утром я аж обалдела, потому что за ночь эта красотка умудрилась родить 5 здоровых малышей прямо в моей постели»



«Интересно, а девочки из приюта все еще думают обо мне?»

«Год назад мы забрали собаку по кличке Гусенок из приюта. В тот день она очень устала, но старалась не заснуть в машине»

«Банши из нашего приюта обрела постоянный дом, где она теперь чувствует себя королевой»

«Я фотограф-волонтер в приюте для животных. Черных собак часто берут в последнюю очередь, поэтому я стараюсь сделать так, чтобы у каждой из них была крутая фотка»

«Маугли явно недоволен своим новым жильем»

«Я пришла в приют и сказала: „Покажите мне самого старого кота, который у вас есть“. Ему 14 лет, его зовут Пикассо»

«Портер дурачится на нашей первом совместном фото, которое мы сделали в день, когда я забрал его из приюта»

«В объявлении, на которое мы откликнулись, говорилось только об одной собаке. Но потом оказалось, что у нее есть сын и их отдают вместе. Мы не могли поступить иначе»

«Ее зовут Кора. Новенькая в нашем приюте для кошек. Мда, кажется, ей не очень-то здесь нравится»

«Когда увидели фото этой грустной 10-летней собаки, мы решились на безумный поступок. Проехали 24 часа, и это только в одну сторону, чтобы забрать ее из приюта»

«4 недели назад забрала себе 12-летнюю Милли. Мы гуляем час утром и час вечером, и обе счастливы!»

«Эта замечательная девочка у нас дома уже около недели».

«Я работаю волонтером в приюте. Долгие годы я сдерживала себя, чтобы не взять кого-то себе домой. Но эта девочка заставила меня передумать»

«Даже спустя два дня после того, как я забрала ее из приюта, она не перестает обнимать меня»

«Проехал 2 часа в одну сторону, а потом еще плыл на пароме. И все для того, чтобы забрать этого малыша из приюта»

«Это Оби-Ван Кеноби. У него была жесть с лапой, мы его вылечили. Он любит целовать всех в кончик носа»

«Сегодня встретил этого приятеля в приюте. Мгновенно решил, что возьму его»

«Он 2 года провел в приюте, а сегодня его наконец-то забрали»