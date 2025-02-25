половина препаратов, которые назначает ветврач - из человеческой аптеки.
9 ошибок в уходе за питомцами, которые допускают многие хозяева
Иногда мы превращаем жизнь наших любимцев в череду экспериментов: то кормим со стола, то оцениваем их поступки так же, как человеческие. А потом удивляемся, почему у пса бурчит в животе, а кот смотрит на нас, как на главного злодея в его жизни. Ветеринары знают об этом все и готовы поделиться знанием о том, какие ошибки чаще всего совершают владельцы животных!
В бонусе: несколько историй от ветеринаров и хозяев.
Угощать кошек печенью
Казалось бы, кошка – хищник. Что может пойти не так? Но в естественной среде пушистые охотники питаются мелкими птичками и грызунами, и печень у их добычи совсем крохотная. Организм кошки просто не приспособлен к тому, чтобы безопасно усвоить приличный кусок говяжьего ливера – это вкусно, но опасно.
В субпродуктах содержание витаминов и минералов в разы выше, чем в мясе. В частности, печень слишком богата витамином А, избыток которого приводит к нарушениям работы пищеварительного тракта и необратимой деформации скелета. Это происходит при регулярном и избыточном потреблении печени. Если котик не может жить без такого лакомства, в качестве безопасного варианта ветеринары рекомендуют давать вареную куриную печень в количестве не более 5% от общего рациона.
Бросать собаке палочку
Радостная собака с палкой в зубах – милейшая картина для большинства людей и холодный пот, стекающий по спине ветеринара. К сожалению, подобранные в парке грязные палки совсем не безопасны для здоровья вашего любимца.
Игра с ними с высокой вероятностью приведет в ветклинику: от банальных заноз и бактериальных инфекций до очень серьезных травм десен, зубов и гортани. Гораздо лучше выбирать для игр в «принеси» резиновые кольца, мячики и тарелки-фрисби.
Забывать про чистку зубов
Как и человеку, собакам и кошкам необходимо регулярно чистить зубы. Больные зубы влияют буквально на весь организм, вызывая проблемы с работой желудка, сердца и почек. К сожалению, если у питомца болит зуб, он об этом не расскажет.
Понять, что пушистый друг испытывает неприятные ощущения можно только по косвенным признакам – нервозности, отказу от пищи, плохому запаху из рта. Животное может часто подавать голос, а в некоторых случаях – потирать мордочку и не давать осмотреть пасть.
Для гигиены зубов у животных потребуются специальные щетки и пасты. Некоторым хозяевам исключительно везет – их любимец спокойно дает чистить себе зубы. Прививать такую привычку, кстати, нужно с самого раннего возраста. Остальным же придется посещать клинику, где питомцу сделают гигиеническую чистку, при необходимости – под наркозом.
Раскармливать питомца
Толстенькие неповоротливые котики и собачки, конечно, выглядят ужасно мило. Но, к сожалению, лишний вес губителен буквально для всех систем организма питомца, что ведет к целому ряду различных заболеваний и сокращает срок жизни. Для долгой и счастливой жизни врачи рекомендуют строго дозировать корм и почаще занимать питомца активными играми.
Держать щенка в изоляции
Практически все знают, что совсем маленькому щенку в первые месяцы жизни довольно опасно общаться с другими собаками, чтобы не подхватить различные инфекции. Сперва все прививки, потом выгул? И да, и нет. Гулять до прививок можно и нужно! У этой медали есть и вторая сторона. Если не социализировать щенка до 16 недели его жизни, то это может увеличить риск проблем с поведением – новые впечатления будут вызывать не радость, а страх или агрессию.
Каждая собака должна своевременно получить навыки коммуникации как с себе подобными, так и с другими людьми, помимо хозяина. Разумеется, знакомить питомца стоит только с заранее привитыми и спокойными животными. Чем больше щенок сможет получить разных впечатлений в комфортной и безопасной обстановке, тем полезнее для его психики!
Ошибочно расценивать повадки животных
Одна из главных ошибок при общении с питомцами — это приравнивать их поведение к человеческому и поступать в соответствии с этим. Например, не стоит гладить собаку, если она боится, очень бурно реагирует на приход хозяина, проявляет агрессию или лает — это только закрепит нежелательное поведение. Не рекомендуется также носить собачек на руках без крайней необходимости — это может заставить их считать себя главными в доме.
Даже, казалось бы, понятные нам особенности поведения могут быть обманчивы. Например, кошки могут мурлыкать не только от удовольствия, но и при стрессе и боли — ученые предполагают, что это своеобразная практика самоуспокоения. А язык жестов виляния собачьего хвоста гораздо разнообразнее чем просто «Привет, я рад тебя видеть». Он может выражать даже агрессию!
Думать, что за маленькими животными нужно меньше ухода
Довольно частая практика – покупать ребенку хомячка или рыбку в качестве первого питомца. Скорее всего, к ним еще и будет прилагаться крошечная клетка или аквариум. Это не самая хорошая идея, если цель – привить любовь к живым существам и понимание их потребностей.
А вот что им на самом деле необходимо: даже маленькому хомячку нужна клетка площадью не менее четверти квадратного метра и колесо в ней должно быть таким, чтобы спина зверька не прогибалась вниз при беге.
Рыбкам же требуется приличный большой аквариум с укрытиями и растениями, чтобы они могли исследовать их и играть в прятки. Знакомые всем нам круглые аквариумы – это не более чем предмет декора, пришедший из Восточной Азии и Европы, в который рыб отсаживали временно, чтобы продемонстрировать их гостям.
Ставить недостаточно лотков
Формула количества лотков в доме проста: количество кошек плюс один. Кошки по большей части очень чистоплотны и брезгуют уже испачканными туалетами. Чтобы избежать пахучих сюрпризов – лучше поставить дополнительный лоток и не забывать про регулярную смену наполнителя. Ремарка от врачей: если кошка внезапно стала ходить по-маленькому в неположенных местах, то это может быть признаком цистита или мочекаменной болезни.
Давать питомцам человеческие лекарства
Стоит сразу оговориться – в принципе, давать питомцам любые медикаменты без назначения врача – это плохая идея. Но использовать для этого препараты из обычной домашней аптечки, следуя случайному совету – во много раз хуже.
Также врачи строго предупреждают о том, что нельзя использовать лекарства для собак при лечении кошек. Наши четвероногие друзья устроены совсем не так, как люди, и даже друг на друга весьма непохожи. Последствия таких экспериментов могут быть очень печальными.
Бонус: истории из жизни от ветеринаров и хозяев животных
- Я ветеринар. Привезли мне собаку с ожирением и пищевым отравлением. Хозяйка – дама лет сорока. Дал совет посадить собаку на диету и давать только специальный корм. На что она возмущенно заявила, что корм ей лично кажется невкусным, поэтому песику она готовит сама: отбивные в соусе, сырный крем-суп и вообще как только ни изощряется. А каши и овощи он не очень любит, поэтому не получается диета.
© Подслушано / Ideer
- Я крупный мужчина с длинной бородой. Когда я завел щенка, он постоянно переворачивался на спину и писался всякий раз, когда я с ним говорил. Один мой друг предположил, что поскольку я высокий и у меня низкий голос, щенок думал, что я показываю, что кто главный, а он в ответ демонстрировал покорность.
Мне быстро надело всякий раз убирать за ним. Я проверил теорию друга и начал говорить с щенком высоким, напевным голосом. А еще иногда приседал с ним рядом или садился на пол. В общем, это сработало. Теперь, когда я вижу незнакомую собаку, то делаю свой голос выше и присаживаюсь, и подобных проблем больше не было. Мой щенок хорошо меня выдрессировал. © danzibara / Reddit
- Как-то раз ко мне пришел мужчина с котом. У кота стригущий лишай. Хозяину все объяснил, назначил лечение. Тот сказал, что боится, как бы дети и жена не подцепили лишай от кота. Через пару недель пришел. Спрашиваю у него, как дела, все ли хорошо, не заразились ли? А он отвечает: «Нет, кот в отдельной квартире жил, я ему снимал однушку в центре». © Не все поймут / VK
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