9 ошибок в уходе за питомцами, которые допускают многие хозяева

Казалось бы, кошка – хищник. Что может пойти не так? Но в естественной среде пушистые охотники питаются мелкими птичками и грызунами, и печень у их добычи совсем крохотная. Организм кошки просто не приспособлен к тому, чтобы безопасно усвоить приличный кусок говяжьего ливера – это вкусно, но опасно.

В субпродуктах содержание витаминов и минералов в разы выше, чем в мясе. В частности, печень слишком богата витамином А, избыток которого приводит к нарушениям работы пищеварительного тракта и необратимой деформации скелета. Это происходит при регулярном и избыточном потреблении печени. Если котик не может жить без такого лакомства, в качестве безопасного варианта ветеринары рекомендуют давать вареную куриную печень в количестве не более 5% от общего рациона.