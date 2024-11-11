15+ человек, чьим нервам порой хочется позавидовать

Иногда кажется, что каждый новый день словно похож на предыдущий, и выбраться из рутины просто невозможно. В такие моменты так хочется вдохнуть свежего воздуха и добавить в жизнь немного красок. Но порой у судьбы другие планы, ведь она преподносит очередные «сюрпризы», от которых и поплакать хочется, и посмеяться.

"Серьезно? Ну... блин, серьезно?"

"Хотел высушить куртку в сушилке, но оставил в кармане плитку шоколада"

"Жена купила платье на свадьбу. А сейчас заметила это. Свадьба уже завтра!"

"Переехал в новую квартиру. Принимаю душ. И тут замечаю, что за мной наблюдают"

"Слышите? Никогда... Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомойку"

«Получил я сегодня, значит, свой сертификат»

«Не сгибать».

«Теперь я обязательно куплю дуршлаг»

"Мама оставила свою машину без присмотра на 2 месяца. А она успела покрыться плесенью"

«В этой банке со свининой и фасолью ровно один кусок мяса»

«Мне нужен был всего один банан»

«Моя мама смешала все виды сахара. Она никогда не готовит и не печет»

Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку историй о людях, которые своими выходками испытывают нервы других на прочность.

«Заказала тост с авокадо, а получила вот это»

«„Эй, можно мне кусочек?“, спросил меня сосед по комнате, который не платил за этот торт»

«У меня закипает кровь от того, как варварски муж обращается с маслом»

«Заказала 3 стакана с одного сайта. Доставили их в трех отдельных коробках»

«Я только что почистил банан и выбросил его в мусор, а кожура осталась у меня в руке»

«Коллега спросила меня, получил ли я ее записку о том, что заказ клиента нужно отменить. Это, оказывается, была записка»

«Как же меня это бесит»

«Я поднимался сюда три часа под дождем ради этого вида»