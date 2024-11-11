Собака друг челвоека... Оно знало, что водиле сегодня не судьба ехать, нужно сидеть дома и с песелем играть.
15+ человек, чьим нервам порой хочется позавидовать
Фотоподборки
17 часов назад
Иногда кажется, что каждый новый день словно похож на предыдущий, и выбраться из рутины просто невозможно. В такие моменты так хочется вдохнуть свежего воздуха и добавить в жизнь немного красок. Но порой у судьбы другие планы, ведь она преподносит очередные «сюрпризы», от которых и поплакать хочется, и посмеяться.
"Серьезно? Ну... блин, серьезно?"
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"Хотел высушить куртку в сушилке, но оставил в кармане плитку шоколада"
"Не спрашивай - не говори"... Зато теперь все долго будет с легким запахом шоколадки, даже если поверхность отмыть.
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"Жена купила платье на свадьбу. А сейчас заметила это. Свадьба уже завтра!"
"Переехал в новую квартиру. Принимаю душ. И тут замечаю, что за мной наблюдают"
"Слышите? Никогда... Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомойку"
«Получил я сегодня, значит, свой сертификат»
«Не сгибать».
«Теперь я обязательно куплю дуршлаг»
"Мама оставила свою машину без присмотра на 2 месяца. А она успела покрыться плесенью"
«В этой банке со свининой и фасолью ровно один кусок мяса»
«Мне нужен был всего один банан»
«Моя мама смешала все виды сахара. Она никогда не готовит и не печет»
Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку историй о людях, которые своими выходками испытывают нервы других на прочность.
«Заказала тост с авокадо, а получила вот это»
«„Эй, можно мне кусочек?“, спросил меня сосед по комнате, который не платил за этот торт»
«У меня закипает кровь от того, как варварски муж обращается с маслом»
«Заказала 3 стакана с одного сайта. Доставили их в трех отдельных коробках»
«Я только что почистил банан и выбросил его в мусор, а кожура осталась у меня в руке»
«Коллега спросила меня, получил ли я ее записку о том, что заказ клиента нужно отменить. Это, оказывается, была записка»
«Как же меня это бесит»
«Я поднимался сюда три часа под дождем ради этого вида»
Многие по себе знают, что судьба частенько вносит свои коррективы в нашу повседневную жизнь. И порой даже в транспорте приходится испытывать свои нервы на прочность.
Фото на превью Moetacular / Reddit
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