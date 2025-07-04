19 историй от людей, которые смогли победить свои страхи

Восемь лет обучения в медвузе прошли мимо. Как так? У меня единственный сын в 37 лет. Врач говорил, что у него двадцатилетние в "худшем состоянии" 😄. Кстати, я единственная дочь, рожденная у тридцати шестилетней матери.