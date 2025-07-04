19 историй от людей, которые смогли победить свои страхи

Восемь лет обучения в медвузе прошли мимо. Как так? У меня единственный сын в 37 лет. Врач говорил, что у него двадцатилетние в "худшем состоянии" 😄. Кстати, я единственная дочь, рожденная у тридцати шестилетней матери.
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Кого-то пугает темнота, кто-то боится высоты, а у кого-то подкашиваются ноги от необходимости произнести речь на публике. Страхи неискоренимы, но нашлись люди, которые смогли справиться с ними и рассказали о своем опыте в сети. Вот их любопытные истории.
Восемь лет обучения в медвузе прошли мимо. Как так? У меня единственный сын в 37 лет. Врач говорил, что у него двадцатилетние в "худшем состоянии" 😄. Кстати, я единственная дочь, рожденная у тридцати шестилетней матери.
А вот и еще несколько статей о различных страхах и о том, как с ними справиться:
Меня в юности укусил паук с белым крестом на спинке, лохматыми лапками ,размером с рубль, без учета длины лапок. Кто таков? Серьезно так укусил, с отеком, зудом. Теперь боюсь даже мелких.