19 историй от людей, которые смогли победить свои страхи

Истории
42 минуты назад

Кого-то пугает темнота, кто-то боится высоты, а у кого-то подкашиваются ноги от необходимости произнести речь на публике. Страхи неискоренимы, но нашлись люди, которые смогли справиться с ними и рассказали о своем опыте в сети. Вот их любопытные истории.

  • Я довольно солидный дядя, работаю в хорошей фирме и мне часто приходится выступать на совещаниях, презентациях и конференциях, но еще с детства у меня дикая боязнь что-либо говорить публично. Тренинги, семинары, психолог — все впустую. Но недавно я нашел решение — маршрутка! Оставляю свой автомобиль и по несколько раз в день, пересаживаясь с одной маршрутки в другую, с каждым днем все увереннее выкрикиваю: «На остановке, пожалуйста!» © Подслушано / Ideer
  • Я специально смотрел видео в интернете, как парни подходят к девушкам познакомиться и просто по-человечески общаются. И все у них получается. После этого поставил себе цель — подойти к 100 девушкам. Подумал, что одна из них мне точно подойдет (и я ей подойду). В итоге на 8-й попытке встретил свою жену, 7 лет вместе. © AndreySlwn / Pikabu
  • Забеременела в 29 лет. Так гинеколог меня запугивала осложнениями, так как я «старородящая». Вторая беременность в 37, боялась к врачу идти, опять начнут стыдить. Прихожу, а врач выдает: «Да не зацикливайтесь вы на возрасте, все у вас в норме, ждите малыша с удовольствием!» И страхи мои как рукой сняло, пролетала всю беременность и родила без всяких сложностей. Как, кстати, и в первый раз.
Светлана Кашечкина
4 часа назад

Восемь лет обучения в медвузе прошли мимо. Как так? У меня единственный сын в 37 лет. Врач говорил, что у него двадцатилетние в "худшем состоянии" 😄. Кстати, я единственная дочь, рожденная у тридцати шестилетней матери.

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  • Я раньше боялся остаться один. У меня был сложный развод, мне казалось, что мир рухнул. Я сразу же нырнул в другие отношения, потому что не мог вынести даже мысли об одиночестве. Но потом я понял, что быть одному — это невероятно круто! Вы никогда не поймете, насколько вы независимы, сильны, свободны и способны контролировать свою жизнь, пока не поживете один. © Unknown author / Reddit
  • Страшно боялся американских горок, пока однажды летом не поработал в парке развлечений и не решил сходить на небольшую горку. К концу лета я катался на них до или после смены, и теперь я их люблю. © michonne_impossible / Reddit
  • Раньше я боялась собак. Не знаю, почему. У нас была милая собака, когда я была ребенком, но я и ее боялась. Став взрослой, я избегала собак и говорила, что терпеть их не могу, хотя я вообще-то люблю животных. Но однажды брат с женой завели собаку, которая полюбила меня. А я ее. Потом я начала улыбаться, когда видела собаку на улице, а позже — просить погладить соседских собак. Свою собаку я пока заводить не хочу, я больше люблю кошек. Но, возможно, когда-нибудь у меня все-таки появится собака. © Expensive-Ferret-339 / Reddit
  • Мне на работе объявили, что я буду проводить обучение в группах по 25 человек. Я ответила, что даже в аудиторию не смогу зайти от страха. Но моя начальница сказала, что я прекрасно справлюсь, главное помнить, что я знаю больше, чем мои слушатели. Настал день Х. Я приняла успокоительное, со мной пошла старшая коллега для поддержки. Я говорила тихим слабым голосом, периодически сбиваясь. Потом был второй раз, третий, пятый... Потом я перестала пить успокоительное. Потом перестала нервничать за несколько дней до выступления. Потом начала вести занятия по 2 дня, на чужих площадках. Сейчас я понимаю, что передо мной сидят просто люди, с ними можно общаться и шутить, иногда их надо приструнить. Теперь главная проблема — не забыть взять воду, а то горло пересыхает. Так что подготовка и практика делают свое дело. © Vostriki / Pikabu
  • Учился водить. Очень переживал на светофорах. Боялся, что не тронусь, заглохну и всех задержу. Инструктор мне говорил, чтобы я не парился, что от этого только хуже, но это не помогало. И вот стою перед очередным светофором, весь собранный, как боксер перед боем. А инструктор берет и ключи из зажигания достает. И ничего, все уехали, никто даже не бибикнул. Помогло. © ancientDeveloper / Pikabu
  • Я ужасно боялся акул и океана. Настолько, что не плавал в бассейнах и ненавидел принимать ванну. А потом я получил лицензию на подводное плавание. Я стоял на дне океана на глубине 40 метров рядом с затонувшим кораблем в Роатане, Гондурас. Это был невероятный опыт. Красота подводной жизни ошеломляет. Я все еще боюсь океана, но по-другому. Я уважаю его и понимаю, что он может быть опасен. Но также я испытываю умиротворение, которое заставляет тебя перестать беспокоиться и просто расслабиться и рассматривать чуждый мир вокруг тебя и ценить его красоту. © holloheaded / Reddit
  • До 18 лет я боялся даже на улицу выйти. А потом устроился работать в кинотеатр. Сначала было тяжело общаться с незнакомцами, но потом я понял, что люди не такие уж и страшные. Кроме того, большинство из них о тебе и не вспомнят никогда. Я и сейчас не очень общительный, и у меня не так много друзей, но теперь я точно боюсь гораздо меньше. © Unknown author / Reddit
  • Когда-то я язык проглатывала и комплексовала страшно. А потом случилась Южная Корея, учеба в универе, ночная работа официантом. Поначалу было страшновато: языка толком не знаю, посетители чего-то хотят, нередко доводили до слез. Но ничего, со временем поняла, как все это устроено, прокачала навык общения, обзавелась широчайшим кругом знакомств и вышла замуж. © KristaGame / Pikabu
  • Был на море, забрался на камень, высота метров 6. Минут 20 прошло, а я все не решался прыгнуть. Уже собрался слезать, как пацан лет 8-ми сказал мне: «Подвинься, дядь» (а мне лет 13-14 было) и сиганул щучкой. Ну и я вслед за ним. Я думаю, если б не тот пацан, я потом и с парашютом бы не прыгнул. © Lawful.Evil / Pikabu
  • Раньше было безумно страшно разговаривать с людьми по телефону. А потом я устроился на работу в качестве бизнес-представителя, который вынужден звонить случайным генеральным директорам и руководителям каждый день. Сначала это было мучительно тяжело, но это действительно помогло мне преодолеть мой страх. © glxnnmf / Reddit
  • Я боюсь игл с тех пор, как в 12 лет лежал в больнице. Чтобы преодолеть себя, я начал регулярно сдавать кровь, будучи уже взрослым. Я думаю, что контроль — возможность отменить укол в любой момент — во многом помог мне укротить этот страх. © Unknown author / Reddit
  • Я всю свою жизнь боялась гроз. Я пряталась под одеялом или в ванной, пока все не закончится. Звуки, вспышки — все это слишком для меня. Так было до тех пор, пока я не наткнулась на интерактивные карты молний в реальном времени. Мне было любопытно составить карту ударов молний по всему миру и увидеть скорость движения звуковых волн во время раскатов грома. Несколько месяцев назад налетел шторм, и я подумала: «А почему бы не нанести его на карту?» Хотя я не могу сказать, что моя тревога полностью исчезла, но теперь я с нетерпением жду грозы и нахожу молнии скорее захватывающими, чем пугающими. © KaleidoscopeInside / Reddit
  • В детстве я боялся пауков. Позже я поступил в магистратуру по биологии и изучал оленей: мы отлавливали их в парке и надевали радиоошейники. Я подружился с управляющим парка, и он пригласил меня и еще нескольких человек в гости. А там — куча террариумов, в том числе с тарантулами. Когда хозяин заявил, что сейчас он вытащит тарантула и покажет нам, как правильно его держать, я запаниковал. Но я, аспирант биологии дикой природы, не собирался признаваться всем, что боюсь. Я «спокойно» взял паука. Хозяин сказал, что я могу потрогать клыки тарантула. Я потрогал! И в тот момент я вдруг увидел этого паука не как что-то страшное, а как нечто прекрасное и удивительное. Я думаю об этом всякий раз, когда сталкиваюсь с чем-то, что меня пугает. © Brian W / Quora
  • Мне 35 лет, и я ни разу не летал. Я панически боялся даже мыслей о полете. Никакая статистика и логика не спасали. От страха, что от тебя ничего не зависит, волосы вставали дыбом. Но сегодня прочитал несколько историй о том, что чувствуют неизлечимо больные люди. И подумал, что мне не так уж и страшно. И я купил билет на самолет. Полечу. Что я теряю? Повезет — быстро прилечу в красивый город. Не повезет — несколько минут страха. Вот такое небольшое, но важное для меня решение. Эмоции переполняют! © Old*** / Pikabu
  • Я боялся, что в океане меня накроет огромная волна. Пока не побывал на конференции Вима Хофа — «Ледяного человека», который развил такой контроль над своим телом, что может выдерживать субарктические температуры в одном нижнем белье. Я начал практиковать его метод дыхания каждое утро в течение нескольких месяцев, пока не смог задерживать дыхание на 4 минуты. Мне пришлось бороться со своими страхами и заставить свое тело поверить, что оно может это сделать. На прошлой неделе я занимался серфингом, и волна утянула меня вниз. Сила воды прижала меня к дну океана и держала там. Я спокойно ждал, пока волна пройдет, а затем поднялся наверх. Я даже поймал себя на том, что улыбаюсь и считаю удары сердца, затаив дыхание. Это было лучшее чувство в мире. Я сделал это. Я встретился со своим страхом. Лучший способ справиться с тем, что тебя пугает — не позволять этому завладеть тобой. © Johnny Reinsch / Quora
  • Я боялся подкроватного монстра в детстве. А потом стал взрослым и купил себе кровать без ножек. © Fulgurus / Pikabu

Бонус

  • Недавно собираюсь нa работу, волосы после душа высушила, фен убрала, метнулась делать макияж. И вдруг из шкафа постучали! Отчетливо так. Тук! Тук! Тук! Подкрадываюсь к шкафу нa полусогнутых ногах, хватая ртом воздух, а там жесткий шнур от фена, скрученный мной впопыхах несколько раз, стал раскручиваться и при каждом обороте стучал в дверцу. © ФьюАлка / ADME

Комментарии

Уведомления
Светлана Кашечкина
4 часа назад

Меня в юности укусил паук с белым крестом на спинке, лохматыми лапками ,размером с рубль, без учета длины лапок. Кто таков? Серьезно так укусил, с отеком, зудом. Теперь боюсь даже мелких.

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