15+ попутчиков, которые готовы даже доплатить, но лишь бы докопаться до кого-то
1 час назад
Многие люди согласятся, что порой коротенькая поездка на автобусе может превратиться в сплошной цирк из-за каких-нибудь пассажиров. Например, одни начинают ругаться по любому поводу, а другие позволяют своим детям вести себя неподобающе. Ну а что уж говорить о долгих путешествиях на самолете или поезде. Тут придется хорошенько испытать свои нервы на прочность.
- Ехала на нижней полке в купе. Поезд тронулся, и я села ближе к двери, чтобы соседи могли съесть свой провиант. А сама сижу и ем шоколадные батончики. Парень с верхней полки то и дело спускался, чтобы отрезать колбаски. И вот в очередной раз он слез, посмотрел на меня и спросил: «Хочешь колбасы?» В этот момент я ем очередную конфету и верчу головой, мол, нет, не хочу. И тут он выдает: «А я вот конфету хочу!» © Подслушано / VK
- Уступила место в автобусе бабушке. Она сама не села, зовет внучка. Появляется длинный парень с подростковыми усишками и садится на мое место. Я в шоке, поднимаю его, заставляю сесть бабку. В итоге бабка сидит, а ее великовозрастный внучек пристроился у нее на коленочках. © Подслушано / VK
- Мой рост — 157 см. В метро я все время оказываюсь ниже поля зрения мужчин, поэтому мне часто наступают на ноги, колют зонтиками, толкают. Но один случай запомнился навсегда: в переполненном коридоре поезда мужчина положил свою газету мне на голову и читал ее, пока я не ткнула пальцем вверх, давая ему понять, что внизу есть человек. Он не извинился, а просто посмотрел на меня пренебрежительно и повернулся ко мне спиной. © Jenny Fletcher / Quora
- Едем в поезде с 4-летней дочерью. Я заранее взяла еду и игрушки, чтобы ей было чем заняться. У другой же матери дети бегали по вагону и кричали. Смотрю, отнимают у моей карандаши и книжку. Та мамаша тут же сделала выговор, да только не своим детям, а моей! И выдала: «Кое-кто здесь жадный!» Я повернулась, посмотрела на нее и сказала: «А кое-кто не умеет воспитывать своих детей!» © Lorrie Milton / Quora
- Еду в плацкарте. Рядом со мной тихая девушка лет 20-и и бабуля. Девушка 2 суток ела только лапшу быстрого приготовления. А у бабули были и огурчики, и помидорчики — пир горой. И тут она налетела на молодую: «Что, рук нет приготовить?» Девушка спрыгнула с полки и спокойно: «Да я сирота, у меня нет дома и нет плиты». © Подслушано / Ideer
- Летел на самолете. Сзади какой-то ребенок то и дело пинал мое кресло. Когда уже нервы сдали, я встал и попросил его отца угомонить свое чадо. И знаете, что он сделал? Он сказал ребенку: «Прекращай, а то там сидит злой дядька». Знаешь ли, у меня у самого 2 детей, но я никогда не давал им тревожить посторонних людей. © Leonard Wolff / Quora
Огурчики и помидорчики - это пир горой? Этим предлагается питаться двое суток?
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- Сижу в автобусе, слушаю музыку. Тут меня настойчиво тыкают в бок. Смотрю — женщина. Жестами просит наушники вынуть. Я вынула, почему бы нет. И тут она мне говорит прикрыть мою тату змеи, потому что «как нечисть какая-то» и вообще оскорбляю этим. Я молча надела наушники обратно. Тоже мне. © Подслушано / Ideer
- Летел домой с вечера встречи выпускников колледжа. Я был невероятно измотан и жутко хотел спать. А рядом сидела женщина и что-то печатала на планшете, то и дело посматривая на меня. «Следит, чтобы я не подглядывал», — заключил я и прикрыл глаза. Потом такой прошу напиток у стюардессы, а соседка вдруг выдает: «А вы не хотите почитать мои стихи?» Я не нашел в себе сил отказаться, и весь остаток этого ужасного полета мне пришлось читать и обсуждать поэзию. © Walway / Reddit
- Ехала как-то моя мама в поезде. И на очередной станции заходит беременная дамочка с мужем. И сразу начинает ныть: «Уступите мне нижнюю полку, вы обязаны». А моя маман ей говорит: «Как только вы положите мне на стол доплату за это место, я тотчас его вам уступлю». Женщина сразу как-то поскучнела и принялась стелить себе и мужу постель наверху. © Вишневый П*** / ADME
- Мне пришлось 9 часов лететь рядом с пожилой женщиной, щедро политой духами. Это был самый ужасный запах в моей жизни. Вскоре меня начало подташнивать. © purplehotcheeto / Reddit
- Я сидела у иллюминатора и почувствовала, как меня что-то толкнуло. Я повернулась и увидела грязную ногу на моем подлокотнике. Парень на заднем сиденье удобства ради просунул ногу в щель. Я тут же встала и посмотрела на него. Он скорчил недовольную мину и слегка отодвинулся. Пришлось сказать: «Пожалуйста, уберите ногу с моего подлокотника». Он послушался, но с протяжными вздохами, будто это я неправа. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Мы с мужем заняли 2 верхние полки в купе — люблю их, места много, никто не беспокоит. А одна девица прицепилась: «Давайте меняться, у меня муж в другом купе, хотим вместе ехать». Я ей: «Золотце мое, я тоже хочу ехать с мужем». Она говорит: «Нет, мне нужнее, переночуете в разных». Ага, бегу. Так они, лапушки, потом спали на полке подо мной вдвоем в обнимку. Что это было, не поняла. © JupiterianCat / Pikabu
- Моя жена ни разу не ездила на поезде и наивно сказала: «Возьмем купе, и все будет хорошо». В итоге туда ехали с грудничком, который начинал орать раз в 2 часа. А обратно возвращались с дядькой, который нереально храпел и ел сардины, перемешанные с гречкой и морской капустой. Из-за вони всю дорогу ехали с открытой дверью купе. Больше поезда как средство перемещения мы не рассматриваем. © PyMblH / Pikabu
- В самолете нас посадили с маленьким сыном у окна, сзади — муж и старший сын. Садится рядом со мной девушка лет 18, и я предлагаю ей сесть назад на место моего старшего сына. Тут подбегает ее мамаша и орет, что сидеть все будут согласно купленным билетам. Ну и ладно. И тут мой младший начал бегать в туалет, девушке раз 5 приходилось вставать и пропускать его туда-обратно. Подбегает мамаша опять, мол, давайте меняться местами. Ну тут у меня включился режим «стерва» — отвечаю, что будем сидеть согласно купленным билетам. Девушку, конечно, было жаль. © Ирина Пономарева / ADME
- Мне в попутчики в поезде веселый дедок попался. Всю дорогу анекдоты травил. А ночью, когда он выходил на своей станции, мой сахар стырил. Вроде не жалко, а запомнилось. © Seregafix / Pikabu
- У меня в попутчицах была женщина, которая, по ее словам, «забыла кроссворд взять». Так она всю дорогу смотрела даже не в окно, а почему-то на меня. Когда я собралась поесть, у меня от ее взгляда кусок поперек горла встал. Я жую, она смотрит. Я тоже на нее уставилась, думала, она смутится. Ничего подобного. Она с улыбкой спросила: «Вкусно, да?» © Вероника / ADME
- Я летел ночным рейсом, а 2 дамы прямо передо мной громко болтали на протяжении всего полета. Даже когда свет был выключен, а другие пассажиры мирно спали или хотя бы пытались это делать, эти женщины трещали на весь салон. © Lurkolantern / Reddit
- Парень, с которым мне «посчастливилось» сидеть рядом в самолете, достал упаковку фисташек. И на протяжении 14 часов полета он их грыз. А мне оставалось наблюдать, как он обсасывает скорлупу и облизывает пальцы. © wayfaringlens / Reddit
- Впереди было 14 часов полета, и я, конечно же, должна была поспать. Я трижды просыпалась оттого, что сосед то и дело сползал на мое плечо и пытался просунуть руку мне под мышку. Я пыталась вернуть его на место, но соседу было хоть бы хны. В конце полета он, судя по всему, даже не помнил ничего. © bakerzdosen / Reddit
Иногда кажется, что некоторые люди специально ездят на общественном транспорте, чтобы найти себе приключения и испортить другим пассажирам настроение. Однако встречают и такие крутые попутчики, с которыми так и хочется попасть в пробку, чтобы подольше не расставаться.
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