15+ попутчиков, которые готовы даже доплатить, но лишь бы докопаться до кого-то

Многие люди согласятся, что порой коротенькая поездка на автобусе может превратиться в сплошной цирк из-за каких-нибудь пассажиров. Например, одни начинают ругаться по любому поводу, а другие позволяют своим детям вести себя неподобающе. Ну а что уж говорить о долгих путешествиях на самолете или поезде. Тут придется хорошенько испытать свои нервы на прочность.