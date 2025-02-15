14 неочевидных вещей, которые могут стоить вам похода в ветеринарную клинику

Завести кота, собаку или попугая — дело не только приятное, но и ответственное. Иногда, впуская в свою жизнь маленькое пушистое или пернатое чудо, обезопасить дом не менее важно, чем при появлении ребенка. Некоторых питомцев подстерегают опасности и на улице. А самое сложное заключается в том, что не все моменты очевидны даже для опытных любителей домашних питомцев. Мы решили разобрать несколько таких случаев.

Реагенты на дорогах зимой

Зелёный бургер 2 дня назад вот я всё время смотрю, как тротуары солью посыпают, и думаю про собачек - - Ответить

Кошатникам можно выдохнуть. Ответственный хозяин вряд ли отправит свою кисоньку на самовыгул в этот полный опасностей мир. А вот собачникам приходится совершать регулярные рейды по паркам, лесам и площадкам для выгула своих четвероногих друзей. Зимой такие моционы опасны реагентами, которыми посыпают дороги коммунальные службы. Безусловно, никто из нас не хочет скользить по тротуару, представляя себя олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Но иногда цена этому – здоровье наших лохматых друзей. Вещества, которые рассыпают по дорогам против оледенения, очень опасны для животных. Во-первых, они разъедают лапы: зимой вымыть лапы питомца после прогулки крайне важно! Во-вторых, если вдруг вы еще не успели навести марафет, собака может начать самостоятельно вылизывать раздражающий налет с лап. А значит, реагент попадет в организм. Тут и до отравления недалеко. Конечно, если ваш питомец не против, то можно приобрести специальную обувь. Но не все собаки обрадуются такой обновке. Соблюдайте зимнюю гигиену — и все будет хорошо.

Лужи после дождя

Мгла 2 дня назад Только что достала собаку из моря, потому что этот 40килограмовый идиот проломил лед и провалился по уши. Это не первый раз, и нет, он не болеет. Купается каждый год пока море не замерзнет. - - Ответить

Реагенты против оледенения, конечно, опасны. Но не всегда зима нас радует морозами. Правда, это не означает, что гулять с песиками можно без мер предосторожности. Например, разве вы не умилялись, когда ваш пес с друзьями бегал по лужам? Эти счастливые мордочки, мокрые уши, забавные брызги с хвостов... Только вот кроме теплой водички в таком «водоеме» уйма вредных бактерий и токсинов. Например, лептоспиры — опасные бактерии, наличие которых в организме может привести к почечной недостаточности. Или микроскопические паразиты — лямблии, которые поражают кишечник и доставят массу хлопот вам и вашему питомцу. Но если даже удалось избежать знакомства с простейшими, не спешите радоваться. Вывалившаяся в луже собака (безусловно, довольная как слон), может простыть. Такие регулярные водные процедуры, да еще и в холодное время года (а лужи чаще всего бывают сырой осенью или еще прохладной весной), чреваты таким осложнением, как воспаление легких.

Жевательная резинка

Этот пункт касается, пожалуй, практически любого домашнего питомца. И коты, и собаки, и птицы любят попробовать на зуб или клюв что-то новенькое. А уж кто из них не проверяет хозяйские сумки? Ветеринарам известно много случаев, когда в желудках питомцев находят жвачки. Не обязательно пожеванные, можно и новенькие, прямо из упаковки или вместе с ней. Как правило, жвачка может выйти из организма животного, но это не означает, что такие шалости безопасны: вероятность кишечной непроходимости велика! Поэтому, если факт поедания жвачки установлен, следите за самочувствием питомца, а лучше сразу бегите к врачу. Большинство освежающих дыхание пластинок и подушечек содержат ксилит. Попадание ксилита в организм собаки приводит к резкому повышению инсулина, а следовательно – к снижению сахара (гипогликемии) в крови. Велика вероятность, что ксилит при попадании в организм собаки вызовет кому или разрушит печень животного.

Тефлон

Если ваш любимец — попугай или другой представитель пернатых, то вам стоит пересмотреть все свои сковородки и кастрюли. О вредности тефлонового покрытия спорят уже давно, но для птиц оно действительно опасно. Поэтому лучше спрятать такую посуду подальше. Дыхательные пути птиц более восприимчивы к парам, которые выделяются при нагревании тефлона. Если вы не уследили и все же пожарили яичницу на такой сковороде, а ваш друг попугай сидел на плече, то незамедлительно вынесите птицу на свежий воздух и следите за ее состоянием.

Праздничные украшения

Люди любят праздники: Новый год, Рождество, дни рождения и многие другие. Но даже если ваш питомец рад гостям, танцам под громкую музыку и распаковке подарков, это не означает, что все пройдет хорошо. Мишура, гирлянды, хлопушки и прочие украшения к праздникам, упаковочная бумага — все это заманчиво шуршит и так и просится на зубок.

Фейерверки

Если гуляния массовые, то, скорее всего, они будут сопровождаться фейерверками. В такой ситуации не стоит выходить на прогулку с собакой в эпицентр событий. Лучше и вовсе остаться дома. Но и в родных стенах питомцы могут испытывать стресс. И коты, и собаки, боятся таких неожиданных громких звуков и ярких вспышек. Задача хозяина — создать любимцу безопасную атмосферу, укромное место. Крайне редко, но все же возможно, что животное не сможет само прийти в себя и придется обратиться к доктору за успокоительными для животных.

Косточки

Кости – опасное лакомство для ваших питомцев. Об этом уже устали говорить многие ветеринары. Какие бы они ни были — сырые или вареные. Это угощение с легкостью вызовет закупорку кишечника. Касается это не только собак, но и котов. И даже косточки в зоомагазинах не так безопасны, как мы думаем. Поэтому не стоит выдавать своему четвероногому другу такую вкусность часто. Кстати, рыбные кости не менее опасны — они могут застрять в горле животного.

Кофе

К счастью, этим бодрящим напитком редко интересуются коты и собаки. Кошки даже скорее выскажут вам свое «фи» по поводу аромата чашечки кофе. А вот птицы не очень разборчивы в еде, поэтому вероятность, что они попробуют кофейную гущу, выше. Только вот приобретенная бодрость может довести пташек до остановки сердца. В принципе, вред принесет любой напиток, содержащий кофеин: кофе, чай, газировка или энергетик — все это опасно для птиц.

Средства гигиены

У вашего питомца наверняка есть свой шампунь, воск для лап и лосьон для ушей. И это здорово! А вот от ваших средства гигиены ему лучше держаться подальше. Дезодоранты, шампуни, пены для ванн — все это может быть токсичным для пушистика. Например, твердый антиперспирант содержит множество веществ, призванных бороться с нашим потоотделением. Но желудку кота или собаки это совсем не надо. Да и распылять на своего питомца ароматные спреи не стоит — запах это не устранит, а только принесет вред. Если любимец невкусно пахнет, лучше искупать его специальным шампунем. Кроме того, pH кожи человека и кожи животного различны, поэтому использование ваших средств при мытье питомца может привезти к раздражению. Например, зубная паста и влажные салфетки для людей могут содержать уже упомянутый нами ксилит.

Ветеринарные препараты

Неожиданно, да? Казалось бы, эти вещи созданы для того, чтобы помогать нашим питомцам! Но даже такие обыденные для владельцев животных препараты, как капли от блох и клещей, могут причинить много вреда. Ведь неспроста в инструкции указано, что наносить их нужно только на холку, чтобы предотвратить слизывание. Да и все препараты назначают во весу, чтобы не допустить интоксикации. Препараты для приема внутрь тоже могут быть опасны. Зачастую их делают со вкусом какого-то лакомства. Так что если котик или песик найдут заветную коробочку, вряд ли они станут читать инструкцию, сколько вкусных витаминок положено в день. Скорее всего, съедено будет все. Поэтому не стоит оставлять такие вещи в доступности.

Средства от насекомых

Речь даже не о специальных средствах от тараканов или слизней: здесь и так понятно, что это яд, и ни в коем случае нельзя оставлять такое в доступности питомцу. А вот о вреде спреев от комаров, например, не все догадываются. Казалось бы, есть спрей от клещей для собак. И если он вдруг закончился, можно же разочек побрызгать собаку средством, предназначенным для человека? Нет, нельзя. В спреях для людей могут содержаться такие действующие вещества, которые очень опасны для ваших питомцев. Поэтому не делитесь с домашними зверушками своими защитными средствами.

Вода в вазах с цветами

Множество комнатных и уличных растений вредны и ядовиты для наших питомцев. Это знают практически все. Каждая ответственная хозяйка обязательно перед покупкой орхидеи задастся вопросом, а не отравится ли ее котик этой красотой. А восхитительные букеты и вовсе лучше спрятать куда подальше: там не всегда понятно, что собрали флористы. Но опасно не только грызть сами цветочки, но и пить воду из вазы. Например, попробовав воды из-под лилий, которые очень ядовиты для котов, ваш питомец рискует заработать почечную недостаточность. Для пушистого это яд чистой воды. Поэтому лучше выбрать такую вазочку, чтобы котик туда не залез, или убрать подаренные цветочки в комнату, куда вашему питомцу нельзя заходить.

Виноград и изюм

О том, что кормить питомцев со стола опасно, трубят все ветеринарные врачи. И о вреде специй и жареного хозяева осведомлены очень хорошо. Но иногда питомца можно угостить такими полезными продуктами, как яблоко, тыква, огурец. И кажется, что любой фрукт или овощ принесет пользу. Вот только собакам категорически запрещен виноград и изюм. Последствия могут быть печальными, поэтому не разбрасывайтесь изюмом.

Поглотитель кислорода

И напоследок обсудим еще одну опасность, которую можно найти даже в самом полезном лакомстве из самого лучшего зоомагазина. Часто производители кладут в упаковку с вкусностями или лекарствами маленький пакетик — поглотитель кислорода — он помогает продукции хранить свежесть. Конечно, питомец может его обнаружить или в коробочке с лакомством, или еще где-то. Такой пакетик с привлекательным запахом, да еще и шуршащий, может оказаться во рту у кота или собаки. Это небезопасно! Если вы поняли, что питомец съел это вещество, то сразу реагируйте и везите его к врачу. Но лучше не допускать такого. Как только купили что-то и распаковали, достаньте пакетик и выбросьте (лучше всего так, чтобы и бездомные животные до него не добрались). Кстати, поглотитель кислорода есть не только в зоопродукции, но и в лекарствах или обуви. Будьте внимательны!