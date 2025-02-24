10 признаков того, что вашей кошке необходима помощь ветеринара

Сон может сказать многое как о здоровье человека, так и о здоровье котика. Поэтому важно обращать внимание на позы, в которых ваш питомец отдыхает. Важных общих нюанса здесь два. Первый – внезапность смены котиком его любимых поз для сна. Быстрые и радикальные перемены – возможный признак проблем.

Второй нюанс: расслабленность и открытость позы сна котика. Если он открывает свой живот, шею, не прячет голову и может расслабленно развалиться – это признак доверия и отсутствия дискомфортный ощущений. Исключения встречаются в холодное время года, когда коты принимают любимые всем интернетом позы "буханки" и "калачика", чтобы аккумулировать тепло. Однако и в этом случае важно, чтобы все части тела лежали и были в покое, иначе это может быть признаком того, что боль не дает котику отдохнуть.