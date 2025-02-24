10 признаков того, что вашей кошке необходима помощь ветеринара
Когда у нас начинает болеть живот или возникают другие странные ощущения, мы всегда можем рассказать об этом врачу. Наши же питомцы такой привилегии лишены. Для кошек ситуация усугубляется еще и тем, что они существа крайне независимые и скрытные, склонные терпеливо переносить боль и травмы. Именно поэтому мы несем особую ответственность за внимание к необычному поведению и симптомам болезней у наших кошек. И сегодня мы поговорим о признаках, которые дают веский повод обратиться к ветеринару.
Проблемы с пищеварением
Краеугольный камень здоровья любого живого существа - это питание и пищеварение. Именно поэтому любая проблема с пищеварением – яркий признак наличия возможных заболеваний. Диарея и рвота, отсутствие аппетита или его внезапное увеличение – самые яркие примеры таких симптомов. Да, ваш котик мог съесть что-то не то или столкнуться с несварением. Однако если симптомы не уходят более 24 часов, то стоит обратиться к специалисту.
- Впервые завела кошечку в 30 лет. Конечно, при первом же пуке побежали к врачу. То была ложная тревога. Котенка тошнило из-за избытка воды! Доктор сказал, что действительно беспокоиться стоит тогда, когда цвет кошачьих "извержений" из прозрачного становится белым. Такая белая пена - признак воспаления.
Обезвоживание
Продолжая тему основ здоровой жизни животного, нельзя обойти стороной воду. Кошки славятся своей избалованностью в этом плане: одни любят исключительно проточную или фильтрованную воду, для других важно иметь несколько источников питьевой воды. Однако, если кот вовсе перестает пить воду, а его десна приобретают белый или розовый оттенок, то пора бить тревогу.
Как диагностировать обезвоживание на ранней стадии? Обратите внимание на десны котика: если при нажатии они становятся белыми и возвращаются к розовому цвету дольше, чем через две секунды, это, вероятнее всего, связанно с нехваткой жидкости. Еще один способ распознать обезвоживание — осторожно потянуть за загривок. Если кожа преимущественно остается в таком же положении, это указывает на обезвоживание. Однако итоговый вердикт стоит оставить специалисту.
Перепады в весе
Знать вес своего пушистого – отличная и полезная привычка. Ведь не зря и в человеческой медицине показатели веса крайне внимательно отслеживаются врачами. Резкие колебания веса у кошек всегда должны привлекать к себе ваше внимание, ведь они могут быть прямым симптомом серьезных проблем со здоровьем. В идеале, регулярно взвешивать питомца можно самостоятельно, однако вам в этом поможет и ветеринар.
Проблемы с дыханием
Дыхание также является отличным индикатором здоровья кошки. Никогда нельзя игнорировать хрипы, одышку, учащенное или прерывистое дыхание. Также стоит обратить внимание на ярко выраженный неприятный запах изо рта питомца. Все эти проблемы могут быть связаны с инфекционными заболеваниями, проблемами с сердцем и проблемами с дыхательными путями.
Раздражение кожи или выпадение волос
Обновление кожи и волосяного прокрова – это нормально. Однако, если вы замечаете раздражения и воспаления кожи, а также усиленное выпадение волос – повод обратиться к специалисту. Это может указывать на аллергию, паразитов и множество других болезней. Более того, проблемы с кожей могут быть особенно мучительны для кота и провоцировать его лишь усугублять положение в попытках любыми способами унять зуд.
Изменения в мочеиспускании
Ваш кот начал необычно редко или часто ходить в туалет? А может быть, вы заметили изменения или даже кровь в моче? Такие изменения в мочеиспускании могут быть признаком различных заболеваний у кошек. Одним из таких является заболевание нижних мочевыводящих путей у кошек (ЗНМП), которое характеризуется воспалением мочевого пузыря и окружающих тканей. В таком случае важно отвезти ее к ветеринару для диагностики и лечения.
Проблемы с движением и прыжками
Если вы замечаете, что ваш кот внезапно снизил свою подвижность, хромает или некогда любимые им прыжки на шкаф начали даваться ему с трудом, то это серьезный повод для опасений. Это признаки травмы или болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. И запускать подобное положение дел ни в коем случае нельзя.
Изменения в поведении
Внимательность хозяина – важная основа здоровья питомца. Обязательно стоит обращать внимание на изменения в поведении пушистого друга. Это нормально, когда ваша кошка стареет. Однако если некогда милый комочек проявляет агрессию, выглядит дезориентированным, прячется, и вы уже не узнаете своего питомца, то это повод обратиться к ветеринару.
Необычные позы для сна
Сон может сказать многое как о здоровье человека, так и о здоровье котика. Поэтому важно обращать внимание на позы, в которых ваш питомец отдыхает. Важных общих нюанса здесь два. Первый – внезапность смены котиком его любимых поз для сна. Быстрые и радикальные перемены – возможный признак проблем.
Второй нюанс: расслабленность и открытость позы сна котика. Если он открывает свой живот, шею, не прячет голову и может расслабленно развалиться – это признак доверия и отсутствия дискомфортный ощущений. Исключения встречаются в холодное время года, когда коты принимают любимые всем интернетом позы "буханки" и "калачика", чтобы аккумулировать тепло. Однако и в этом случае важно, чтобы все части тела лежали и были в покое, иначе это может быть признаком того, что боль не дает котику отдохнуть.
- Да, это правда. Моя кошка начала спать так год назад, это был ранний признак того, что ей больно. Теперь она принимает ежедневные обезболивающие и больше не спит так. Если она это делает, это сигнал, что ее мучает боль. Если ваша кошка спит так часто, будьте внимательны и обратитесь к ветеринару. Разница между этой позой и обычной "буханкой" заключается в напряжении тела. Они выглядят очень похожими, но посмотрите на изгиб вокруг основания позвоночника и напряженность задних ног: похоже, что так котик освобождает место для кишечника и снимает давление с части тела. Это может быть связано с болью в животе или тошнотой. © fenriskalto / Reddit
Странное использование лотка
Еще одним ярким маркером возможных проблем является то, как ваш кошка ходит в лоток. Ведь эти животные от природы настоящие чистюли, которые любят содержать свое окружение в порядке. Поэтому, если питомец начинает пренебрегать лотком и не уделяет внимание привычному порядку в нем, то это может быть признаком, что что-то не так. Существует множество причин, по которым кошка может не пользоваться лотком, например, инфекция мочевыводящих путей, заболевание почек или диабет.
Выделения из глаз или носа
Ну и напоследок достаточно известный, но не теряющий своей актуальности признак. О здоровье кошки можно сказать многое по состоянию ее носа и глаз. Выделения из глаз или носа могут являться признаком бактериальной или вирусной инфекции — она может быть довольно серьезной, если ее не лечить. Если у кошки зеленовато-желтые выделения из глаз, у нее может быть инфекция носовых пазух. Прозрачные или белые выделения из носа могут говорить о простуде или инфекции верхних дыхательных путей. Если вы заметили у своей кошки любой из этих признаков, важно отвезти ее к ветеринару для диагностики и лечения.
Наши питомцы – бесконечный источник радости и позитива. Именно поэтому мы так охотно делимся историями с их участием и советами, которые помогают делать жизнь пушистиков лучше. Поэтому предлагаем вам несколько похожих статей:
Комментарии
Инфекции дыхательных путей у кошек нередко имеют менее выраженную симптоматику, чем у человека. То есть, например, редкие слабые покашливания или ослабление голоса могут говорить уже о бронхитах и пневмониях.