20+ волшебных историй о том, как люди впервые встретили своего кота

Приятельница сегодня рассказала, как у неё три недели назад появилась третья киса) запуталась в плетях винограда в беседке на даче, два дня орала, а где - непонятно. Верочка вытащила это недоразумение, глазки слезятся, маленькая ещё. Мама сказала, что четырех свои котов, и периодически наведывающихся ей хватает, забирайте себе. Сын сказал, что никому не хочет её отдавать, так появилась ещё и Мира. Два старших оборота приняли её настороженно (после карантина), но наглая мелочь лезет в морды, кусает за уши и за задние лапы. Вот так))