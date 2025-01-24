18 замечательных соседей, без которых жизнь в доме была бы пресной

Про соседку стерегущую парковочное место не могу сказать ничего плохого. Так один раз не доглядишь или разрешишь поставить чужую машину и вот это вошло в систему - становятся все кому не лень и выгнать потом невозможно.

Лучше пусть сразу не привыкают.