Какой умный человек будет оставлять ключ от своей хаты мало знакомому человеку.
18 замечательных соседей, без которых жизнь в доме была бы пресной
Мы сталкиваемся с соседями чуть ли не каждый день — если, конечно, не живем в одиноко стоящем домике в глуши. И, как показывают истории из сети, среди соседей попадаются порой весьма неординарные личности.
- Купили квартиру в другом городе, но пока переезжать в нее не собирались. Соседка напротив все крутилась вокруг, ну и оставили ключи ей — мало ли что. И вот как-то приезжаю туда часа в 2 ночи, а дверь не могу открыть. Звоню, тарабаню, а там занято! Наконец выходит сынок соседки и на полном серьезе заявляет, что его ребенок слишком громко играет, и бабушка из своей 3-х комнатной квартиры отправила их жить в нашу двушку. Не буду расписывать ночную сцену разборок в подъезде, но ключи соседке мы больше не оставляли. © Gall46 / Pikabu
- У моего друга есть ключ от дома соседки. Когда она идет на работу, он заходит, смотрит ее телевизор, пользуется ее туалетом, а затем уходит. Все остальное он оставляет нетронутым. В остальном — нормальный парень. © banjohusky95/ Reddit
- Очень часто, где-то между 17:00 и 20:00, мой сосед включает циркулярную пилу и делает один единственный разрез, а потом выключает ее. До сих пор пытаюсь понять, что он там делает. © Early2000sIndieRock / Reddit
- Воскресенье. 9:34 утра. У меня зазвонил телефон. Беру трубку.
— Алло, это ваш сосед снизу. Хотел узнать, вы спите?
— Я же с вами разговариваю.
— Отлично, у нас тут кондиционер устанавливать будут, нужно пару дырок просверлить. Беспокоюсь, вдруг вы спите еще. © DoctorHype / Pikabu
- Сегодня сосед снизу очень громко слушал музыку, так, что пол вибрировал от басов. Муж начинал злиться и хотел уже спуститься сделать замечание. Но тут я решила действовать иначе. На листе бумаги написала: «Мишка, нам телевизор не слышно :)». И, опустив швабру, постучала табличкой ему в окно. Музыка тут же стихла. Представляю, каково было удивление соседа, когда он услышал стук в окно 8 этажа. © Подслушано / Ideer
- Сосед выставляет пакет с мусором в подъезд. Стоит он там и воняет еще добрых три-четыре дня. Я ему замечания делала раз, наверное, десять, но он их игнорирует. Попросила мужа поговорить с ним, так они подружились: могут болтать во дворе с полчаса, но мусор вовремя выносить сосед так и не стал. Это какое-то издевательство! А муж говорит, что это не повод перестать с ним общаться! © Палата № 6 / VK
- Когда переехал жить в деревню, первым делом спроваживал всех соседей с их просьбами и предложениями: просто и душевно — не знаю, не могу, не умею. Все отстали, кроме одной: она сразу приходит с банкой молока или кульком яиц, и только потом просит что-то. Ей ни разу еще не отказал.© user8311674 / Pikabu
- Моя соседка по общежитию — 25-летняя девушка с вечными претензиями. То я громко печатаю, то громко открываю скрипящие дверки в шкафу... Сегодня она отожгла по полной: «Ты бы не могла выйти и покашлять, меня нервирует твой кашель». © Подслушано / Ideer
Дорогуша, а меня нервирует то, что тебя нервирует все в этом мире, исчезни сама
- Слышимость у нас в доме отличная. Как-то ночью в нашей квартире раздалась серия громогласных чихов — муж простудился. Проснулись я, дочка, собака, кот. Через минуту в чате нашего дома посыпались сообщения типа «Будьте здоровы!» И вдруг одна соседка выдала: «Спасибо, что вы меня разбудили. Я чуть не проспала свой поезд!» © Мамдаринка / VK
- В два часа ночи наш сосед очень громко себя вел во дворе дома. Бегал, кричал, со смехом качался на качелях. Он разбудил множество старушек, детей, но никто не вызвал полицию и не сказал слова против. Потому что это человек, который два года боролся с тяжелой болезнью. А тут он выбежал на улицу с криком: «Я здоров!» Мы все наблюдали, как он постепенно уходил из жизни, а потом расцветал заново. В эту ночь, несмотря на прохладу, на улицу вышло не меньше 50 человек. Мы играли с ним в футбол, пели песни под гитару, и кто-то даже вынес домашний пирог, потому что у этого мужчины был второй день рождения. © Палата № 6 / VK
- Соседка попыталась отсудить у меня $ 24 тыс, потому что моя собака зарычала на нее и вызвала у нее эмоциональное расстройство. В суде дело далеко не продвинулось. © Unknown author / Reddit
История про мужика, который орал всю ночь и все соседи хороводы водили. Прям мультик про Гринча.
- У меня есть старенькая соседка, уже совсем немощная женщина. Часто вижу ее в подъезде: она очень медленно спускается с четвертого этажа и еще медленнее поднимается. Я никогда не видел, чтобы к ней кто-то приходил, меня это расстроило. Я решил поинтересоваться, есть ли о ней кому позаботиться. Ох, ответ меня огорчил... Но мы договорились, что она может обращаться ко мне, если что, а также я приношу ей гостинцы на Рождество и Новый год, помогаю с покупкой продуктов. © Не все поймут / VK
- Приходит ко мне сосед снизу и заявляет, мол, заливаешь ты меня! Я в панике уже собралась в ванную бежать, как вдруг сосед мне остановливает и говорит: «Ты меня залила не сейчас, а полтора месяца назад». Я в непонятках интересуюсь, почему же сразу не пришел? А тот выдал, что просто стеснялся! Стеснялся и не хотел беспокоить, смотрел, как располозается пятно в ванной и грустил. © goldenDog1021 / Pikabu
- Как-то я вышел из своей комнаты и увидел маленького мальчика в туалетном лотке моей кошки. Пока я минут десять пытался выяснить, откуда он взялся, он уже вышел на улицу. А там его мама спокойно поливала газон... © Unknown author / Reddit
- Если вы живете в многоквартирном доме, наверняка не раз слышали звук, будто кто-то катает по полу шар для боулинга. Когда-то давно я читал, что звук может иметь разную природу: может, с таким звуком «усаживается» дом, может, так звучит арматура, которая сгибается под воздействием температуры, а потом разгибается с этим же звуком. В интернете есть разные версии, но суть в том, что конкретно этот звук я слышал последние дня три, но не только ночью, а и днем. Не хотелось идти к соседу, но звук настолько достал, что я не выдержал и все-таки сходил. В общем, звоню в дверь, мне открывает мужик, и я вижу у него в руках шар для боулинга. Этот чудак реально тренировался прямо в квартире. © Палата № 6 / VK
Ты не понимаешь, он просто тренировался для турнира по кегельбану
- Решила я вечером после работы принять ванну. Пока набиралась вода, я занялась домашними делами. Увлеклась, смотрю — мама дорогая, у меня потоп! Навоображала себе уже скандал и разборки с соседями. А на следующее утро увидела у себя в двери записку: «Очень рада, что вы потоп устроили, наконец-то муж ремонтом займется!» © Не все поймут / VK
- Раздался шум, будто в дверь ломятся. Смотрю в глазок — никого. Значит, думаю, просто где-то ремонт, вот и стук. Прошло три-четыре часа, звук стал реже, но не исчез. Пошла выносить мусор. Оказалось, этот шум исходил от девушки, застрявшей в лифте как раз на моем этаже. Четыре часа назад... Все соседи, наверное, тоже думали, что звук от ремонта. © Подслушано / Ideer
- Я живу в квартире с выделенной парковкой. У соседки нет машины, но она взбесится, если кто-нибудь припаркуется на ее месте даже на несколько минут. Поэтому она все время смотрит в окно, чтобы никто и не думал там встать. © ***ex / Reddit
Комментарии
Про соседку стерегущую парковочное место не могу сказать ничего плохого. Так один раз не доглядишь или разрешишь поставить чужую машину и вот это вошло в систему - становятся все кому не лень и выгнать потом невозможно.
Лучше пусть сразу не привыкают.
Её парковка, значит её дело, кто там паркуется. Имейте уважение к чужой собственности.
А почему надо было радоваться, что наконец то здоров в 2 ночи? Илт врач ему в полвторого позвонил?
людей квартирный вопрос уже испортил, парковочных усугубляет