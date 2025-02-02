Пройдите тест и узнайте, как ваша кошка к вам относится

Пройдите наш шуточный тест и узнайте, насколько сильно любит вас ваша коша. Готовы? Тогда начнем!

1. Кошка медленно моргает, глядя на вас



Если кошка медленно моргает, то это «кошачий поцелуй». Замечали такое за своим питомцем? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

2. Кошка мурлычет рядом с вами



Мурлыканье иногда – это кошачий способ сказать «Мне сейчас хорошо». Ваша кошка так делает? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

3. Кошка приносит вам «подарки»



Носки, игрушки или, если вам особенно повезло, добыча! Это ее способ сказать: «Я о тебе забочусь». Приносила ли кошка что-то вам? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

4. Кошка сидит у вас на коленях

Если кошка выбрала ваши колени, значит, вы не просто человек, а теплый и уютный трон для ее величества. Часто ли она делает вас своим почетным подлокотником? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

5. Кошка «замешивает тесто» на вас лапками

Кошка топчет вас лапками, как будто готовит что-то особенное. Это поведение идет из детства, когда котенок массировал маму, чтобы добыть молоко. Теперь это ее способ показать, что с вами ей тепло и спокойно. Делает ли она это? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

6. Кошка спит рядом с вами

Когда кошка спит рядом с вами, она чувствует себя в абсолютной безопасности. Ведь это доверие на самом высоком уровне! Часто ли ваша кошка предпочитает делить с вами теплую постель? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

7. Кошка встречает вас у двери, когда вы приходите домой

Когда вы заходите домой, кошка несется к вам, как пушистая ракета? Это ее способ показать, что вы ее любимый человек. Замечали ли такое? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

8. Кошка следует за вами по дому

Если ваша кошка ходит за вами по дому, значит, вы центр ее вселенной (или главный объект для наблюдения). Она готова быть рядом всегда и везде. Замечали ли за ней такую верность? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

9. Кошка лижет вас

CatKate 13 часов назад моя всегда меня облизывает, после того как я руки кремом намажу))) - - Ответить

Когда кошка облизывает вас, она будто говорит: «Ты – часть моей семьи!». Часто ли вы получаете такие «кошачьи спа-процедуры»? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

10. Кошка приходит к вам, когда вы грустите

Она чувствует ваше настроение и старается поддержать. Такое бывало? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

11. Кошка трется головой или щекой о вас

Она буквально метит вас своим ароматом: «Мое!» Замечали, как она трется о вас? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

12. Кошка нежно кусает вас

Любовный кусь – это когда кошка кусает, но не всерьез. Ваша кошка так делает? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

13. Кошка держит хвост высоко и слегка покачивает им, когда видит вас



Хвост как антенна счастья, которая взмывает вверх и показывает всем: "Я рада тебя видеть и хочу играть!" Видели такое у своей кошки? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

14. Кошка перекатывается на спину и показывает живот

Кошачий знак доверия – демонстрация живота. Ваша кошка так делает? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

15. Кошка сидит или лежит на ваших вещах

Ваши вещи для нее – источник тепла и уюта, потому что они пахнут вами. Замечали ли ее на своих вещах? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

16. Кошка демонстрирует вам свою попу

«Моя кошка подбежала ко мне и сунула свою попу мне в лицо»

Этим странным жестом она выражает доверие. Видели ли такое? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

17. Кошка «мешает» вам работать или сидеть за компьютером

Кошка ложится на клавиатуру или ваши бумаги не просто так – она хочет быть в центре внимания. «Работа подождет, а я – нет!». Часто ли ваш пушистый босс прерывает дела ради себя? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

18. Когда вы возвращаетесь домой, ваша кошка бежит точить когти

Когда вы переступаете порог, ваша кошка бросается к когтеточке (или к дивану)? Это ее способ выплеснуть эмоции и показать, как она рада вас видеть. Замечали такое поведение? Часто (3 балла)

Иногда (2 балла)

Никогда (1 балл)

Результат