Про ковёр, прямо, зацепило. У родителей дома, в каждой комнате, ковры были. И н.а стенах и н.а полу. Как же я любила поваляться н.а ковре, после чистки. Так уютно дома с коврами было. А теперь не модно и не практично стелить, и тем более вешать ковры. Но мне, всё равно, нравится, и в гостиной н.а полу я расстелила большой ковёр. Прямо, "глаз радуется".
16 человек на своем примере убедились, как порой обманывает первое впечатление
Первое впечатление бывает обманчивым, а решения, кажущиеся нам верными, могут привести совсем не к тому результату, которого мы ждали. Герои сегодняшней статьи рассказали, как однажды дали маху, и как с этим потом справились.
- Рулю я по делам и краем глаза вижу, что какой-то товарищ на соседней полосе всячески мое внимание привлекает. Ну, думаю, снова-здорово. Решила на него не пялиться — мне такие знакомства даром не сдались. Останавливаемся на светофоре, а он все машет. Пожалела мужика, повернулась к нему, а он в ответ тычет пальцем в мой бензобак. Оказывается, я после заправки забыла завинтить его. Знатно посмеялась. © Eunice Barnes / Quora
- Купила я квартиру. Пахала для этого как проклятая. После ремонта первым же делом пригласила всех родственников на новоселье, а дед с бабушкой притащили ковер. Я смотрю на них с недоумением и слышу: «Ковер тебе точно нужен. Лучше всего повесить его на стену над кроватью». Что ж, я прошла все стадия принятия, а потом постелила его в спальне. И мне это даже понравилось. Кажется, я чуть ошиблась — бабушка все же лучше знает, что мне надо. © Палата № 6 / VK
- Продавала как-то наушники. Написал мне мужик. Приехал, купил, забрал. Обычный такой дядя на раздолбайке-минивене, одет непонятно во что. Смотрел при этом на меня так пристально, что я аж смутилась. Потом еще купюру, которой он заплатил, быстренько сбегала разменяла. Ибо прямо подозрительно все казалось. Потом мужу рассказываю, а у него аж лицо вытянулось. Говорит: «Знаешь, кто это? Это же местный общественный деятель, большая шишка». А я вот ни сном ни духом. Теперь понимаю, почему дядя так пристально меня разглядывал, видно, был уверен, что я его узнаю. © Jasmyne75 / ADME
- Родственница, седьмая вода на киселе, переехала в наш город учиться и попросилась у нас пожить. Девочка милая, место есть — пустили. Как-то она на сутки загуляла — мы чуть не рехнулись. Благо нашлась потеряшка. А на следующий день звонит ее мать и орет дурниной. Оказалось, девица позвонила ей и нажаловалась с перепугу. Дескать, мы ее в черном теле держим, холодильник на замок запираем и чуть ли не на мороз выгоняем спать. Вот она и бегает ночевать к подружкам. Распрощались с семейством и больше с ними не общаемся.
- Я дурень. У нас 8-месячный сын, и жена себя запустила. Ходила вечно недовольная, ныла, что устала. Я огрызался — ну от чего можно уставать, сидя дома? И тут жена попала в больницу, я взял больничный по уходу за ребенком. Думаю, вот классный отпуск будет. Но оказалось, что наше чадо — исчадие ада. Он постоянно вопит. Я даже в туалет не могу сходить нормально, потому что в квартире поднимается неимоверный ор. Попросил свою мать прийти хоть чем-то помочь. Она забегает раз в 3 дня, чтобы принести еду. У нас не готовит, потому что не выдерживает воплей сына. Я уже готов выть и мечтаю, чтобы жена поскорее приехала домой. Правда, теперь не знаю, как ей в глаза смотреть. Но отмахиваться от нее точно не буду. © Подслушано / Ideer
- Недавно вызывал такси. Подъехал водитель, сажусь на пассажирское сиденье. Шофер разворачивается и говорит: «Ну, рожай! Куда ехать-то?» Я аж опешил — что за дерзость? Поворачиваюсь к нему и говорю: «Вы бы не могли тон сменить?» А он в ответ: «Ой, простите! Я это навигатору». Вместе посмеялись и очень весело доехали до нужного мне места. Мужик оказался приветливым и с чувством юмора. © borillazzz / Pikabu
Смешно, когда водитель разговаривает с навигатором, как с человеком. Но в этой истории, мне кажется, что таксист специально прикололся над пассажиром, а потом, типа, извинился. "Вместе посмеялись и очень весело доехали до нужного мне места". А потом мужик щедро дал таксисту "н.а чай". А что, за хорошее настроение не грех и заплатить.
- Я омерзительно обращался с супругой и сыном, когда был моложе. Мы слишком рано поженились, мне было всего 18 лет. Я постоянно брал работу на дом, скандалил с родными по пустякам. Спустя 32 года мы все еще вместе и только несколько лет назад я понял, как же мне невероятно повезло. Сейчас я сделаю для своей семьи все что угодно. © Unknown author / Reddit
- Работала в аптеке, в ассортименте была дорогущая косметика. Заходит дама в халатике и сланцах. Рассказываю ей о достижениях косметологии и замечаю, что зубов-то у неe нет. Мне стало ее жалко, ведь не старая. Объясняю ей все, не замечая насмешливых взглядов. И тут дама говорит: «Я возьму все». Оказалось, она приехала с золотого прииска Бодайбо в челюстно-лицевую клинику. Вот так я навсегда отучилась судить по внешнему виду о людях! © Eengaly / Pikabu
- Приехала к нам как-то раз бабуля моего бывшего мужа. Я ее решила спать уложить к нам на диван, а сами бы мы на полу отлично устроились. Но она уперлась, вот ни в какую, «ваша кровать» и тд. и тп. Думаю, да и ладно, пусть на полу спит, если хочет. Потом бабушка уехала и всей родне напела, какая я бестыжая ее на полу спать заставила. © MargoIGo / Pikabu
- Работал в магазине. Подъехал к нам однажды большой черный грузовик. Оттуда выходит здоровенный байкер: татуировки, весь в коже. Выглядит как человек, с которым вы явно не хотели бы пересекаться. И тут, прежде чем закрыть грузовик, он поворачивается и вытаскивает маленькую пушистую собачку с крохотным розовым бантиком на голове. Пока он делал покупки, все время бормотал милые словечки своему крошечному питомцу. © craftycayuse / Reddit
Внешний вид, очень часто, бывает обманчив. Тем более, что человек имеет столько разных, и порой протеворечивых, качеств. Этот байкер, может и сюсюкает со своим пёселем, а может быть он способен одним ударом кулака убить человека.
- Работодатель переманил меня на новое место работы. И должность высокая, и зарплата хорошая, и перспективы роста есть. Поставил только одно условие — не совмещать с моей прежней занятостью. А там была пусть и тягомотина, зато всего на 3 часа в день. На собеседовании очень нахваливал меня как специалиста. А через неделю уволил, потому что у меня недостаточно опыта. А ведь я предельно честно рассказала о своих навыках, и его все устраивало. Теперь я и без работы, и без денег из-за него. © Подслушано / VK
- Была отличная семейная жизнь: красивая жена, квартира, машина, детей планировали. С женой иногда ссорились, но несерьезно. И вот перегнул я палку в последний раз, обидел ее. До последнего не верил, что на развод подаст. Потом ждал, что помиримся до развода, потом был уверен, что после развода. Прошло 2 года, она замужем, родила, живет в столице, а я больше, наверное, никого не смогу полюбить. Да, я был прав тогда, но оно того не стоило. © Подслушано / Ideer
- У родителей есть соседка — дама обеспеченная и высокомерная. Как-то подкинули во двор дома, где они живут, коробку с котятами. Я вышла на писк, решаю, что делать. Тут выходит эта соседка и хватает коробку, я за ней, а она берет и несет ее в свою машину. Я пошла следом, спрашиваю: «Что вы хотите с ними сделать?» Думала, что она собирается выкинуть их куда подальше. А дама отвечает: «К ветеринару отвезу». Я напросилась в попутчицы. Съездили в круглосуточную ветеринарку, соседка взялась выхаживать котят. И, надо сказать, она их вырастила. Двоих оставила себе, двоих отдала. © Ползучесть / ADME
- Изменил своей девушке. В результате все наладилось, но у меня ушла уйма времени, чтобы вернуть ее доверие. И пусть сейчас у нас все хорошо, это все равно самая моя большая ошибка в жизни. © Cute_Dance_4914 / Reddit
- Встречалась с парнем. Вроде все было хорошо, но в один прекрасный день приезжаю уставшая домой и вижу записку от него: «Извини, но нам надо расстаться». Самого парня нет, вещей его тоже. Я в слезы, прыгаю в машину и еду не пойми куда. В итоге врезалась в грузовик. В слезах позвонила парню, он примчался, успокоил меня и все решил. На следующий день слышу звонок в дверь, открываю и вижу его с букетом цветов и с табличкой в руках: «Прости, я был неправ. Давай снова встречаться?» Тут я снова заревела, но теперь уже от счастья. Сейчас мы год женаты. Недавно я спросила, почему же он решил вернуться. А он в ответ: «Когда ты позвонила и сказала, что попала в аварию, я понял, что не смогу жить без тебя, что люблю тебя больше жизни». И я опять заревела. В последний раз. © Подслушано / Ideer
- Трудился с одной барышней и был на 100% уверен, что работник она аховый — и коллегам, и клиентам вечно грубит. Потом девушка перешла в вечернюю смену, которой руководил я. И выяснилось, что это милейший человек. Просто коллектив ее не поддерживал и травил, так что бедняга вечно была в растрепанных чувствах. © houman73 / Reddit
Но ладно если мы сами где-то напортачили, это еще хоть как-то можно исправить. А что делать с окружающими, которые порой ведут себя так странно, будто их специально где-то этому учили? Представьте, в этой статье одной девушке свекровь заявила, что нельзя просить сына принести прокладки.