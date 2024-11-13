16 человек на своем примере убедились, как порой обманывает первое впечатление

Про ковёр, прямо, зацепило. У родителей дома, в каждой комнате, ковры были. И н.а стенах и н.а полу. Как же я любила поваляться н.а ковре, после чистки. Так уютно дома с коврами было. А теперь не модно и не практично стелить, и тем более вешать ковры. Но мне, всё равно, нравится, и в гостиной н.а полу я расстелила большой ковёр. Прямо, "глаз радуется".