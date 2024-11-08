19 человек, от чьих поступков иногда становится как-то не по себе
Истории
2 часа назад
А у вас бывало такое, что человек прямо бесит своей бестактностью, наглостью или жадностью? Таким кадрам будто бы все ни по чем. А ведь самое интересное, что некоторые люди терпят такие выходки. Но есть и те, кто готов дать отпор.
- Одолжил одной девушке на работе денег до зарплаты. Долг отдавать она явно не хотела, все прикидывалась, будто не помнит. В какой-то момент мое терпение лопнуло. Подошел к ней во время обеда, говорю прямо: "Валентина, ты вернешь мне деньги?" Она сделала милое личико и ответила: "Деньги? Я думала, мы с тобой друзья". Жаль, что некоторые люди не понимают: на работе нет друзей или товарищей, мы просто коллеги, которые находятся в одном офисе. Деньги быстро вернула, думаю, больше уже не будет одалживать. © Не все поймут / VK
- Детям было пару месяцев от роду, мы переехали в дом моих родителей, чтобы полегче было. И вот в гости приехали родители мужа, свекор прямо в грязных туфлях поперся в детскую полюбоваться на внуков. Но вишенкой стало то, что потом этот товарищ пошел на кухню и стал заглядывать в кастрюли и проверять, чем же сваха его будет потчевать. После того уже у моей мамы глаз дергался. И такая беспардонность сопровождала меня все то время, что я с ним общалась. © Lubava Lubovna / ADME
- В старших классах на уроках я сидел очень близко к двери. Однажды во время занятия кто-то постучал, ну я и открыл, недолго думая. Учительница тут же разозлилась и сказала, чтобы я больше так не делал. Еще ехидно спросила, не швейцар ли я часом. Через 30 минут снова кто-то постучал. В этот раз я уже ничего не делал, просто сидел и ждал. Учительница велела мне открыть дверь. Ну я и ответил, что я не швейцар. После этого меня отправили к директору. По идее, меня должны были ругать, но этого не произошло. © oam1989 / Reddit
- У свекрови ремонт, поселилась к нам. Вчера я имела неосторожность попросить сына 14-ти лет принести мне упаковку прокладок. Свекровь так разволновалась, аж перешла на крик, мол, нельзя так пацана воспитывать. Еле как успокоили, сыну объяснили, что виной всему разница поколений. А потом эта дамочка взяла и отказалась у нас жить, уехала к своей подруге. Мы все переживаем, что задели ее чувства. Но я же не сделала ничего плохого... Не знаю, как нам теперь наладить отношения, и нужно ли это делать. © Не все поймут / VK
- Позвал меня на свидание шапочный знакомый. Сидим, кофе пьем. Первые 15 минут все нормально, потом начались вопросы про финансы. Закончилось все строгим внушением: «Девушку с зарплатой меньше 80 тысяч я для отношений не рассматриваю». На следующий вечер начались странные намеки и прямое: «Можем попробовать компенсировать мезальянс». Тут я не сдержалась и скинула этому товарищу свой расчетный лист, где написано, что моя зарплата — 210 тысяч. После этого мы больше и не общались, он меня даже заблокировал. © Подслушано / Ideer
- Я работаю из дома. Зарабатываю не миллионы, но на все хватает. Живу отдельно. Помогаю финансово родителям. И вот уже несколько лет, по их мнению, я просиживаю штаны за компом. Ничего не делаю, ничего не добилась. Было обидно, что родные считают меня амебой и не замечают моей помощи. В один день мне это надоело, я им сказала: «Ну раз нет у меня денег, то не ждите очередных путешествий за мой счет». Сразу стала любимой и богатой умницей-дочей, но денег решила им больше не давать. © Подслушано / Ideer
- Со мной в общаге жила девочка. У нее была ужасная привычка замачивать грязное белье в тазике. Этот натюрморт долго мог стоять и источать соответствующий аромат. В один прекрасный день я устала это терпеть. Когда соседка обжималась со своим очередным Ромео на лавочке под окнами, я с криком: «Светка, лови», — выплеснула таз с изрядно затухшими трусишками прямо под ноги офигевшей Светы. Больше она так не делала. © Подслушано / Ideer
- Я встречался с девушкой около года. Сделал ей предложение, она согласилась. Через месяц должна была быть свадьба. Должна была. Я случайно увидел в ее телефоне сообщение от ее бывшего: «Встретимся, как всегда, в восемь». И тут я вспомнил, что она в течение двух месяцев отвозит к нему их общую собаку. Мне объясняла, что собака скучает, а бывший просит иногда привозить ее. Я ей доверял и даже не подумал, что она изменяет. Решил, что хочу отомстить. Даже виду не подал, что все знаю. Когда мы уже были в ЗАГСе и нужно было ответить: «Да», — я все высказал, развернулся и уехал. Мои вещи уже были собраны, отдельная квартира уже снята в другом городе. Оборвал с ней все связи и ни о чем не жалею. © Палата № 6 / VK
- Меня постоянно обсчитывают в продуктовом магазине возле дома. Суммы совсем мизерные, но это происходит практически каждый раз, а у меня не хватает смелости, чтобы сказать об этом вслух. Продавец — милейшая, добрейшая дамочка, которая всегда со мной шутит, спрашивает, как у меня дела, рассказывает о своих, а потом берет и нагло обсчитывает! На днях решил, что точно скажу ей об этом. Зашел, закупился, а она все правильно посчитала! Так что я ушел. Смелость пропала на следующий день, и тогда же она опять дала мне меньше сдачи. Походу придется смириться. © Не все поймут / VK
- Мой босс постоянно оставлял свою кружку от кофе в раковине, хотя там же перед носом висела табличка с просьбой так не делать, чтобы уборщицам не приходилось мыть чужую посуду. Ну я взяла эту чашку и поставила в самую глубину шкафа, а потом делала вид, что ничего не знаю, и помогала шефу ее искать. В итоге эта кружка простояла там пару лет. © forgetmenot2463 / Reddit
- Признаюсь честно, что не могу удержаться от приколов над своим котом. Каждый раз, когда он зевает, я кладу ему палец в рот. Иногда даже стыдно за себя бывает, но я знаю, что не единственная так делаю. А кот у меня неглупый, он взял и отомстил! Валялась я в кровати, залипала в телефон, начала зевать, сладко так открыла рот, как вдруг он берет и бьет меня лапой по языку! Я хоть ему нежно это делала, а от его «пушистого пальца» у меня теперь язык болит. © Не все поймут / VK
- Мы с девушкой живем вместе. К нам приехали мои родители, так папа, как только зашел, начал носиться по квартире, не разуваясь, прыгать на кроватях и все поедать со стола. А потом подошел ко мне и сказал: «Фух! Ну теперь ты понял, как я чувствовал себя, когда ты в детстве баловался? Ну ничего, я отомстил, а потом у тебя и свои дети пойдут, и ты все поймешь». © Палата № 6 / VK
- Моя кошка всегда вела себя по-свински: драла мебель, могла нагадить где попало, даже на кровать. Постоянно кусалась и царапалась. Однажды мое терпение лопнуло. Я открыла дверь и сказала, чтобы она дула к чертовой бабушке, раз ей у нас так плохо. И что она меня уж точно не устраивает, я не хочу ее больше видеть в своем доме. Она юркнула под кровать и не вылезала до самой ночи. А со следующего дня ее как подменили, стала ласковой милашкой. © Подслушано / Ideer
- Подруга замучила. Снимаем квартиру пополам, но весь быт практически на мне. После ее уборки нужно дополнительно смывать черные разводы с пола, посуда после мытья остается жирной, ванная вся в мыльном налете, который я должна часами отскребать. Кухонный стол завален пакетами и посудой, которые ей лень ставить на место. Унитаз в принципе мою только я. Если бы я не вымыла кухонные шкафы, то мы так бы и хранили посуду в жире. Плита — отдельный номер. При этом она вся из себя «принцесса», хочет пластику делать и подтяжки, использует кучу косметики. Надоело мне это свинство — ищу другую квартиру. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Хотела бесплатно отдать одежду своей дочери, из которой она уже выросла. Выложила в интернет и началось. В сообщениях одна дамочка прямо-таки рыдала, просила все отдать ей, потому что она мать-одиночка и ей сложно. Пожалела, все отправила ей. Не прошло и часа, как вдруг все мои вещи были выставлены уже на другом сайте за немалые деньги. Меня это так взбесило, что я специально зарегистрировала другой аккаунт и договорилась все купить. Назначили встречу, приехала с мужем, мы просто молча забрали вещи. Не заплатили. Ибо бесят такие люди, будет ей уроком! © Не все поймут / VK
- Ехала с лабрадором в поезде. Специально выкупила купе, чтобы мы никому не мешали, и нас никто не трогал. В какой-то момент забыла дверь закрыть, когда уходила в уборную. Собакен спал на кровати, а из коридора его фотал какой-то мужик. Я сначала подумала, что он просто любит животных, но оказалось, что он хотел поскандалить. Начал говорить, что я обнаглела, людям билетов не хватает, а я собаке место купила. Короче говоря, вылил на меня всю свою желчь. Поругалась с ним, зашла в купе, закрылась, обняла свою собаку и в очередной раз поняла, что у животных больше добра и любви, чем у большинства людей. © Не все поймут / VK
- Когда с мужем только начинали жить, свекровь любила ходить с инспекциями. Причем днем, когда муж на работе, а я, например, после ночного дежурства. В красках высказывалась, как сильно сыночка изменился после женитьбы и вообще жизнь не удалась. После пары-тройки скандалов я не выдержала, взяла да и при ней позвонила мужу на работу. Сказала ему, чтобы приезжал, а то маман тут меня тиранит. Приехал, пообщался, больше таких визитов не было. © Ку-ку / ADME
- Когда младший ребенок родился и его привезли домой, родители мужа пришли на него посмотреть. Старшая сказала им: «Смотрите, какой хорошенький!» Он действительно удался: не было отеков, глазами посматривал и черты вполне четкие, но свекровь вдруг сказанула: «Обычный ребенок, ничего особенного». У дочки лицо от такого вытянулось. Она растерянно посмотрела на бабушку, а той, видимо, стало неудобно, и она такая: «Да нормальный». Так у дочери и отложилось, что ее младший брат не понравился бабушке. © Татьяна Лобанова / ADME
- Знакомая всегда брала с собой на работу обед и банку газировки, ставила все это дело в холодильник. Все было хорошо, но газировка постоянно пропадала. В конце концов терпеть это ей надоело, она взяла да и натерла перцем горлышко банки. Воришка быстро нашелся. © PJMurphy / Reddit
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Внимание: в августе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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