17 человек, которые до сих пор не могут понять некоторые поступки своих школьных учителей

В ситуации с розыгрышем велосипеда может была это бумажка как-то отмечена что учительница как-то нащупала
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А вы помните своих учителей? Некоторые люди после школы вспоминают теплыми словами те года. А другие, напротив, стараются забыть эти времени как страшный сон. Вот только некоторых учителей каленым железом из памяти не выжечь, ведь они принесли столько боли. Герои нашей подборки рассказали именно о тех учителях, которым и по сей день нет никакого оправдания.
В ситуации с розыгрышем велосипеда может была это бумажка как-то отмечена что учительница как-то нащупала
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