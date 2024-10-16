17 человек, которые до сих пор не могут понять некоторые поступки своих школьных учителей

Истории
5 часов назад

А вы помните своих учителей? Некоторые люди после школы вспоминают теплыми словами те года. А другие, напротив, стараются забыть эти времени как страшный сон. Вот только некоторых учителей каленым железом из памяти не выжечь, ведь они принесли столько боли. Герои нашей подборки рассказали именно о тех учителях, которым и по сей день нет никакого оправдания.

  • Учительница дала нам писать задание на весь урок. Я его быстренько сделал, помог соседу и мы тихонечко болтали. Учительница услышала нас и как давай орать: «Хватит горланить! Делай задание!» Я в ответ, мол, сделано. А потом у меня аж дыхание от возмущения перехватило. Она буквально подлетела ко мне и, не глядя, гаркнула: «Где? Нету!» А потом влепила двойку. © rekval / YouTube
  • Учитель смеялся мне в лицо, когда я сказала, что буду сдавать экзамен по истории. Пригласил группу любимчиков на дополнительные занятия. А мне «любезно» предложил репетиторство за немалые деньги. Было неприятно, решила учить сама. В итоге сдала на высший бал. А когда школьный учитель узнал об этом, то резко стал добр ко мне. Но это было не просто так, ведь он всем потом рассказывал, мол, это его заслуга, ему даже какую-то премию вроде дали.
  • Меня вызвала к себе учительница, потому что обнаружила в свежевыкрашенном туалете надпись на стене с упоминанием меня. Было написано мое имя и неприличное ругательство. Представьте себе, она обвинила в этом меня! Хотя я всего лишь была жертвой вандализма. Но она решила, что я сама себя решила обозвать. Мне было 13. © missmermaidgoat / Reddit
  • Моя бывшая классная руководительница — лицемерка. С учителем по иностранному языку отношения испортились в край из-за того, что она ей сказала: «Его родители вами недовольны. Говорят, что прежний учитель был лучше!» И вот, в самом конце учебы, я узнаю, что все это время она специально занижала мне оценки. © Подслушано / Ideer
  • Частью школьной униформы для девочек был галстук. Однажды мы спросили директора, зачем он вообще. Нам было, может, лет по 16-17. Ответ был таким: «Вы однажды выйдете замуж, потому должны уметь завязывать галстук, чтобы помогать мужу с этим делом». Я ответила: «Чушь! Взрослый мужчина должен уметь одеваться самостоятельно, я не обязана ему помогать!» Меня за эти слова наказали. До сих пор злюсь, когда вспоминаю. © Unknown author / Reddit
  • Нашей старшей дочери 8. В школе детей учили вычитать, и учительница предложила детям рассчитать, сколько лет было их родителям на момент рождения ребенка. Мол, от возраста родителей отнимите ваш возраст. Дочь назвала цифру, и учительница сказала, что она ошиблась. Но ошибки не было. «Ты хочешь сказать, что твоим родителям сейчас по 26?» — уточнила педагог, после чего выдала на весь класс: «Дети, не становитесь такими, как родители этой девочки!» Все засмеялись.
    Да, нам с мужем действительно было по 18, когда я родила. Но я никогда не считала, что мы совершили ошибку. И вообще, это не дело учительницы. Потому я подошла к ней и сказала, чтобы она не смела унижать мою дочь. Я спросила: «А если бы она была приемной? Как бы вы выглядели? Вам не стыдно?» Но она даже слушать меня не хотела, и мне пришлось пойти жаловаться к директору. © Mysterious-Fee6515 / Reddit
  • Одноклассница стащила у меня новенькую коробку гелевых ручек и написала на ней свое имя. Я пошла жаловаться учителю, а мне было сказано: «Тут ее имя, значит, это ее!» Мне было так обидно! Я росла в бедности, и эти ручки были одной из немногих вещей, что мне купили за долгое время. © 92925 / Reddit
  • Урок физики, самостоятельная работа. Я с подругой пытаюсь вникнуть, что и как там нужно сделать, и, конечно же, сказала вслух, что ничего не понимаю. В этот момент учительница заметила, что я жую жвачку, и приказала ее выплюнуть. Было сделано. Потом через какое-то время я поняла, как решать самостоятельную. И учительница сказала что-то вроде: «Вот видишь, жвачку выплюнула — и сразу поумнела». Меня это так разозлило! Как связаны жвачка и ум? Еще был случай с ней же. Я пропустила урок, и она спросила, по какой причине. Я ответила, что из-за плохого самочувствия. На что она изрекла: «Не будешь красить губы — не будет плохо!» Что, блин? © hykke / YouTube
  • Это был класс 3-й. Мне подарили новый пенал-подставку. Можно было сложить его пополам, и получалась подставка для карандашей, пластиковая такая. Я не была любимицей у нашей классной руководительницы. Она как увидела эту подставку, подошла и со всей силы стукнула по ней с криками, что таким нельзя пользоваться. Подставка упала, все рассыпалось, она схватила ее и стала раскидывать по всему кабинету карандаши, ручки. Со слезами на глазах я на коленях ползала по кабинету и все собирала. Некоторым людям должно быть запрещено работать в школе. © Programmistka / Pikabu
  • У меня много таких историй об учителях, расскажу одну. Во втором классе всем дали задание сделать гербарий на белом листе А4 и подписать листья. Я собрала листья, но оформление решила сделать поярче. Я все выходные вырезала что-то из открыток, сделала гербарий в форме картонной книжки с аппликациями на обложке, а внутри листья подписала. Так вот училка забрала все гербарии, а мой мне вернула при всем классе, «потому что не формат». Было очень обидно. Да возьми и хоть выбрось потом, неужели не видно, что ребенок старался. © татьяна скворцова / Dzen
  • Мы проходили «Ромео и Джульетту», и каждый ученик должен был подготовить творческий проект по этому произведению. Я, например, записал на диск подходящую музыку, а мой одноклассник решил приготовить блюдо из этой эпохи. Он серьезно заморочился: отыскал специфические ингредиенты и приготовил на весь класс из 20 детей. Его семья потратила на это примерно $ 90.
    Учительница сперва смеялась над его проектом, а потом откусила кусок пирога и устроила целое представление. Она показательно выплюнула пережеванное на салфетку и заявила, что это самая отвратительная еда за $ 90, которую она когда-либо пробовала. Зачет она не поставила.
    Хотел бы я быть настолько смелым, чтобы заступиться за одноклассника, но увы. Но все же я поговорил с ним потом и поддержал его. Кстати, пирог не был таким уж плохим, просто суховатым. © likethesteakhouse / Reddit
  • Когда-то я, будучи членом родительского комитета класса, поехала покупать подарки детям на Новый Год. Готовые подарки были невкусные или очень дорогие, мы всегда покупали разные вкусняшки сами и наполняли ими подарочные пакетики. Не все родители сдали деньги на подарок. Но мы подумали, что дети не виноваты и им будет память на всю жизнь, что их обошли с подарками. Потому решили купить на всех. А классуха этим деткам подарки в самую-самую последнюю очередь выдала, до этого по алфавиту вызывали. Так они чуть не плакали в конце, что без подарков останутся. Но подарки им все-таки вручили. Только лица у них были такие — не забыть. © Наталия М. / Dzen
  • Учительница физкультуры также была нашей классной руководительницей. Она обожала шумных, активных детей и не любила тихонь (мы с подругами относились к последним). Когда мою подругу начали обижать одноклассники, она обратилась за помощью к учительнице. А та сказала: «Хватить приходить ко мне со своими проблемами!» После этого моя подруга вообще замкнулась в себе, и в итоге ей пришлось уйти из школы. Эта училка буквально разрушила ее жизнь. © Mooncinder / Reddit
  • Дело было в младших классах. Подходил к концу учебный год, и для детей устроили жеребьевку с подарками. Главным призом был велосипед. А так как я рос в очень бедной семье, то возлагал большие надежды на это мероприятие.
    Бумажки с нашими именами перемешали в ведерке, и одной девочке поручили доставать по одной. Когда решалось, кому достанется велосипед, она своей маленькой ручонкой пошарила в ведерке, достала листок и подняла его к свету. Я отчетливо увидел свое имя, написанное наоборот. Я задержал дыхание: велосипед мой!
    Но учительница, которая следила за жеребьевкой, забрала у девочки бумажку, вернула ее в ведерко и вытащила другое имя. Оно принадлежало моему однокласснику — ребенку богатых и влиятельных родителей. И в тот момент, когда он пошел забирать велосипед, учительница смотрела мне в глаза и улыбалась. Именно тогда я понял, что жизнь несправедлива. © Unknown author / Reddit
  • Физруком у нас был мужчина, давал девочкам освобождение от урока на время месячных. Но в 10-м классе пришла преподавать физкультуру женщина. И с порога заявила, что месячные — не причина пропускать занятие. Закончилось все тем, что однажды все девочки не пришли на урок, зато потом пришли несколько родителей и побеседовали с учительницей. И она стала давать девочкам освобождение. © Таня Д. / Dzen
  • В 10-м классе я была единственной, кто получил высокий балл за итоговый экзамен по математике. Наш любопытный учитель физкультуры пришел в наш кабинет, чтобы узнать результаты. Когда на его вопрос «А кто лучше всех сдал?» ребята указали на меня, у него хватило наглости заявить: «О, тогда задания явно были очень легкими. Все получили хорошие баллы?» © Legitimate-T**o-398 / Reddit
  • Учительница технологии была той еще злюкой. Вот, например, моя очередь мыть полы после урока готовки, я помыла. Так она взъелась, что я не залезла в какие-то углы, заставила перемывать три раза под ее вопли. Нас достало такое отношение, и мы пожаловались директору. На следующий урок учительница влетела в класс и как заорет: «Да как вы посмели? Я стояла и оправдывалась как девочка!» По сей день, как вспомню ее, так воротит. © domestic_turnip / YouTube

У нас есть еще много историй про учителей. Загляните в эти подборки:

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