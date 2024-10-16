17 человек, которые до сих пор не могут понять некоторые поступки своих школьных учителей

А вы помните своих учителей? Некоторые люди после школы вспоминают теплыми словами те года. А другие, напротив, стараются забыть эти времени как страшный сон. Вот только некоторых учителей каленым железом из памяти не выжечь, ведь они принесли столько боли. Герои нашей подборки рассказали именно о тех учителях, которым и по сей день нет никакого оправдания.