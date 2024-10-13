Ну не может учитель просто так поставить "4" в аттестат. Значит, оценка была спорная, видимо, между "4" и "5". Почему учитель не пошёл навстречу и не поставил отличную оценку такой способной ученице - это уже другой вопрос, который стоило решать даже с директором (если это было принципиально).
Читатели ADME рассказали об учителях, которым стоило бы пересмотреть свое отношение к ученикам
Пожалуй, в каждой школе найдется преподаватель, у которого своеобразные методы преподавания, предвзятое отношение к некоторым ученикам и странные методы оценки знаний. Как раз такие учителя и оставляют неизгладимый и не очень приятный след в памяти людей. Недавно наши читатели вспомнили поступки нерадивых преподавателей и вот 19 историй.
- Когда я перешла в 5-й класс, у нас появились разные учителя. Учительница математики в первый же день устроила нам контрольную. Видимо, чтобы узнать наши возможности. Я училась в начальной школе на хорошо и отлично. Но за эту контрольную получила у нее тройку. И потом на многие годы, как бы я ни писала, как бы ни отвечала, даже идеально, она никогда не ставила мне пятерку. Четверку очень редко, если уж совсем никакой ошибки. Не знаю почему. Вот билась я, билась, потом махнула рукой и стала учиться на тройку. Зачем стараться и напрягаться, когда она все равно тройку поставит? Так мне отбили охоту учиться. © Наталья Борисова / Dzen
- Учительница отправляла мои сочинения на все возможные конкурсы, на открытых уроках всегда прикрывалась именно мной, выставляла меня защищать честь класса, на экзаменах у меня были только пятерки. А вот в аттестате она мне поставила четверку. После школы я сдала вступительное сочинение на 5/5 на престижный филфак. Когда учительница встретила мою маму, спросила, как у меня с поступлением. Мама озвучила результат. Учительница тут же: «Я всегда говорила, что у вас очень талантливая девочка». Мама не растерялась и ответила: «Именно поэтому вы оценили ее знания на четверку». Прошло много лет, до сих пор не понимаю, что это было и ради чего. © irelis / Dzen
- В 5-м классе решали с сыном дополнительное задание по математике. Задачка не решалась. Я довела ребенка своего до слез... До сих пор стыдно за это. Но ему уже 30 и мы сейчас посмеиваемся над тем конфликтом. А тогда, как оказалось, педагог сделала ошибку в задании. И поставила всем «2», кто не сообразил исправить ее ошибку. Я, как родитель, решающий эту задачу, тоже получила «2». Зато потом плохие оценки сына в школе меня вообще не пугали. © Ан / Dzen
- Был случай у меня в школе. Про ЕГЭ тогда еще не знал никто. По математике контрольная, я написал с двумя ошибками и товарищ «отличник» тоже с двумя. В итоге у него «4», у меня «3». На вопрос, что за дела, училка отвечает: «Он отличник и ему нельзя ставить плохие оценки». © Владимир Ц. / Dzen
- У нас географичка была. Камбоджа тогда называлась КампучИя. Так вот, только попробуй сказать так, а не КампУчия — двойка сразу в кармане. И родители ходили к директору, показывали словари, один папа даже аудиозапись на компактном магнитофоне приносил с голосами разных дикторов радио и телевидения, произносящих «КампучИя». Бесполезно, хотя двойки ставить перестала, но КампУчию свою требовала. Хорошо, хоть тема быстро закончилась, но двоек нахватать успели... А потом КампучИя снова стала Камбоджей. © BHF / Dzen
- Остался в 7-м классе на третий год, Ученик я был неважный, но примеры по алгебре решал с лету. Итак, урок математики, контрольная. Я решаю задачку и пример, сосед по парте списывает у меня. Говорю ему: «У тебя другая задача и другой пример». Он отмахнулся. В результате мне «2», а ему «3». На вопрос за что «2», ответ училки: «Ты списывал у отличницы сидящей впереди. Обидно, конечно. © vladimir ischenko / Dzen
- На уроке по окружающему миру сын получил «2» за самостоятельную работу, хотя ответил правильно на 4 вопроса из 5. Последний вопрос был такой: «Если утром в школу вы идете на запад, то куда вы идете после школы?» Сын честно ответил: «На тренировку». Ответ так выбесил училку, что она влепила двойку, а мне пришлось идти в школу ругаться с директором. Тот долго и упорно доказывал мне на пару с учительницей, что вопрос теоретический, поэтому сын ответил неправильно, надо было написать «на восток». А я доказывал, что вопрос для слабоумных, еще и сформулирован некорректно. На «4» оценку исправили, а сыну сказал, чтобы не переживал из-за такого. © Александр / Dzen
Второгодников помню, а разве после второго года обучения и неусвоения программы не отчисляли?
- Новая географичка в 10-м классе поставила мне «3» за контрольную просто потому, что она сама не перевернула листок и не увидела мои ответы еще на 2 вопроса. Я тут же подошла с претензией, на которую она заявила: «Я тебя знаю, ты не можешь на „5“ знать, ты это только что дописала!» Ага, целую страницу за минуту?! Спрашиваю: «Вы меня точно знаете? И как же моя фамилия?» Немая сцена... Выхватывает у меня листок, не читая, исправляет оценку на «5». © Татьяна Н / Dzen
- В 7-м классе на уроке родного языка написали контрольную, сдали работы. Учительница подзывает и говорит: «Так, садись и пиши еще раз за моим столом контрольную». Я в непонятках, ну ладно, села и на перемене написала еще раз абсолютно то же самое. Учительница в гневе орет: «Неси дневник!» Пишет мне, что я сначала просто списала работу и поэтому получила «2», а потом, сидя за ее рабочим столом, снова списала. На вопрос, как она себе это представляет и где видела шпаргалку, фыркнула: «Тут и так очевидно, что ты списывала из учебника». © koll1bri / Dzen
- У моей дочери учительница перед сочинением автоматически ставила в журнал детям двойки. Аргумент: «Они знают предмет на «2». Потом исправляла... Я приходила в школу на родительское собрание и понимала, что я пришла словно в сумасшедший дом. Такая у нее ненависть к детям была. Вздохнула только тогда, когда перевела дочь в колледж. © Редиска / Dzen
- У нас в колледже была учительница рисования, которая очень любила фиолетовый цвет. Фиолетовая лошадь? Отлично, «5». Красивый пейзаж (мой папа — художник — помогал мне)? Садись, «4». Мало фиолетового. © Татьяна Чичварина / Dzen
- На всю жизнь запомнила случай из школы. По истории нужно было написать про заданное историческое событие. Я написала, а учительница поставила «2». Я не понимаю, в чем дело? Я же учила! Оказалось, что я написала текст один в один, как в учебнике! А я-то точно знаю, что не списывала! Оценку она мне так и не исправила, а я разлюбила в тот момент историю, к сожалению... © Ярослав Шевченко / Dzen
Отношение к предмету очень зависит от преподавателя, к-сожалению. Я, только после школы поняла какой интересный предмет география. А н.а уроках училка постоянно вызывала к карте, показывать где какие месторождения газа, нефти, угля и т.д. А параграфы задавала н.а дом. И постоянно орала и стучала указкой по парте, чтобы утихомирить нас, учеников, потому что нам было скучно н.а её уроках.
- У меня одно время в начальной школе была учительница рисования, которая ставила мне исключительно четверки. Однажды рисовали какой-то натюрморт, так она при оценивании спросила: «Что это за помои?» © Анастасия А. / Dzen
- Хотела поступать в худколледж. И учительница категорично заявила: «Ты не поступишь, туда поступают только талантливые дети». Хотя она даже не видела ни одного моего рисунка, и не могла знать, талантлива я или нет. Времени прошло вагон, а я до сих пор не понимаю, как можно было продемонстрировать свою профнепригодность настолько ярко и емко. © FräuleinAlichen / ADME
- Я была крепкой хорошисткой, почти отличницей, но вот химию не любила. Поэтому всегда списывала у подружек, что сидели за мной. Учительница знала это (хотя она и знала, что я не глупая), поэтому на 1-2 балла снижала мои списанные контрольные. Однажды мне это надоело, поняла, что я хочу дальше сама, я справлюсь, смогу! Выучила все, сама написала, но снова получила тройбан... На мой вопросительный взгляд получила многозначительный в сторону моих подруг, у которых списывала до этого. Поняла, что трепыхаться нет смысла, и продолжила списывать далее. Это история о том, почему я до сих пор не люблю химию. © Летающий пингвин / ADME
- А у нас в 10-м классе пришла новая химичка. И я чем-то ей не понравилась. И на каждом уроке она заставляла меня умываться, так как она думала, что я крашу ресницы. Хотя это в принципе нельзя было делать, да я и не красила их. Перед всем классом она такое вытворяла. Сколько слез пролила... В итоге тройка в аттестате. Прошло 35 лет после окончания школы, а обидно до сих пор. © Людмила Егорова / Dzen
В статье, конечно, очень много учителей-судаков (если исходить из того, что авторы историй не привирают в свою пользу), но вот в истории Летающего Пингвина я вполне понимаю учительницу. Как говорится, сначала ты работаешь нa репутацию, а потом репутация работает нa тебя. Вот и сработала.
Не пытаюсь сказать, что учительница была права. Она не права. Но ее ошибка более чем закономерна.
- Моя дочь очень рано научилась читать и к моменту прощания с букварем в 1-м классе уже читала Джека Лондона. Когда в школе сказали принести на праздник книгу, которую сейчас читают дети, дочь принесла ту, что читала. Учительница не поверила и сказала, чтобы она не придумывала, мол, не может ребенок в 7 лет что-то понять в этой книге. Правда, потом, когда дочь всем рассказала об этом произведении, учительница очень удивилась, что та все поняла.
Была еще история: в 3-м классе задали на дом сочинить сказку. Когда учительница прочитала сказку, написанную дочерью, опять не поверила, зло рассмеялась и сказала, не может ребенок написать такое. Пошла в школьную библиотеку, узнать, не знают ли работники такого произведения... Естественно, дочь не любила школу. Окончила ее с золотой медалью и ни разу не вспомнила добрым словом. А сейчас моя дочь достаточно известная писательница. © More Im / Dzen
- В 3-м классе учительница попросила ученикам привести в самостоятельной работе примеры слов с удвоенной буквой. Моя сестра была очень начитанной девочкой. Она написала слово «террариум». Когда выдали обратно работы, то ее слово террариум было подчеркнуто красным и вместо «5» стояла «4». Сестра подошла к учительнице с претензиями, а та ей сказала, что ребенок в 3-м классе не может знать такое слово! Это все происходило в 80-е годы. А учительница, похоже, сама не знала такого слова. © Надежда К. / Dzen
- Школу заканчивала в 1985 году, тогда еще было 10 классов. К концу 10-го класса мне уже все так осторчертело, что хотелось побыстрее со школой разобраться и начать новую жизнь в институте. По литературе я была лучшая, учительница меня обожала за широкий читательский кругозор и сильно умные мысли. Обожала меня до тех пор, пока, как я упомянула выше, школа мне не осточертела. Итак, лето. Экзамен по литературе, экзаменационная комиссия, притихший экзаменуемый класс. Председатель комиссии говорит: «Кто пойдет первым отвечать без подготовки, тому оценка на балл выше». Я сразу вскакиваю и иду тянуть билет. Без запинки долго рассуждаю про Болконского и кого-то там еще по двум вопросам. И через 20 минут, выхожу в коридор и спокойно ухожу гулять. Возвращаюсь, когда экзамен закончился, и вижу, что мне поставили 3. Три! То есть, видимо, я ответила на 2, а за смелость мне балл накинули. То есть, училка так на меня обиделась, что уговорила всю комиссию поставить мне трояк. © Маруся Мусина / Dzen
Напоследок рекомендуем вам прочесть еще 18 историй об учителях, поступки которых трудно понять даже спустя годы.
Комментарии
"Ты списывал у отличницы сидящей впереди."
Это называется "репутация". Чувак, ты нуукк ТРЕТИЙ год остался, чего ты хотел?
Я очень любила рисование и черчение, были одни пятерки там и там. Тщательно и дотошно вырисовывала все детали.
Последняя четверть последнего года с черчением (не помню какой класс). Мы с подругой болтаем и я не успеваю завершить чертеж. В таких случаях обычно давалась возможность дорисовать позднее, оценку не ставили сразу.
Но учительница ставит мне в альбоме трояк. Я со злости приписываю «cyкa» – карандашом, чтобы потом стереть. И, конечно, забываю. После следующей сдачи альбома учительница вытаскивает меня с другого урока и предъявляет. Остаток урока я сижу пунцовая и думаю, как быть. Решаю извиниться. Нa перемене иду к ней, объясняюсь, она мне: «Да все норм».
Потом я узнаю, что там за норм: она мне наставила в журнале двоек нa остаток четверти и вывела за нее 3, за год и в аттестат пошла 4, потому что за предыдущие три четверти были 5, 5, 5. Ну не ошиблась я тогда, значит 🤣
Из любимых предметов были черчение, рисование, мхк, литература, русский,труды.
Мне училка по ИЗО постоянно ставила единицы. Типа не может ребенок рисовать лучше учителя, явно родители помогали. Мама пошла разбираться и объясняла, что да, я реально рисую ТАК. Училка меня посадила одну в классе и заставила рисовать городской пейзаж с перспективой и вот этим вот всем. Ну ок. Нарисовала. Оценку исправили нa двойку, потому что "нехер тут выделываться, чё, типа самая умная?". Ну да, самая умная. А спустя несколько лет я окончила художественный колледж с отличием.