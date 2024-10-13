Читатели ADME рассказали об учителях, которым стоило бы пересмотреть свое отношение к ученикам

Я очень любила рисование и черчение, были одни пятерки там и там. Тщательно и дотошно вырисовывала все детали.

Последняя четверть последнего года с черчением (не помню какой класс). Мы с подругой болтаем и я не успеваю завершить чертеж. В таких случаях обычно давалась возможность дорисовать позднее, оценку не ставили сразу.

Но учительница ставит мне в альбоме трояк. Я со злости приписываю «cyкa» – карандашом, чтобы потом стереть. И, конечно, забываю. После следующей сдачи альбома учительница вытаскивает меня с другого урока и предъявляет. Остаток урока я сижу пунцовая и думаю, как быть. Решаю извиниться. Нa перемене иду к ней, объясняюсь, она мне: «Да все норм».

Потом я узнаю, что там за норм: она мне наставила в журнале двоек нa остаток четверти и вывела за нее 3, за год и в аттестат пошла 4, потому что за предыдущие три четверти были 5, 5, 5. Ну не ошиблась я тогда, значит 🤣