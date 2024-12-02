16 курьезных доказательств того, что в магазине может произойти все что угодно
Истории
5 часов назад
Иногда магазины будто становятся сценой для развертывания целого спектакля. Страсти так и кипят между недовольными клиентами и возмущенными продавцами. И, как и в хорошем сериале, не всегда понятно, на чью же сторону стать.
- В молодости работала в магазине одежды. Приходит женщина, начинает мерить приглянувшуюся модель кофточки. Она ей не идет категорически, но даме нравится. Предлагаю ей померить другую. Она упирается, пытается уйти. Я выскакиваю из-за прилавка, закрываю магазин на ключ и говорю: «Выпущу только когда примерите. Покупать не заставлю, но без примерки не отпущу».
Покупательница в шоке, грозиться заявить в милицию. А мне пофиг. Она всхлипывая, начинает раздеваться, примерять отобранные только для нее модели. И здесь следует «картина маслом». Она примеряет одну вещь — хороша, другая — еще лучше. Тетка замирает перед зеркалом, совершенно потерянная и о выбранной кофточке забывает напрочь. Это была уже совершенно другая женщина. © Наталья Бовина. Записки эзотерика. / Dzen
- А нас как-то закрыли в магазине керамики. Там, по всей видимости, был сокращенный рабочий день. Причем мы зашли, женщины на ресепшене на нас посмотрели, отвернулись и стали дальше болтать. Мы походили, посмотрели, приценились, и тут стало подозрительно тихо. Идем к ресепшену, а там никого, и дверь входная закрыта. Побродили в поисках средств коммуникации, наткнулись на черный вход, а там дверь открыта оказалась, мы вышли и ушли. © Фотоальбом художника с рисунками и заметками на полях / Dzen
- Я искала подарок на день рождения. В магазине была только одна свободная продавец-консультант, но она меня избегала. А когда мой муж подошел, ее поведение изменилось, и она вдруг захотела выполнять свою работу. Я смотрела на сумку, которую купила бы себе сама, если бы не грубая продавщица. Муж спросил меня, хочу ли я ее купить, но я отказалась, так как меня не устроил сервис. А через несколько дней муж удивил меня точно такой же сумкой. Я спросила его, купил ли он ее в том же месте и та ли это продавщица, которая ему помогла. Так и было, и я сказала ему, что хочу ее вернуть. © wildkoala9009 / Reddit
- Ходила по большому магазину. Поймать там консультанта — почти то же самое, что поймать алмазного единорога. Ну я и так знаю, что мне нужно. Я тогда покупала новые колонки, нашла нужные, иду на кассу. Внезапно на второй космической меня обгоняет мальчик в форменной футболке и сует кассиру свою карточку. Я говорю: «Э нет, гражданин хороший. Вы где были, когда я выбирала и мне могла бы понадобиться помощь?» Мальчик сразу сердито засопел: «Вам че, жалко?» Да, жалко. Да, вот такая я. Работать надо нормально. © Миранда Буш / ADME
- Зашли в популярный магазин дверей. В середине зала за столом сидит продавец — лузгает семечки и читает журнал, исподлобья взглянула на нас и продолжила сидеть. И тут одна из дверей в выставочном зале внезапно открывается и оттуда выходит еще один продавец — идет с чашкой чая и лениво спрашивает: «Вы что-то хотели?» Нет, спасибо. Уже ничего не надо. © Фикус в фокусе / Dzen
- Зашли с подругой в магазин одежды. Тут же выплыла продавщица постарше нас и спросила, что надо. Я четко сказала ей, какая вещь (свитер) и какого цвета (сиреневый или фиолетовый) мне нужна. Дама куда-то ушла и через минуту является с бежевой кофтой на пуговицах! А я такой фасон не ношу в принципе. Я говорю: «Вы поняли, что я просила?» И слышу в ответ: «Я лучше знаю, что вам надо!» Естественно, мы развернулись и ушли. А магазин этот вскоре закрылся. © Идея Михайловна Набоко / Dzen
- Консультант вообще у меня из рук начал коробку выдергивать. Я во весь голос: «Вы, что офигели?» А потом пошел за мной на кассу и начал гадости говорить про меня кассирам. Я кассиров спросила, мол, что это за чудо у них работает? Девушки смущенно улыбались. Потом пришлось снова туда зайти. Так этот мальчик меня по самой широкой дуге обходил. Следит таки за ними служба контроля! Но он там недолго проработал. © Конфуз / ADME
- Неподалеку от места работы мужа был магазин, где продавались отличные итальянские сэндвичи. Мы останавливались и брали парочку на обед, может быть, раз или два в неделю. Однажды, когда мы стояли у кассы, продавщица взяла на себя труд прочитать нам лекцию о том, что мы зря тратим деньги, покупая эти сэндвичи, и что нам будет дешевле сделать их дома. Я проигнорировала ее совет, заплатила за сэндвичи и ушла. В следующий раз, когда мы пришли в магазин, она повторила то же самое, сказав, что мы не можем позволить себе покупать сэндвичи и что она собирается рассказать об этом моему свекру. Я сказала: «Простите? Кто вы такая, чтобы диктовать нам, что мы можем себе позволить, а что нет? И никого больше не касается, как мы тратим свои деньги!» © Madamlunna73 / Quora
Эх, и продавщицу из последней истории даже не накажешь, перестав ходить в это заведение :).
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- Искала свадебное платье. Нашла на сайте магазина понравившиеся мне модели и пошла мерить. В салоне оказалось: «Этого нет. Это только этот размер. Это только с таким декором». Да, блин! Зачем вам тогда сайт с «актуальным» товаром, если и половины нет. Начала мерить, то что есть, понимаю, что перешивать надо и сильно. Собираюсь уходить, консультант злобно: «Только время на вас потратила, чего приходили, если не собирались брать». Ответила ей, мол, что шла за конкретными моделями, которые значатся на сайте. © Татьяна / Dzen
- Студенткой подрабатывала продавцом в свадебном салоне. Я тогда продала больше платьев, чем другие девочки. Всегда слушала невест, с огромным удовольствием помогала им выбрать. Ко мне присылали подружек, сестер, знакомых. И через 4 месяца работы меня увольняют со словами: «Слишком хорошо работаешь, другие за тобой не успевают». Занавес. © Дело тонкое / Dzen
- Много лет назад я только начинала ездить на велосипеде на большие расстояния. Мы с отцом отправились в недельную поездку на велосипедах. Чтобы было удобней ехать, решила купить гелевый чехол для сиденья велосипеда. Когда я сказал продавцу, что мне нужно, она ответила: «Вам просто нужно подкачаться». Я ушла, не сказав ей ни слова. Мне показалось, что она не заслуживает объяснений. © Mary Wehrle / Quora
- Зашел в строительный магазин за линолеумом. Попросил продавцов: «Четыреста восемьдесят кусок отрежьте и триста восемьдесят». Привез линолеум домой, раскатываю — не хватает. Померял — 3 метра 18 сантиметров. Второй кусок — 4 метра 18 сантиметров. Еду обратно в магазин, интересуюсь у продавцов, мол, как же так получилось? А мне: «Так вы сами просили три сто восемьдесят и четыре сто восемьдесят». Вот как в голове у человека может такое сложиться? Три метра и сто восемьдесят миллиметров? © zlopas / Pikabu
- Сегодня купила суккулент, который не числился на остатках в магазине. Умирал. На кассе кассир на меня презрительно посмотрела и буркнула: «Реанимировать, что ли, собрались?» Сказала, что да. И что один уже погиб у них, не поливают же. В ответ услышала, что, мол, а кто поливать должен? Так как на остатках растения не оказалось, пробили мне его на кассе как банку шпрот. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Зашли с мужем в мебельный присмотреть диван и кухню на дачу. Лето, жарища страшная. И дают нам консультанта — молоденькую девушку. Возможно, кто-то из родственников пристроил подработать на каникулах. И вот идет рядом с нами этакое чудо: обута в сланцы, одета в коротенький топик и коротенькую юбочку. Наращенные ресницы-опахала, накаченные губы. А во рту жвачка, девочка периодически выдувает и лопает пузыри. Ничего так персонаж? Ни на один вопрос ответить не может, только глазами хлопает. И хоть не люблю скандалить, но в этот раз не выдержала: пришлось рассказать администратору про дресс-код и потребовать квалифицированного консультанта. Диван купили. © Натали / Dzen
- Надо мне было купить наряд для одного торжественного случая. Я зашла в стильный бутик в одном из элитных торговых центров. Владелец попытался помочь мне и показал несколько вариантов. Я отказалась от большинства из них. В конце концов он вышел из себя и, резко вскинув брови, сказал: «Моя дорогая, вы не в ладах с модой!» Нет нужды говорить, что мы с этим джентльменом договорились, что я не найду наряд в его заведении. © Arlene Walsh / Quora
- Сегодня стою в очереди на кассу, передо пара человек. Дошла очередь до дамочки и она начала: «У вас все просроченное! Вот смотрите!» И тыкает кассиру в лицо молоком, сметаной, творогом. Продавец берет каждую упаковку и, сохраняя хладнокровие, показывает, что вот, мол, дата производства, вот дата окончания срока годности, они даже рядом расположены, чтобы не искать их на упаковке.
Дамочка решила, что она все равно права и ее обманывают. Потребовала директора магазина. Директор показала, рассказала ровно тоже самое. Дамочка высыпала все свои покупки на кассовый стол, наорала на директора и пообещала накатать жалобу. © user6019237 / Pikabu
А тут читали ADME поделились еще порцией отменных историй, которые могли произойти только в магазинах или на рынках.
Комментарии
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Ни курьёзного, ни смешного, ни интересного толком нет -- в основном поток жалоб и возмущений.
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Вот даже интересно стало - ЧТО было в коробке, которую консультант вырывал из рук?
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> мы с этим джентльменом договорились, что я не найду наряд в его заведении
Вот это оборот :).
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