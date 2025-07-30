15 человек, чья жизнь круто перевернулась всего лишь после одной встречи

Вот говорят: сексизм. Женщин унижают, не видят в них человека. А кого еще в них можно видеть после историй, где для барышни все на замужестве сконцентрировано? За 9 лет карьеру построить можно, мир объехать, дом построить... А для нее только один результат: не сделал предложения. И тут же второй вариант: познакомился - позвал замуж. Видимо, там на лице уже написано ЗАМУЖ - и больше ничего.