Вот говорят: сексизм. Женщин унижают, не видят в них человека. А кого еще в них можно видеть после историй, где для барышни все на замужестве сконцентрировано? За 9 лет карьеру построить можно, мир объехать, дом построить... А для нее только один результат: не сделал предложения. И тут же второй вариант: познакомился - позвал замуж. Видимо, там на лице уже написано ЗАМУЖ - и больше ничего.
15 человек, чья жизнь круто перевернулась всего лишь после одной встречи
Вот так живешь и не знаешь, что судьбоносные перемены прячутся буквально за следующим поворотом. Именно это и произошло с авторами историй из нашей статьи. Каждый из них встретился с кем-то, кто серьезно изменил его жизнь. И знаете, многим мы даже позавидовали.
- Встречалась с парнем девять лет, а он все никак не мог осмелиться позвать меня замуж. И вот пришлось мне по жизненным обстоятельствам уехать на время в другой город. Там случайно познакомилась с мужчиной, и он в первый же вечер сделал мне предложение с кольцом. Размер подошел. Ну а я согласилась и ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer
- Совершенно случайно в гостях у друга встретил сестру его жены, ничего такого не планировалось. Я недавно расстался с девушкой при неприятных обстоятельствах. Моя новая знакомая оказалась в аналогичной ситуации. Мы долго говорили и пили кофе. С того дня прошло 25 лет. Мы не расстаемся ни на минуту, а нашей дочке уже 23 года. © Точка отсчета / ADME
- У меня необычная фамилия и не слишком распространенное имя. И вот лег я в больницу на операцию, а там оказалось, что пациент в соседней палате — мой троюродный брат. А я даже не подозревал о его существовании. У него было такое же имя, как у меня, а его жена оказалась тезкой моей супруги. © Mynameisinuse / Reddit
- Шел я с работы уставший и злой. В тот день просто хотелось поскорее прийти домой и забыться. Из-за своих мыслей не заметил чувака в ростовой кукле Пикачу и случайно его толкнул. Я крикнул ему, чего не смотрит, куда идет. В тот день все могли наблюдать животрепещущую картину, как огромный Пикачу напрыгивает на здорового мужика, а тот ничего не может сделать. Когда его отвели от меня и сняли «голову», передо мной предстала шикарная блондинка. Так я встретил свою будущую жену. © Подслушано / Ideer
Если в плохом настроении человек имеет обыкновение толкать людей, а потом кричать на них и обвинять в случившемся, то нужно ну оооочень осторожно вступать с ним в отношения…
- Я пошла на свидание с Олегом. Мы друг другу не понравились, но он дал контакт знакомого: мол у нас с ним общие интересы и мы подружимся. Ладно, пошла на второе свидание с Костей. Но и с тем другом контакт не заладился. Тогда он познакомил меня с братом Сережей. Вот с этим парнем вроде бы что-то наклевывалось. Мы долго гуляли и много смеялись. Я так хохотала и вертела головой, что в какой-то момент вывихнула шею. Мы поехали в травматологию, где я и встретила своего суженого. Он, Артем, тоже пошел на свидание с девушкой Катей и не заметил табличку “мокрый пол” в кафе. Прошло 1,5 года, мы планируем свадьбу. © Палата №6 / VK
- Хотели завести с девушкой собаку. Я шарился по сайтам приютов для животных и продумывал все детали. И тут знакомый попросил после работы помочь вынести строительный мусор с этажа. Вечером поехал к нему и не обратил внимание, что сел в 101-й автобус вместо 21-го. Думаю: "Ладно, просто придется из за невнимательности чуть пройтись до нужного дома".
Автобус был почти пустой, я сел без проблем сзади, включил музыку в наушниках. Когда ехать оставалось минут 10, ко мне подсел какой то дедок с собакой на руках. Я не сразу обратил на него внимание, но потом заметил собачку. В итоге мы с дедком разговорились, он рассказал, что возле поликлиники нашел голодного и испуганного щенка.
Дед сообщил, что везет его домой, но через пару дней уезжает, не знает куда его пристроить. Ну и предложил мне взять щенка. Сначала я отказался, мол, это плохая идея и импульсивный поступок - мне же нужно ехать по делам. Но когда автобус почти приехал на мою остановку и двери уже открылись, я согласился и дедок отдал мне эту кроху. Мы уже вместе почти три года. За все это время я ни разу не пожалел о своем решении в автобусе. © Unknown author / Pikabu
- Год назад я задержался на работе и поехал домой последним автобусом. Пассажиров было немного: парочка студентов, женщина с ребенком и пожилой мужчина. На одной из остановок зашла девушка. Она выглядела растерянной, явно замерзшей и обеспокоенной. Сев рядом со мной, она тихо спросила, не могу ли я ей помочь. Оказалось, что у нее украли сумку с документами, телефоном и деньгами. Она не знала, как добраться домой.
Я достал кошелек и дал ей денег на такси. Она долго благодарила, пообещала все вернуть и записала мой номер. Честно говоря, я не особо рассчитывал, что она действительно свяжется со мной. Но на следующий день мне пришло сообщение: «Спасибо вам еще раз! Я перевела вам деньги. Давайте встретимся, я хочу отблагодарить вас лично». Мы встретились в кафе, разговорились. Оказалось, что у нас много общего. С тех пор прошел почти год, а эта случайная встреча изменила всю мою жизнь — теперь эта девушка моя подруга. © muzychukvitaliy / Pikabu
- Я долго работала ремонтником официально от организации. Если заказывать мастера через сайт, то можно выбрать по профилю, он с фото. Меня обычно вызывали старушки, которые не хотят приглашать домой незнакомых мужчин, или девушки, боящиеся осуждения соседей и гнева мужа. Но если вызвать мастера, просто позвонив, то приедет любой, кто в данный момент свободен. Вот на такой телефонный вызов я однажды и приехала.
Дверь открыл парень лет 30, он сразу с порога сказал: «Я вам не разрешу трогать сантехнику, идите отсюда, вы в этом ничего не понимаете». Спросила, понимает ли он. Ответил, что не очень. Немного подумав, впустил. Пока я откручивала транспортировочные болты со стиралки, ходил туда-сюда мимо ванной, потом заглянул: «Слышь, а научи». Показала ему, еще и в режимах машинки помогла разобраться.
Так я встретила своего лучшего друга, мы не разлей вода уже десять лет. Он даже успел жениться на моей подруге, с которой я его и познакомила. © Подслушано / Ideer
- Я увидел Пола Маккартни из «Битлз» по телевизору в 2001 году. На следующий день я иду по тихой улице, и мне навстречу шагает высокий парень. Смотрю — а это Пол Маккартни! Он, должно быть, заметил выражение моего лица, поэтому повернулся ко мне, протянул руку и сказал: «Привет, дружище». Я до сих пор в шоке. Встреча была очень короткой, но очень важной для меня. Я даже не обижаюсь, если кто-то мне не верит. © Unknown author / Reddit
- Когда мне было 18, я жил в другом городе. Там я подружился с парнем с работы, мы вместе играли в приставку и смотрели фильмы. Позже мне пришлось переехать из-за семейных обстоятельств, и мы потеряли контакт. Прошло десять лет, я даже не помнил его имени. Но как-то раз мой одногруппник решил познакомить меня со своим соседом по комнате. Мы были в машине. Я оборачиваюсь, а на заднем сиденье сидит парень из города моей юности. Сейчас он снова мой лучший друг и крестный отец моих детей. © cannonman58102 / Reddit
- Навалилось много проблем, какая-то черная полоса и сплошное уныние. Иду по дороге, в очередной раз гоняю что-то свое в голове, а навстречу шагает ничем не примечательная бабушка. Останавливается передо мной и говорит: «Все у тебя хорошо будет!» И ведь действительно у меня потом все наладилось. © Подслушано / Ideer
увидел Маккартни - жизнь состоялась. Не завидую я, чувак, твоей бледной жизни...
- Дело было в январе 2017 года. Я сидел за компьютером. Захотел кое-что купить, а в игровом чате как раз было оставлено сообщение о покупке нужного мне предмета. Сразу подмечу, что ник в игре у меня был как у одного из героев книги не очень популярного писателя. И тут мне ответила девушка. Из ее короткого сообщения сразу было понятно что она тоже читала эту книгу. Первая моя мысль была: «Ох, еще одна странная фанатка». Но пообщавшись с ней немного, я понял, что у нас очень много общих интересов. Было ощущение, что я родственную душу встретил.
Вот так и так и началось наше общение. Сначала просто болтали о разном в игре, потом перешли в соцсети и ровно через год мы уже встретились у станции метро в ее городе. И клянусь, это были самые лучшие 10 дней, которые я с кем-либо проводил. © miralink / Pikabu
- У знакомых сын женился в 55 лет, не мальчик уже был. У его отца были посиделки, куда первый раз пришла чья-то подруга. Когда отец скинул сыну общее мутное фото с телефона, тот сразу же уцепился: «А это кто слева? Папа, она мне очень нравится! Папа, достань ее телефон! Это точно моя!» Через три дня прилетел из другого города свататься. Все удачно сложилось. Уехали к нему и счастливо поженились. Надо упомянуть, что они с отцом только накануне помирились после многолетней ссоры. Отец загладил вину и перестал переживать, что сын совсем один. © Denimir / Pikabu
- Я поступил в колледж и познакомился там с милой девушкой. Она спрашивает: «В какой школе ты учился?» Я уверенно заявляю: «Ты никогда о ней не слышала». Дело в том, что я вырос в городке с населением 1200 человек и окончил школу, в которой было совсем мало учеников. А девушка настаивает: «Все-таки скажи». И вот тут-то выяснилось, что в детстве она с семьей некоторое время жила в одном из соседних городков. У нас оказались десятки общих друзей.
Позже мы начали встречаться и узнали, что одна из наших общих подруг много лет пыталась нас познакомить. Она покатывалась со смеху, когда увидела, что мы наконец-то вместе, причем совершенно без ее участия. В общем, мы женаты уже одиннадцать лет. © withgreatpower / Reddit
Ничего себе, какие коленца выкидывает порой жизнь! Никогда не угадаешь, какой сюрприз нас сегодня ожидает. Интересно, а с вами приключались подобные истории? Поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Наверняка вы заметили, что многие из неожиданных встреч завершились по принципу «и жили они долго и счастливо». Интересно, как проходили церемонии бракосочетания героев этой статьи — с сюрпризами или без? Вот, к примеру, 20+ человек, которые до сих пор взахлеб рассказывают о своей свадьбе.
Комментарии
Выйти замуж за первого встречного, жениться по мутной фотографии, блин что у людей с головой??? А потом удивляемся, что разводов 70 % ...