Читатели ADME насмотрелись в магазинах и на рынках всякого и теперь делятся историями

Есть у меня два "любимых" магазина, один продуктовый, второй - с техникой.

В продуктовом работает молодая мегера, которая гоняет не только продавцов, но и покупателей. Если она за кассой, то обязательно спросит у меня паспорт, хотя передо мной женщина тоже покупала алкоголь, но к ней не докопалась. Был случай, когда она ходила за мной по пятам, пока я выбирала сыр. Тут я уже прямо спросила, что не так. Она ответила: «У нас воруют». В другой раз я попыталась зайти в магазин через кассу. Она рявкнула: «Вход строго там, где вход!». Такое чувство, будто я ей особенно не нравлюсь. Может, мужика у нее увела? Кассирша как-то призналась, что ее все ненавидят, но поделать никто ничего не может – она дочка директора. А мне приходится страдать ради прикольных продуктов, которые продают только там (проблему бы решила доставка, но из этого магазина в наш район ее нет).

Второй магаз – обычный типа «Педорадо». Поймать там консультанта – почти то же самое, что поймать алмазного единорога. Ну ок ч0, я и так знаю, что мне нужно. Я тогда покупала новые колонки, нашла нужные, иду н.а кассу. Внезапно н.а второй космической меня обгоняет мальчик в форменной футболке и сует кассиру свою карточку. Я говорю: «Эээ нет, гражданин хороший. Вы где были, когда я выбирала и мне могла бы понадобиться помощь? Бамбук курили? Вот и идите курите дальше». Мальчик сразу сердито засопел: «Вам чё, жалко?» Да, жалко. Да, вот такая я гадина. Работать надо нормально. Благо, это проклятое место я теперь просто игнорирую.