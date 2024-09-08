Какой наивный парень. Его девушка не любит готовить и покупает полуфабрикаты, а потом печёт торт. Да такой что его можно есть с удовольствием.
14 историй о том, как обычные ситуации могут принять неожиданный поворот
Истории
5 часов назад
Некоторые люди умеют находить себе приключения на одно место. Вот девушка в метро встретила свою родственницу, а парень взял и подработал кондуктором по пути. А остальным людям из нашей подборки даже из дома необязательно выходить, чтобы с ними произошло что-нибудь этакое.
- Решил я как-то научиться вязать крючком. Ну а че, прикольно же подруге подарить шапку, связанную мужскими грубыми руками. Или рукавицы там. И такое оно медитативное, это занятие, что часы пролетали незаметно. А я как раз на работу на электричке ездил — дорога стала намного веселее и приятнее. И вот еду как-то, а напротив меня два гопника сидят. Карикатурно так размышляют о своих похождениях по району. И внезапно один из них заговорил со мной: «Дружище, тебе бы крючок взять не три с половиной, а четверку. Легче было бы намного!». Вот такого поворота событий я не ожидал. © Палата № 6 / VK
- Мы встречаемся с парнем три года. Я не работаю, парень вроде бы не против, но просит хотя бы готовить пару раз в неделю и следить за порядком. За порядком я слежу, а вот готовить ужасно не люблю. Обычно покупаю полуфабрикаты, парень не жалуется. Но недавно ему взбрело в голову, чтобы я сама приготовила его любимый торт Наполеон. Мне было лень, я нашла кондитера из своего района и заказала ей этот торт. Парню сказала, что сама испекла. Он был очень доволен. А в тот же вечер мы пошли в гости к родителям парня, и там я впервые познакомилась с его тетей. Угадайте, кем оказалась его тетя? Правильно, тем самым кондитером. © Палата № 6 / VK
- Купила себе красное кружевное боди — хотела порадовать парня и встретить его после работы, вся такая красивая. Целую миску куриных крылышек еще приготовила. И, как оказалось, именно в этот день парень решил прийти с работы не один. И вот открывается входная дверь, я красивенько выхожу из кухни и слышу: «Почему моя девушка никогда так не встречает меня с работы?». Это его коллега расстроился. А мой парень не мог сдержать смеха, ведь обычно-то он видит меня с пучком на голове и в растянутой пижаме. Я переоделась, мы поиграли вместе в приставку и съели крылышки, и вроде все ок, но теперь я точно буду всегда держать звук на телефоне включенным. © Палата № 6 / VK
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- Не так давно начал ходить в автошколу, очень хочу получить права. И так как я всегда был отличником, то и тут захотел знать все идеально: и практику, и теорию. Уже после первых уроков я понял, что меня не устраивает уровень преподавания в этой школе, ну и захотел наверстать упущенное самостоятельно. Зашел в книжный, сильно спешил, поэтому взял первую книгу, которая попалась под руку. Она называлась «Этому не научат в автошколе». Пришел домой вечером, лег на диван, открыл титульный лист, а там: «Все о комнатных растениях». © Палата № 6 / VK
- Ехала я на работу в метро и случайно познакомилась с женщиной, сидевшей напротив. Что-то в ней мне казалось смутно знакомым и просто проигнорировать свою чуйку я не могла. И не зря, как оказалось! Мы разговорились, и оказалось, что она моя двоюродная сестра, о существовании которой я даже не знала. Мы начали общаться и выяснили, что у нас много общих интересов и воспоминаний о наших родителях. Теперь мы поддерживаем тесную связь, и я обрела близкого человека. Вот как в жизни бывает — покруче, чем в некоторых сериалах. © Палата № 6 / VK
- Недавно по дороге на работу я вляпался в собачью кучку. Не дал себе расстроиться, а ободрился мыслью, что это к деньгам. На следующий день ситуация повторилась, и я снова подумал, что это хороший знак, потому что на следующий день должна была прийти зарплата. Я уже накрутил себя, что мне наверняка премию дадут, потому что я целый месяц хорошо работал и даже перевыполнил план. В итоге зарплата пришла, но меньше, чем я рассчитывал, потому что пару раз опоздал, и меня оштрафовали. Тогда я понял, что вступить в собачьи дела — никакой не хороший знак. Это знак, что надо смотреть под ноги. © Палата № 6 / VK
- С утра зарядил позитивом меня водитель автобуса. Кондуктора почему-то не было, и деньги принимал водитель за проезд. А я сидел рядом и предложил: «Давайте я вместо кондуктора побуду, чтобы вы не отвлекались от дороги». До конечной я рассчитывал пассажиров, отдавал сдачу. При выходе водитель мне протягивает 2 сотни, мол, держи зарплату. И улыбается. Ну а я че, взял, конечно. Инвестировал в себя, купил шаурму. © NeBudite / Pikabu
- Вышла на днях на прогулку — чего сидеть дома, когда на улице такое шикарное лето. Взяла себе мороженое, села в парке, и тут рядом со мной присаживается девушка с коляской. Я ей улыбнулась и спрашиваю: «Кто у вас? Мальчик, девочка?». А она тихонько приоткрыла коляску и говорит: «Нет, у меня кошка!». А в коляске правда сладко спала милая рыжая кошка. © Палата № 6 / VK
- Проходил медкомиссию в институте. Прошел почти всех врачей, захожу к последнему и главному, чтобы поставить последние штампики. Врач, бойкая женщина в возрасте, читая в моей карточке результаты анализов и не поднимая глаз, говорит: «А-а-а, вот вас то я и ждала!» Сердце мое ушло в пятки, в голове пронеслось куча мыслей: что со мной? Диабет? Лейкемия? А врач говорит: «Полей мне цветочки на шкафу, пока оформляю. Мало высоких в последнее время что-то». © RadikX / Pikabu
- Вчера решили с мужем съездить на природу, в лес — и самим отдохнуть, и детей прогулять. И вот мы где-то два часа бродим по лесу, и тут я замечаю, что потеряла браслет. Золотой браслет, подарок покойного отца. Мы в панике обыскали все последние локации, но это же лес. Всюду трава, палки, растения. Надежды найти браслет мало. Присела я в траву и давай реветь. В сердцах крикнула: «Ну пожалуйста, найдись!». И тут смотрю, бежит ежик. А в иголках у него мой браслет. Я растерялась, а младший сын как схватит колючего, и браслет мой забрал. Моему счастью не было предела. Ежа отпустили. © Палата № 6 / VK
- Шла я тут по Лиссабону и решила зайти в книжный. Покупаю книгу, а мне говорят «Вам печать поставить?» Ну я говорю, мол, ставьте, а сама думаю, зачем это. А потом смотрю на печать и понимаю. На ней сказано, что эта книга была куплена в самом старом действующем книжном в мире. © vs_polia / Twitter
- На площадку заехал новый квартиросъемщик — парень Миша. И начали соседи с Мишей общаться: «Миша, у нас не дымят в подъезде. Давай у себя на лоджии, пожалуйста»; «Миша, убавь громкость, три часа ночи»; «Миша, а что это за инсталляция у двери ? А, мусор забыл вынести, а дома вонять не хочется? Понимаем. Любезно просим мешок донести до бака». И вот как-то я спускаюсь с лестницы и нечаянно подслушиваю Мишу, говорящего по телефону: «Хата отличная, ремонт хороший. А вот с соседями вообще не повезло!». © Yanina13 / Pikabu
- Недавно у моих соседей загорелась квартира. Я во дворе была, как вдруг вижу — начался пожар. Сразу вызвала пожарных и отошла подальше, соседям кто-то позвонил — у меня номера не было. Они сразу приехали: женщина в шоке, в истерике, а муж почему-то спокоен. Он подошел к жене и сказал: «Ну вот, а ты ругалась, что я потратил деньги на страховку квартиры». В конце концов, оказалось, что пожар возник из-за проводки, и все деньги выплатили. Теперь задумываюсь: может и мне приобрести страховку на квартиру? © Палата № 6 / VK
- Рассказала подруга, которая на права недавно сдавала. Едет она с автоинструктором по городу, движение достаточно плотное. Внезапно их подрезает какая-то дамочка и начинает творить полный беспредел. Подруга испугалась, остановилась, аварийку включила, а инструктор спустил окно и давай орать той женщине за рулем: «Тебя где так ездить учили?». А та ему в ответ: «Ой, извините, Валерий Сергеевич!» © Палата № 6 / VK
Герои другой нашей статьи тоже не промах: они просто решили в магазин сходить, а кроме продуктов, принесли еще и занятную историю.
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Истории про вязальный крючок и встречу сестры в метро - классные, бывает же!
В истории про наполеон не понятно, зачем просить человека, который не любит готовить, испечь сложное блюдо!
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