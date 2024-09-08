14 историй о том, как обычные ситуации могут принять неожиданный поворот

Некоторые люди умеют находить себе приключения на одно место. Вот девушка в метро встретила свою родственницу, а парень взял и подработал кондуктором по пути. А остальным людям из нашей подборки даже из дома необязательно выходить, чтобы с ними произошло что-нибудь этакое.