16 человек, которым после похода в магазин хочется шепнуть: «Слушай, чего расскажу»

"Не скажу, что это было легкое решение, но я рада "...



Когда находишь что-то , у нас ( туркмен) следует три раза громко спросить , оглядываясь после сторонам " Чьё это ?" и лишь после этого можно с чистой совестью взять это себе , если нуждаешься . Если нет , то найденное следует раздать как милостыню.