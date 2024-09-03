И как кольцо в носу и татушки могут помешать сидеть н_а скамейке и обсуждать молодежь?))
16 человек, которым после похода в магазин хочется шепнуть: «Слушай, чего расскажу»
Истории
2 часа назад
Поход в магазин — самое заурядное событие. Но иногда вместе с покупками можно случайно прихватить немного адреналина, чуточку неожиданностей и охапку хорошего настроения. Именно такой набор принесли домой герои нашей статьи.
- У старшего сына был день рождения. Ему исполнилось 12, надарили много денег. В итоге ребенок сам на них заказал электрогриль, потребовал с ним поехать в магазин. Мы приехали, а он подводит меня к ювелирному магазину. Я даже заходить не стала, а он зашел. Выходит через 15 минут и дарит мне пакет со словами: «Спасибо за то, что родила, и спасибо за жизнь!» Я была в шоке. Подарил очень красивый серебряный браслет из маленьких сердечек с фианитами и кольцо серебряное с искусственным сапфиром. Я так плакала. Он потратил деньги со дня рождения на меня вместо того, чтобы купить себе самому что-то. Я никогда не говорила, чтобы он тратил так свои деньги, но он сам решил. Горжусь им очень! © #щастьематеринства / VK
- Утром пошла в магазин. Без сумки. Ключи и карту несла в кармане. Вернулась домой, позавтракала. Собралась по делам, а карты нет! Я в панике бегу в магазин — там ее тоже нет! Деньги не снимались. Хватаю паспорт и бегу в банк — блокировать карту. Выхожу из квартиры, а карта, как визитка, воткнута под кнопку вызова лифта! Видимо, выпала из кармана. В общем, добрые люди еще не перевелись! © Карамель / VK
- Я собиралась потратить свои последние $5 долларов, но тут нашла на полу в магазине две купюры по $100. Я не могла поверить в свою удачу! Уже представила, как удивится и обрадуется мой парень, увидев меня с пакетами продуктов. Но совесть взяла верх, и я решила поискать человека, который потерял деньги. И заметила парня, который оглядывался по сторонам и обыскивал свои карманы. Я ему отдала его потерю. Он был так благодарен, что чуть не расплакался. Не скажу, что это было легкое решение, но я рада. © MouseConscious4218 / Reddit
- Решила как-то впервые сходить с малым в магазин одна, без помощи мужа. Думаю, что там сложного: посадила в коляску и поехала. Но оказалось, что это целая наука! Пока доехали до магазина, уже время кормить. Потом сон, а потом оказалось, что я взяла не ту соску, и сын начал кричать. Люди в очереди смотрят, а я стою, одной рукой качаю коляску, а другой пытаюсь расплатиться. В итоге вышла из магазина, забыв купить половину того, что нужно. Теперь заказываю доставку, если что-то срочно надо. © Мамдаринка / VK
- Были в магазине с подругой. И наше внимание привлекла весьма странная старушка. На вид ей было лет 70, у нее была проколота бровь, а в носу кольцо. Вот это я понимаю — современная бабушка, а не те, что сидят на скамейке и обсуждают молодежь! Она просто сделала наш день. © Подслушано / Ideer
- Зашла я в магазин за ватными дисками и ватными палочками. В одной руке был пакет и в эту же руку я взяла диски и палочки, а в другую — бутылку с водой. На кассе оплатила бутылку и пошла дальше. И только на выходе из торгового центра поняла, что часть покупок не оплатила. Пришлось вернуться и признаться, что я в наглую в руках вынесла товар из магазина, не заплатив за него. Посмеялись вместе с кассиром. © malynche / ADME
- Во время очередного похода в магазин мы с парнем начали дурачиться и стали перебрасывать друг другу вещи, чтобы положить их в тележку. Он бросил мне упаковку бумажных полотенец. Но тут из-за моей спины выскочил чувак, перехватил полотенца и побежал обратно, чтобы сделать финт из американского футбола. И закончил все это победным танцем. Было уморительно. © No_Cricket808 / Reddit
- Зашли с мамой в магазин игрушек подарок маленькому родственнику купить. А там целый зал с куклами. От пола до потолка. Рай моего детства просто. Мама увидела мое лицо и такая: «Выбирай куклу, любую куплю. Теперь можем себе позволить». Мне 28 годиков. © Подслушано / Ideer
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- На кассе стажер пробила мне килограмм конфет вместо ста граммов. Я обратилась к ее наставнице, деньги мне вернули на карту. Через месяц в том же магазине подходит ко мне кассир и говорит, что денег мне перевели мало, мне должны еще 900 грамм конфет. С чистой совестью и улыбкой до ушей пронесла мимо кассы большой пакет конфет. © Наталия / ADME
- В магазине видела старушку в поношенном пальто и с авоськой. Она стояла возле прилавка с хлебом и размышляла. По всем правилам я решила купить ей продукты. Когда я подошла и предложила ей помощь, старушка ответила: «Что вы, что вы... Я жду, когда свеженький привезут». © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в старших классах, пошли мы как-то с мамой по магазинам. И у меня началась икота. Икала я громко. И тут подошел к нам какой-то пожилой мужчина, сказал, что он врач, и начал показывать, как надо дышать, чтобы перестать икать! © happyklam / Reddit
- Дожила. Мне 30 лет, стою в магазине со своим мужчиной, выбираю продукты. Тут звонит бывший муж, с которым я в нормальных отношениях, и предлагает выпить кофе. Отказываюсь, вру, что не дома, так как он не вписывается в мои планы. И через пару минут натыкаюсь на него в соседнем отделе. Бегала с тележкой по всему продуктовому и пряталась за стеллажами, как в каком-то дурацком ситкоме. Не заметил. И смешно и стыдно. © Подслушано / Ideer
- Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся от того, что дико хочется есть, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру в 500, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: «Счастья тебе, кем бы ты ни был». Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Пускай дальше путешествует и дарит людям мгновения радости». © Подслушано / Ideer
- Я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу, не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- Стою в магазине и тут слышу: «Все с дороги, он на свободе!» И вижу, как люди начали бежать, словно за ними гонится Годзилла. А это был всего лишь маленький омар, который не спеша полз по своими делам по полу. Но куча взрослых дядь и теть удирали так, будто от этого зависела их жизнь. Перепуганные работники ломали голову, что с этим делать, пока не пришел какой-то чувак с ведром и не накрыл омара. © Billbapaparazzi / Reddit
- Наш местный супермаркет среди покупателей с крупными чеками всегда разыгрывает призы. Обычно это какая-то мелкая техника и один супер-приз. Никогда ничего не выигрывала, а тут выпало мне какое-то сердечко, а потом позвали к администратору. В общем, оказалось, что выиграла я путевку в Испанию для двух взрослых и двух детей! Позвонила начальнику мужа, отпросила его на недельку за свой счет. Любимый не был в отпуске целых три года. Как же не терпится преподнести ему сюрприз! © Мамдаринка / VK
А вот вам еще немного историй из магазинов, которые доказывают, что там может произойти все что угодно.
Комментарии
Уведомления
Понравилось про мальчика с подарком для мамы, про куклы и про купюру с сердечком))))
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"Не скажу, что это было легкое решение, но я рада "...
Когда находишь что-то , у нас ( туркмен) следует три раза громко спросить , оглядываясь после сторонам " Чьё это ?" и лишь после этого можно с чистой совестью взять это себе , если нуждаешься . Если нет , то найденное следует раздать как милостыню.
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