15+ историй о питомцах, которые не оставили хозяев без приключений
Домашние животные часто ведут себя непредсказуемо. Они могут неожиданно менять привычки, находить выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций, и удивлять своей изобретательностью. Иногда их поведение ставит хозяев в тупик, но всегда становится поводом для новых историй.
- Мой кот потерялся прямо в номере отеля. Я обыскал все – перевернул кровать, заглянул за шторы и даже проверил вентиляцию. Его нигде не было. Персонал подключился, горничные изучили каждый угол. Кота словно и след простыл. Я сдался и уехал. Из отеля позвонили, когда я был уже в двенадцати часах езды от него. Администратор, слегка смущаясь, сообщил, что кот только что вышел из своего укрытия поприветствовать новых постояльцев. Пришлось искать ночлег, а потом еще двенадцать часов ехать обратно, чтобы забрать пушистого засранца. Где он все это время прятался – до сих пор загадка.. © ClubGitmo / Reddit
- Однажды моя кошка потерялась в самолете. Это был ночной рейс. В самолете темно и тихо. Я опустила руку в переноску, а там пусто. Оказалось, кошка прогрызла дырку в переноске. Вызвала стюардессу. Через минуту включили свет, а из динамиков раздалось: «На борту потерялась кошка!» Через десять минут ее обнаружили в первом классе, уютно свернувшейся под чьими-то ногами. Я еле вытащила ее из-под кресла, а потом несла обратно через весь салон, пока она орала на весь самолет. Оставшуюся часть полета кошка мяукала в переноске, не давая спать ни мне, ни пассажирам вокруг. © Veruca_Salticid / Reddit
- Мой передний двор отделен от соседского бетонной стеной высотой 30 см, а сверху – пластиковый забор. Когда мы только переехали, мой кот не был в восторге от нового места. А еще его достали соседские псы. Как только они чувствовали его запах, начинали беситься, нюхать забор и громко лаять. Это стало их ежедневным ритуалом – засовывать носы сквозь щели и обнюхивать нашу сторону. Но однажды коту это надоело. Он разработал план. Он незаметно прокрался по стене, затаился у забора, дождался, когда собаки снова сунут носы… А потом молниеносно прыгнул и точным ударом заехал каждому по носу. © miogato2 / Reddit
- Недавно мы с мужем переехали в новый дом с двумя котами. Однажды я осталась дома одна, сидела в подвале, смотрела что-то про паранормальщину и вдруг услышала странные звуки. Оказалось, что один из котов забрался в подвесной потолок и решил все там поисследовать. © Cecil_B_DeCatte / Reddit
- Зимой мы поехали в горы и взяли с собой кошку, потому что оставить ее дома было нельзя. На обратном пути загрузили вещи, посадили кошку в машину и договорились, что будем осторожны, открывая дверь. Но мне было одиннадцать. И я очень устал! И в какой-то момент распахнул ее настежь. Кошка мгновенно выпрыгнула из машины и убежала в лес. Мама бросилась за ней в сугробы, ничего не видя в темноте. Черная кошка в ночном лесу – шансы найти ее были нулевые. Когда она уже была готова сдаться, в темноте раздалось тихое мяуканье. Кошка вернулась сама. Мама хватанула ее на руки. Мы пообещали больше никогда не брать ее с собой в поездки – и поехали домой. © Skeledenn / Reddit
- Я обычно встаю рано, между пятью и шестью утра. Зимой в это время еще кромешная тьма. Однажды утром, как обычно, первым делом выпустил собаку во двор. Пока варил кофе, услышал, как она залаяла. Выхожу на крыльцо, чтобы ее успокоить, и вижу: собака стоит под деревом, шерсть дыбом и смотрит вверх. Лает, а потом рычит. И тут сверху раздается: «У-ХУУУ!» Пригляделся – на ветке сидит филин. Он ухает, а собака ему лает в ответ, словно у них спор серьезный. Не знаю, о чем они пререкались, но в итоге филин улетел. Так что, похоже, моя собака выиграла этот раунд. © The_Real_Scrotus / Reddit
- Я пытался занести все пакеты за один заход и оставил входную дверь открытой. Думал, ничего страшного – собака была занята другими членами семьи. Поставил пакеты в кухне, вернулся закрыть дверь... На пороге стояла она – с самой самодовольной ухмылкой, на которую способен пес. «Не надо… – взмолился я». В ее глазах читалось: «А вот хрен тебе». И она сорвалась с места. Следующие пятнадцать минут я провел, пытаясь поймать этого бешеного зверя. © sabertuth454 / Reddit
Для кошек существуют шлейки и поводки. И никто не будет выскакивать из машины и убегать в лес...
- У меня был попугай, который специализировался на кражах украшений. Он ловко расстегивал сережки и цепочки, после чего улетал с добычей, злобно хохоча. © msbrooklyn / Reddit
- Въехал в новую квартиру, и спустя какое-то время мне подарили котенка. Полгода все было спокойно, пока управляющий не заметил его в окне... Я соврал, что завел его недавно, и заплатил депозит. Думал, все. Через 2 недели в дверь постучали. На пороге – управляющий с подарочной корзиной для кота. Оказалось, мой кот разрушил схему одной из сотрудниц, которая годами утаивала деньги. Благодаря чеку, внесенному не по графику, бухгалтерия вскрыла недостачу в десятки тысяч долларов. В тот день кот получил кучу угощений. © wayfaringpanda / Reddit
- Каждый день я давала коту топленое молоко – утром и вечером, но понемногу. Он его обожал, но если выпивал слишком много, последствия были… Ну, неприятные. Но однажды молоко закончилось. Утром он был недоволен, но смирился. Вечером терпение лопнуло. Он подошел к холодильнику и начал орать. Требовал молока. Я по глупости зашла на кухню, открыла холодильник… И стала заложницей! Кот не выпускал меня. Каждая попытка выйти заканчивалась нападением – он шипел и махал лапами. Думаете, ерунда? Этот зверь весит почти семь килограмм, у него огромные лапы, когти как у медведя и глазищи размером с пятирублевую монету. Настоящее лохматое чудовище. Дочь все поняла с первого взгляда и пошла в магазин. Когда принесла молоко, кот великодушно согласился отпустить меня. © шорох в траве / Яндекс.Дзен
- У нас была очень хитрая и вороватая коза, которую попросила себе родственница-старушка, мол, нужна коза для молока, а другой сейчас нет. Мы ее предупредили, но бабка отмахнулась: «Справлюсь». Через неделю козу привезли обратно с рассказом. «Выхожу – коза в огороде, задвижка закрыта. Думаю, не сошла ли я с ума. А коза стоит спокойно, будто я ее сама туда пустила. Стала наблюдать в окно». Оказалось, ушлая бестия научилась открывать задвижку рогами, заходила, съедала все, что хотела, а потом закрывала за собой дверь. © Владимир Сокольников / Яндекс.Дзен
- Много лет назад у меня была немецкая овчарка. Жила на участке, свободно гуляла, к курам никакого интереса не проявляла, даже позволяла им есть из своей миски. Но это касалось только своих кур. Соседские периодически перелетали через забор, и тут просыпался инстинкт. Она ловила нарушителей, но не убивала — просто держала их до нашего прихода. Но сидеть просто так было скучно, так что собака по-тихоньку ощипывала добычу. А потом я перекидывал полуживых и полуощипанных кур обратно через забор. Соседка пожаловалась участковому. Тот усмехнулся и посоветовал кормить кур получше, чтобы по чужим огородам не лазили. © Vlad P. / Яндекс.Дзен
- Наша кошка ненавидела меня с самого моего рождения. Она шипела на мою колыбельку и не могла оставаться со мной в одной комнате. Однажды я зашла на кухню, и дверь захлопнулась сама. Я оказалась заперта и начала плакать. Кошка в соседней комнате услышала, что я плачу. И тут же убежала. «Ну, все», — подумала я. Но оказалось, что она побежала наверх к маме, которая в тот момент говорила по телефону. Она укусила ее! При том, что раньше она никогда и никого не кусала. А потом сразу же рванула обратно вниз. Мама поняла, что что-то не так, пошла за ней и нашла меня, запертую в кухне. С этого дня мы с кошкой стали лучшими друзьями. © razmataz08 / Reddit
- Я записалась на просмотр квартиры, а перед этим по телефону меня спросили о питомцах. «Да, у меня свинка, — честно ответила я». В офисе аренды на меня странно смотрели, особенно сотрудница, с которой я договаривалась. Она снова уточнила про питомцев, явно нервничая. «Только Джигсо, морская свинка, — спокойно ответила я». Ее лицо резко поменялось, она рассмеялась, извинилась и выбежала в заднюю комнату. Через секунду оттуда раздалось: «Ребята! Это не карликовая свинья, а морская!». Оказалось, что в моем заявлении кто-то просто написал: «Свинья». И все решили, что я у меня настоящий поросенок! Когда сотрудница вернулась, она разорвала бумаги, отменила все сборы и попросила обязательно сообщить, если я когда-нибудь решу завести свинью покрупнее. © IntrovertedGiraffe / Reddit
- У меня большой коричневый пудель, который каждый раз, когда ему нужно выйти на улицу, издает отчетливое «арр-уууу», прямо как Скуби-Ду. Удобно – всегда знаешь, когда его выпустить. Однажды моя жена вернулась после двухнедельной командировки, и мы уже почти засыпали. Собака недовольно лежала на полу, явно обиженная. И вдруг: «Арр-уууу!» Полусонный, я автоматически встаю, одеваюсь, готовясь выпустить его на улицу. Но стоило мне выйти за дверь, как пес тут же прыгнул на кровать и улегся на мое место, уютно прижавшись к жене. Оказалось, он меня разыграл... © Suivoh / Reddit
- Наш кот обожал деревню, но была одна проблема. Он залезал на деревья, а потом орал на всю округу, требуя спасения. Каждый раз его снимали с уговорами и давали в конце что-нибудь вкусненькое в качестве утешения. И так повторялось много раз. Пока однажды я не увидела, как он охотится на стрижей. Кот сидел на верхушке высоченного вяза, а мимо пролетал стриж. И вдруг наш "бедный" и "беспомощный" кот в прыжке хватает птицу и спокойно приземляется на землю. Пойман был с поличным и пристыжен. На деревья больше не залезал. © Ольга К. / Яндекс.Дзен
- Много лет назад мой отец выгуливал собаку сестры. Была зима. Они шли вдоль ручья, который не замерз полностью – течение было слишком быстрым. И тут, по словам отца, пес увидел палку в воде и без раздумий прыгнул за ней. Течение подхватило его и утянуло под лед. Отец уже подумал, что все… Но через несколько секунд пес вынырнул дальше по течению, выбрался на берег… И, вполне довольный жизнью, стоял там с той самой палкой в зубах. © MacStaggy / Reddit
Бонус:
- Поехали в отпуск и сняли квартиру. Сегодня мужу приходит сообщение от хозяина: «Олег, вы въехали с питомцем, за него нужно внести отдельный залог». Муж отвечает: «Это не питомец, а жена». Спустя минуту хозяин пишет: «А, ой, извините! В соседнюю квартиру въехал другой Олег, перепутали». © doctorNell / X
Комментарии
Мы много лет путешевствуем с котом и мобакой и никто никогда не выскакивал из машины, не убегал в лес и не терялся в отелях. Люди, думайте немножко наперед(((
Шлейка, адресник и чип - обязательны даже для котиков. В отеле кот, его спальное место, лоток и еда ставчтся в ванной, и там кот сидит если ты уходишь - гарантированно никакого беспорядка, подранных диванов и стен, и заныкаться некуда.
В машине можно обоих пристегнуть.
Все что описано выше - просто безалаберность хозяев.