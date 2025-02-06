15+ историй о питомцах, которые не оставили хозяев без приключений

Истории
19 часов назад

Домашние животные часто ведут себя непредсказуемо. Они могут неожиданно менять привычки, находить выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций, и удивлять своей изобретательностью. Иногда их поведение ставит хозяев в тупик, но всегда становится поводом для новых историй.

  • Мой кот потерялся прямо в номере отеля. Я обыскал все – перевернул кровать, заглянул за шторы и даже проверил вентиляцию. Его нигде не было. Персонал подключился, горничные изучили каждый угол. Кота словно и след простыл. Я сдался и уехал. Из отеля позвонили, когда я был уже в двенадцати часах езды от него. Администратор, слегка смущаясь, сообщил, что кот только что вышел из своего укрытия поприветствовать новых постояльцев. Пришлось искать ночлег, а потом еще двенадцать часов ехать обратно, чтобы забрать пушистого засранца. Где он все это время прятался – до сих пор загадка.. © ClubGitmo / Reddit
  • Однажды моя кошка потерялась в самолете. Это был ночной рейс. В самолете темно и тихо. Я опустила руку в переноску, а там пусто. Оказалось, кошка прогрызла дырку в переноске. Вызвала стюардессу. Через минуту включили свет, а из динамиков раздалось: «На борту потерялась кошка!» Через десять минут ее обнаружили в первом классе, уютно свернувшейся под чьими-то ногами. Я еле вытащила ее из-под кресла, а потом несла обратно через весь салон, пока она орала на весь самолет. Оставшуюся часть полета кошка мяукала в переноске, не давая спать ни мне, ни пассажирам вокруг. © Veruca_Salticid / Reddit
  • Мой передний двор отделен от соседского бетонной стеной высотой 30 см, а сверху – пластиковый забор. Когда мы только переехали, мой кот не был в восторге от нового места. А еще его достали соседские псы. Как только они чувствовали его запах, начинали беситься, нюхать забор и громко лаять. Это стало их ежедневным ритуалом – засовывать носы сквозь щели и обнюхивать нашу сторону. Но однажды коту это надоело. Он разработал план. Он незаметно прокрался по стене, затаился у забора, дождался, когда собаки снова сунут носы… А потом молниеносно прыгнул и точным ударом заехал каждому по носу. © miogato2 / Reddit
  • Недавно мы с мужем переехали в новый дом с двумя котами. Однажды я осталась дома одна, сидела в подвале, смотрела что-то про паранормальщину и вдруг услышала странные звуки. Оказалось, что один из котов забрался в подвесной потолок и решил все там поисследовать. © Cecil_B_DeCatte / Reddit
  • Зимой мы поехали в горы и взяли с собой кошку, потому что оставить ее дома было нельзя. На обратном пути загрузили вещи, посадили кошку в машину и договорились, что будем осторожны, открывая дверь. Но мне было одиннадцать. И я очень устал! И в какой-то момент распахнул ее настежь. Кошка мгновенно выпрыгнула из машины и убежала в лес. Мама бросилась за ней в сугробы, ничего не видя в темноте. Черная кошка в ночном лесу – шансы найти ее были нулевые. Когда она уже была готова сдаться, в темноте раздалось тихое мяуканье. Кошка вернулась сама. Мама хватанула ее на руки. Мы пообещали больше никогда не брать ее с собой в поездки – и поехали домой. © Skeledenn / Reddit
  • Я обычно встаю рано, между пятью и шестью утра. Зимой в это время еще кромешная тьма. Однажды утром, как обычно, первым делом выпустил собаку во двор. Пока варил кофе, услышал, как она залаяла. Выхожу на крыльцо, чтобы ее успокоить, и вижу: собака стоит под деревом, шерсть дыбом и смотрит вверх. Лает, а потом рычит. И тут сверху раздается: «У-ХУУУ!» Пригляделся – на ветке сидит филин. Он ухает, а собака ему лает в ответ, словно у них спор серьезный. Не знаю, о чем они пререкались, но в итоге филин улетел. Так что, похоже, моя собака выиграла этот раунд. © The_Real_Scrotus / Reddit
  • Я пытался занести все пакеты за один заход и оставил входную дверь открытой. Думал, ничего страшного – собака была занята другими членами семьи. Поставил пакеты в кухне, вернулся закрыть дверь... На пороге стояла она – с самой самодовольной ухмылкой, на которую способен пес. «Не надо… – взмолился я». В ее глазах читалось: «А вот хрен тебе». И она сорвалась с места. Следующие пятнадцать минут я провел, пытаясь поймать этого бешеного зверя. © sabertuth454 / Reddit
Мгла
12 часов назад

Для кошек существуют шлейки и поводки. И никто не будет выскакивать из машины и убегать в лес...

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  • У меня был попугай, который специализировался на кражах украшений. Он ловко расстегивал сережки и цепочки, после чего улетал с добычей, злобно хохоча. © msbrooklyn / Reddit
  • Въехал в новую квартиру, и спустя какое-то время мне подарили котенка. Полгода все было спокойно, пока управляющий не заметил его в окне... Я соврал, что завел его недавно, и заплатил депозит. Думал, все. Через 2 недели в дверь постучали. На пороге – управляющий с подарочной корзиной для кота. Оказалось, мой кот разрушил схему одной из сотрудниц, которая годами утаивала деньги. Благодаря чеку, внесенному не по графику, бухгалтерия вскрыла недостачу в десятки тысяч долларов. В тот день кот получил кучу угощений. © wayfaringpanda / Reddit
  • Каждый день я давала коту топленое молоко – утром и вечером, но понемногу. Он его обожал, но если выпивал слишком много, последствия были… Ну, неприятные. Но однажды молоко закончилось. Утром он был недоволен, но смирился. Вечером терпение лопнуло. Он подошел к холодильнику и начал орать. Требовал молока. Я по глупости зашла на кухню, открыла холодильник… И стала заложницей! Кот не выпускал меня. Каждая попытка выйти заканчивалась нападением – он шипел и махал лапами. Думаете, ерунда? Этот зверь весит почти семь килограмм, у него огромные лапы, когти как у медведя и глазищи размером с пятирублевую монету. Настоящее лохматое чудовище. Дочь все поняла с первого взгляда и пошла в магазин. Когда принесла молоко, кот великодушно согласился отпустить меня. © шорох в траве / Яндекс.Дзен
  • У нас была очень хитрая и вороватая коза, которую попросила себе родственница-старушка, мол, нужна коза для молока, а другой сейчас нет. Мы ее предупредили, но бабка отмахнулась: «Справлюсь». Через неделю козу привезли обратно с рассказом. «Выхожу – коза в огороде, задвижка закрыта. Думаю, не сошла ли я с ума. А коза стоит спокойно, будто я ее сама туда пустила. Стала наблюдать в окно». Оказалось, ушлая бестия научилась открывать задвижку рогами, заходила, съедала все, что хотела, а потом закрывала за собой дверь. © Владимир Сокольников / Яндекс.Дзен
  • Много лет назад у меня была немецкая овчарка. Жила на участке, свободно гуляла, к курам никакого интереса не проявляла, даже позволяла им есть из своей миски. Но это касалось только своих кур. Соседские периодически перелетали через забор, и тут просыпался инстинкт. Она ловила нарушителей, но не убивала — просто держала их до нашего прихода. Но сидеть просто так было скучно, так что собака по-тихоньку ощипывала добычу. А потом я перекидывал полуживых и полуощипанных кур обратно через забор. Соседка пожаловалась участковому. Тот усмехнулся и посоветовал кормить кур получше, чтобы по чужим огородам не лазили. © Vlad P. / Яндекс.Дзен
  • Наша кошка ненавидела меня с самого моего рождения. Она шипела на мою колыбельку и не могла оставаться со мной в одной комнате. Однажды я зашла на кухню, и дверь захлопнулась сама. Я оказалась заперта и начала плакать. Кошка в соседней комнате услышала, что я плачу. И тут же убежала. «Ну, все», — подумала я. Но оказалось, что она побежала наверх к маме, которая в тот момент говорила по телефону. Она укусила ее! При том, что раньше она никогда и никого не кусала. А потом сразу же рванула обратно вниз. Мама поняла, что что-то не так, пошла за ней и нашла меня, запертую в кухне. С этого дня мы с кошкой стали лучшими друзьями. © razmataz08 / Reddit
  • Я записалась на просмотр квартиры, а перед этим по телефону меня спросили о питомцах. «Да, у меня свинка, — честно ответила я». В офисе аренды на меня странно смотрели, особенно сотрудница, с которой я договаривалась. Она снова уточнила про питомцев, явно нервничая. «Только Джигсо, морская свинка, — спокойно ответила я». Ее лицо резко поменялось, она рассмеялась, извинилась и выбежала в заднюю комнату. Через секунду оттуда раздалось: «Ребята! Это не карликовая свинья, а морская!». Оказалось, что в моем заявлении кто-то просто написал: «Свинья». И все решили, что я у меня настоящий поросенок! Когда сотрудница вернулась, она разорвала бумаги, отменила все сборы и попросила обязательно сообщить, если я когда-нибудь решу завести свинью покрупнее. © IntrovertedGiraffe / Reddit
  • У меня большой коричневый пудель, который каждый раз, когда ему нужно выйти на улицу, издает отчетливое «арр-уууу», прямо как Скуби-Ду. Удобно – всегда знаешь, когда его выпустить. Однажды моя жена вернулась после двухнедельной командировки, и мы уже почти засыпали. Собака недовольно лежала на полу, явно обиженная. И вдруг: «Арр-уууу!» Полусонный, я автоматически встаю, одеваюсь, готовясь выпустить его на улицу. Но стоило мне выйти за дверь, как пес тут же прыгнул на кровать и улегся на мое место, уютно прижавшись к жене. Оказалось, он меня разыграл... © Suivoh / Reddit
  • Наш кот обожал деревню, но была одна проблема. Он залезал на деревья, а потом орал на всю округу, требуя спасения. Каждый раз его снимали с уговорами и давали в конце что-нибудь вкусненькое в качестве утешения. И так повторялось много раз. Пока однажды я не увидела, как он охотится на стрижей. Кот сидел на верхушке высоченного вяза, а мимо пролетал стриж. И вдруг наш "бедный" и "беспомощный" кот в прыжке хватает птицу и спокойно приземляется на землю. Пойман был с поличным и пристыжен. На деревья больше не залезал. © Ольга К. / Яндекс.Дзен
  • Много лет назад мой отец выгуливал собаку сестры. Была зима. Они шли вдоль ручья, который не замерз полностью – течение было слишком быстрым. И тут, по словам отца, пес увидел палку в воде и без раздумий прыгнул за ней. Течение подхватило его и утянуло под лед. Отец уже подумал, что все… Но через несколько секунд пес вынырнул дальше по течению, выбрался на берег… И, вполне довольный жизнью, стоял там с той самой палкой в зубах. © MacStaggy / Reddit

Бонус:

  • Поехали в отпуск и сняли квартиру. Сегодня мужу приходит сообщение от хозяина: «Олег, вы въехали с питомцем, за него нужно внести отдельный залог». Муж отвечает: «Это не питомец, а жена». Спустя минуту хозяин пишет: «А, ой, извините! В соседнюю квартиру въехал другой Олег, перепутали». © doctorNell / X

Животные действуют по своим правилам, не обращая внимания на человеческие ожидания. Их поступки иногда вызывают вопросы, но именно так появляются истории, которые запоминаются надолго.

Комментарии

Уведомления
Мгла
12 часов назад

Мы много лет путешевствуем с котом и мобакой и никто никогда не выскакивал из машины, не убегал в лес и не терялся в отелях. Люди, думайте немножко наперед(((
Шлейка, адресник и чип - обязательны даже для котиков. В отеле кот, его спальное место, лоток и еда ставчтся в ванной, и там кот сидит если ты уходишь - гарантированно никакого беспорядка, подранных диванов и стен, и заныкаться некуда.
В машине можно обоих пристегнуть.
Все что описано выше - просто безалаберность хозяев.

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