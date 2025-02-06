15+ историй о питомцах, которые не оставили хозяев без приключений

Мы много лет путешевствуем с котом и мобакой и никто никогда не выскакивал из машины, не убегал в лес и не терялся в отелях. Люди, думайте немножко наперед(((

Шлейка, адресник и чип - обязательны даже для котиков. В отеле кот, его спальное место, лоток и еда ставчтся в ванной, и там кот сидит если ты уходишь - гарантированно никакого беспорядка, подранных диванов и стен, и заныкаться некуда.

В машине можно обоих пристегнуть.

Все что описано выше - просто безалаберность хозяев.