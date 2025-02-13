20+ курьезных случаев, когда представители дикой фауны заглянули в гости к людям

Животные
8 часов назад

Многие люди мечтают о собственном большом доме с ухоженным газоном и качелями на заднем дворе. Но в таком месте жительства есть нюанс: к вам могут зайти непрошеные гости.

Мы сделали подборку приятных и не очень встреч с дикой природой, которые произошли на территории людей.

«Детеныш сурка принес нам немного сосновых иголок
на своей голове»

«К нам ворвался енот. Смотрите, что он натворил»

«Моя бабушка живет в Канзасе, и как-то она
обнаружила во дворе павлина»

«Каждый день наблюдаю в своем дворе
трехцветную белку»

«Этот енот подглядывает через окно за фигурками, принадлежащими моему отцу»

«Сурок в восторге от скамейки на нашем заднем дворе»

«Под моей террасой живут лиса и ее детеныш.
Вот такое соседство»

«Проснулся и и увидел на своем заднем дворе медведя»

«Лягушка поселилась в заброшенной змеиной норе
возле моего дома»

«На моем заднем дворе живет койот»

«Я насчитал на своем заднем дворе 22 оленя»

«Змея спит в нашем гриле»

«Это лиса, которая живет в изгороди моей бабушки»

«У меня чем-то засорился слив. Решил разобраться
и вытащил пробку. А там оказалась лягушка»

«Ко мне в гости зашел броненосец»

«У меня во дворе живет белохвостая белка»

«Пчелы решили построить себе домик в моем дворе»

Muereske
4 часа назад

срочно нужен пустой улей. это семья пчелиная разделилась

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«Я вернулся домой, и там меня ждала лань»

«Ну что же... Колония огненных муравьев поселилась
перед моим домом»

«Нашел в подвале сброшенную кожу змеи...»

Maxipotak
6 часов назад

Я этим летом в огуречной теплице нашла сброшенную кожу гадюки 🐍. Она там некоторое время жила, перед тем, как зайти, я колотила лопатой по поликарбонату

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«Нашли птичье гнездо в нашем саду.
Кажется, оно сделано из шерсти наших собак»

Ждем в комментариях ваши истории о неожиданных встречах с представителями дикой природы. А пока можете почитать реальные истории о дружбе с совсем не домашними животными.

Фото на превью WintersbaneGDX / Reddit

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