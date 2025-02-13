20+ курьезных случаев, когда представители дикой фауны заглянули в гости к людям
Животные
8 часов назад
Многие люди мечтают о собственном большом доме с ухоженным газоном и качелями на заднем дворе. Но в таком месте жительства есть нюанс: к вам могут зайти непрошеные гости.
Мы сделали подборку приятных и не очень встреч с дикой природой, которые произошли на территории людей.
«Детеныш сурка принес нам немного сосновых иголок
на своей голове»
«К нам ворвался енот. Смотрите, что он натворил»
«Моя бабушка живет в Канзасе, и как-то она
обнаружила во дворе павлина»
«Каждый день наблюдаю в своем дворе
трехцветную белку»
«Этот енот подглядывает через окно за фигурками, принадлежащими моему отцу»
«Сурок в восторге от скамейки на нашем заднем дворе»
«Под моей террасой живут лиса и ее детеныш.
Вот такое соседство»
«Проснулся и и увидел на своем заднем дворе медведя»
«Лягушка поселилась в заброшенной змеиной норе
возле моего дома»
«На моем заднем дворе живет койот»
Пой, дикий койот, играй волшебная скрипка.
Тысяча лет пройдёт-моя сияет улыбка)
-
-
Ответить
«Я насчитал на своем заднем дворе 22 оленя»
«Змея спит в нашем гриле»
«Это лиса, которая живет в изгороди моей бабушки»
«У меня чем-то засорился слив. Решил разобраться
и вытащил пробку. А там оказалась лягушка»
«Ко мне в гости зашел броненосец»
«У меня во дворе живет белохвостая белка»
«Пчелы решили построить себе домик в моем дворе»
«Я вернулся домой, и там меня ждала лань»
«Ну что же... Колония огненных муравьев поселилась
перед моим домом»
«Нашел в подвале сброшенную кожу змеи...»
Я этим летом в огуречной теплице нашла сброшенную кожу гадюки 🐍. Она там некоторое время жила, перед тем, как зайти, я колотила лопатой по поликарбонату
-
-
Ответить
«Нашли птичье гнездо в нашем саду.
Кажется, оно сделано из шерсти наших собак»
Ждем в комментариях ваши истории о неожиданных встречах с представителями дикой природы. А пока можете почитать реальные истории о дружбе с совсем не домашними животными.
Фото на превью WintersbaneGDX / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
4 дня назад
15+ историй о том, как деньги влияют на отношения
Истории
5 месяцев назад
14 жизненных историй о том, что любовь и компромиссы творят чудеса
Истории
4 дня назад
14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель
Истории
3 месяца назад
20+ доказательств того, что доброты в мире больше, чем кажется
Добро
3 месяца назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
15 человек, которые вляпались в историю при покупке или продаже вещей с рук
Истории
1 неделя назад
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
2 недели назад
16 историй с работы, которые внезапно закончились увольнением
Истории
2 недели назад
18 человек, которые столкнулись с недоброжелателями, но не дали себя в обиду
Народное творчество
5 месяцев назад
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
Истории
5 месяцев назад
18 человек, которым достались такие родственнички, что не позавидуешь
Народное творчество
5 месяцев назад