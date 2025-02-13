20+ курьезных случаев, когда представители дикой фауны заглянули в гости к людям

Многие люди мечтают о собственном большом доме с ухоженным газоном и качелями на заднем дворе. Но в таком месте жительства есть нюанс: к вам могут зайти непрошеные гости.

Мы сделали подборку приятных и не очень встреч с дикой природой, которые произошли на территории людей.