наша Кош любит не только демонстрировать, но и подставлять пузико для поглаживаний. в прохладное время года (когда под одеяло еще не хочется, но теплышка уже охота) укладывается между своими кожаными двулапыми, прижимается бочком и под ладонь пузико устраивает. еще и лапками приобнять может, мол не надо руку убирать. и урчит.... трактор)
7 признаков того, что ваша кошка счастлива с вами
Уже давно пора признаться, что некоторых из нас поработили коты. Мы готовы сдувать с них пылинки, покупать много влажного корма, если они отказываются от сухого, и даже включать воду в кране, чтобы кот мог любоваться домашним «водопадом». И, конечно, каждый владелец лохматого друга хочет быть уверенным в том, что питомцу живется лучше некуда. Вот несколько признаков по-настоящему счастливого кота.
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Демонстрация живота
Если ваш лохматый питомец... Хотя кого мы обманываем? Если ваш лохматый царь дома подошел к вам, пусть даже во время ответственного онлайн-совещания, прилег и демонстративно выставил свое пузо, знайте — кошара счастлива! Пожалуй, вы его самый любимый слуга, ой, человек на свете. Есть лишь один нюанс: тянуть свои руки к кошачьему животику не надо! Это уже нарушение личных границ. Все, что хотел сказать кот своим перформансом, — он просто чувствует себя комфортно и безопасно, он разрешает вам посмотреть на свою сокровенную часть туловища. И все. На секундочку, в музее экспонаты тоже трогать нельзя, так что наслаждайтесь кошачьим животом издалека.
«Спа-процедуры»
Думаем, вы знакомы с явлением, когда коты другу друга умывают. Прежде всего, это для них выражение привязанности к своему сородичу. Точно так усатые могут вести себя и по отношению к человеку. Поэтому, если ваша кошка начала вас умывать своим шершавым языком, она вовсе не намекает на вашу плохую гигиену, а просто любит вас и заботится. Иногда мурлыки могут и вовсе не знать границ и начать покусывать своего человека. Как ни жестоко звучит, но это тоже признак безграничной привязанности. Вам сделали «кусь»? Значит, кот души в вас не чает.
Вылизывание у котов вообще можно считать отдельной системой коммуникации. И иногда чрезмерное умывание свидетельствует о том, что животное испытывает стресс. Поэтому, если вы заметили что кошка вылизывает себя слишком часто и даже до проплешин, то лучше обратиться к врачу.
Преследование
кошка всегда стремится занять такие места, чтоб видеть нас с мужем сразу. есть у нее наблюдательные точки, так сказать. и да, закрытая дверь в ванную или туалет сразу цапается когтистой лапкой - открывай, неча от кошки закрываться.
Еще один признак, что вы хороший человек — маниакальное преследование со стороны четвероного. Если вы этого достойны, то вас будут встречать у дверей, помогать готовить, контролировать вашу работу и даже составят компанию в туалете, простите за подробности. Так что если вам хочется побыть в одиночестве, но, увы, не получается, наслаждайтесь тем фактом, что ваш кот обожает вас.
Однако если ваш любимец начал часто уединяться в укромных местах, то это может свидетельствовать о возникших проблемах со здоровьем. Хотя не будем исключать менее печального варианта: просто вы опять не доложили корма и кот с радостью поискал бы другого хозяина.
Подарки
Когда ваш питомец по-настоящему счастлив, то, вероятно, вы часто получаете от него презенты. В знак признательности и уважения, кот может принести вам все свои игрушки. Да-да! Иногда это не намек на поиграть, а подарок. И поверьте, наступить утром на пищащий сюрприз лучше, чем пушистик притащит вам на подушку какое-то насекомое или еще чего... А они ради своего любимого человека готовы на все.
Медленное подмигивание
Особенно, когда ты в ноуте работаешь или телек смотришь. Сесть у экрана, загородив его как можно больше своим телом и смотреть н а тебя🤣
Если вы заметили на себе пристальный взгляд кота с характерным прищуром, то это вовсе не повод для беспокойства: котик не собирается вас гипнотизировать и заставлять исполнять желания. Таким медленным морганием он признается в самых искренних и добрых чувствах. Это что-то вроде поцелуя. И вы даже можете ответить котику взаимностью: посмотрите питомцу в глаза и медленно поморгайте — шерстяной точно оценит такое проявление любви.
Коллективный сон
с первого дня жизни с нами кошка решила что спит в кровати, рядом. пытались ей лежанку сделать, коробку, место отдельное - ей хочется к нам поближе. раньше с рассветом летом шорхаться начинала. сейчас она стала взрослее и несколько спокойнее, так что теперь укладывает нас спать, идет по своим кошачьим делам, возвращается и спит после до утра. но если встанешь в туалет, воды попить или еще что, то включается истерика - либо "чего будишь, когда нормальные кошки спят?" либо требует очередную порцию внимания, поглаживания, может попроситься под плед/одеяло
Сон рядом с хозяином — признак любви и доверия. Для выражения своих чувств кот не обязательно устроится у вас на голове или животе и будет перебирать лапками (хотя такая процедура — тоже признание в симпатии). Даже если для сна питомец выбрал дальний угол кровати вдалеке от вас, он этим показывает, что вы ему дороги. Согласитесь, спать на одном ложе с котом, пусть и на расстоянии, — отличное достижение.
Болтливость
И, конечно же, счастливые кошки всегда рады поговорить со своим человеком. Они обязательно промяукают вам весь свой день, когда вы вернетесь с работы. А перед сном ласково промурлыкают колыбельную.
В интонации котов есть и свои нюансы. Если голос у котика высокий и часто издаются мурлыкающе-тарахтящие звуки, то питомец всем доволен. А вот если мяуканье становится более низким и грубым, то, возможно, кошка сообщает о каких-то проблемах. Поэтому стоит обратить внимание и на другие признаки стресса: шипение, прижимание ушей и резкое размахивание хвостом — такие вещи в совокупности с мурлыканьем или мяуканьем могут говорить о том, что кот нервничает.
Бонус: несколько советов, как осчастливить кота
Если вы все еще не уверены в безграничной любви своего питомца, то попробуйте сделать его жизнь еще счастливее. Почаще играйте с кошкой: так она будет ассоциировать вас не только с едой, но и с приятным времяпрепровождением. Пусть у вашего любимца будет несколько разных игрушек: мячик, мышки, есть даже специальные мыльные пузыри для котов. Обучайте котика трюкам. Да-да, не только собаки любят заниматься: коты тоже радостно решают разные головоломки, особенно если в случае успеха их вознаградят вкусняшкой.
Ну и разумеется, не отказывайте коту в общении. Если он пришел рассказать вам что-то важное, найдите несколько минут, погладьте любимца и понимающе покивайте головой на все его доводы.
Следите за поведением своего лохматого друга. Иногда даже внимание к малейшим изменениям могут быстро помочь питомцу снова стать счастливым и беззаботным. Если вдруг появились проблемы с лотком, кот слишком часто от вас прячется или проявляет другие нетипичные признаки, то обратитесь к ветеринару. Да, возможно потом вам долго придется терпеть укоризненный взгляд и расплачиваться вкусняшками, но лучше со здоровьем питомца перестраховаться.
Признавайтесь, уже дали почитать статью своей кошке и спросили, почему она с вами не спит и не дарит игрушки? Или наоборот — кот теперь пытается доказать, что показывает пузо не из-за чувств-с, а просто так? В любом случае, пока вы выясняете отношения с хвостатыми друзьями, можно посмотреть еще кое-что интересное (заодно помиритесь):
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Комментарии
Про стресс. У нашего чисто квартиного котика облысели пятки. Ветеринар написал аутоиммунное, проколол витамины. И ничего не поменялось. Прошел год. Сейчас привезли его в частный сектор н-а месяц. Кот с улицы заходит только поесть. Пятки заросли! Вот и ответ, котикам в квартире стрессово((
Мой со мной спит, иногда показывает пузико и, конечно, кусается. За мной тоже почти всегда ходит, особенно боится, что утоплюсь в душе, поэтому бдит) сюрпризы не носит.