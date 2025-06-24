7 признаков того, что ваша кошка счастлива с вами

Думаем, вы знакомы с явлением, когда коты другу друга умывают. Прежде всего, это для них выражение привязанности к своему сородичу. Точно так усатые могут вести себя и по отношению к человеку. Поэтому, если ваша кошка начала вас умывать своим шершавым языком, она вовсе не намекает на вашу плохую гигиену, а просто любит вас и заботится. Иногда мурлыки могут и вовсе не знать границ и начать покусывать своего человека. Как ни жестоко звучит, но это тоже признак безграничной привязанности. Вам сделали «кусь»? Значит, кот души в вас не чает.

Вылизывание у котов вообще можно считать отдельной системой коммуникации. И иногда чрезмерное умывание свидетельствует о том, что животное испытывает стресс. Поэтому, если вы заметили что кошка вылизывает себя слишком часто и даже до проплешин, то лучше обратиться к врачу.