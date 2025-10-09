15 комиксов о том, как нелегко бывает найти общий язык представителям разных поколений

Каждое поколение уверено, что именно его способ жить — правильный. Родители до сих пор не понимают, как можно считать калории, обсуждать проблемы с психологом, а не с подругой, или заказывать клининг. Дети не понимают, зачем терпеть, копить «на черный день» и звонить вместо того, чтобы написать. В итоге — бесконечный диалог, где обе стороны вроде говорят на одном языке, но никак не могут понять друг друга.

Старшее поколение уверено, что личные границы придумали от скуки, и их они не касаются

Бабушкины советы про семейные отношения слегка буксуют в эпоху психотерапии

Для старшего поколения работа — это когда ты ушел к 8 утра и проработал до 5. И никак иначе

Тем, кто привык откладывать «на черный день» и копить сервизы в сервантах, недоумевают: как можно жить так беспечно?

Поколение тех, кто привык есть «что дают», раздражают те, кто привык выбирать, что им подходит

Когда технологии освобождают время, старшие видят в этом лень, а младшие — прогресс

Для одних дача — трудотерапия, для других — место для восстановления нервной системы

Когда у каждого поколения свой способ любить, без обид не обходится

Понятие «глушь» сильно изменилось с годами

Для родителей забота — накормить, для детей — не усложнять жизнь

Для старших порядок — это выйти заранее, для нового поколения — не тратить время зря

Мамы ждут свадьбу, даже если у детей давно своя жизнь и свои способы быть вместе

Мамы доверяют только своим глазам — интернет и курьер-сборщик для них не авторитеты

Раньше работа была лучшим местом для поиска второй половинки. Теперь крутить романы на рабочем месте не модно

Поколение, которое гордилось уборкой, не в силах осознать, что теперь ее можно делегировать