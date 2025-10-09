15 комиксов о том, как нелегко бывает найти общий язык представителям разных поколений

3 часа назад

Каждое поколение уверено, что именно его способ жить — правильный. Родители до сих пор не понимают, как можно считать калории, обсуждать проблемы с психологом, а не с подругой, или заказывать клининг. Дети не понимают, зачем терпеть, копить «на черный день» и звонить вместо того, чтобы написать. В итоге — бесконечный диалог, где обе стороны вроде говорят на одном языке, но никак не могут понять друг друга.

Старшее поколение уверено, что личные границы придумали от скуки, и их они не касаются

18 минут назад

Детки любят остаивать "свои границы" и права, но при этом уверенно забывают о своих обязанностях и дико истерят, стоит им напомнить об этом

Бабушкины советы про семейные отношения слегка буксуют в эпоху психотерапии

48 минут назад

Бабушка говорит ни заниматься ничем до свадьбы, говорит о морали, а потом мы узнаём что бабушка изменяла дедушке с несколькими любовниками, и родила от любовника.

Для старшего поколения работа — это когда ты ушел к 8 утра и проработал до 5. И никак иначе

Тем, кто привык откладывать «на черный день» и копить сервизы в сервантах, недоумевают: как можно жить так беспечно?

16 минут назад

Идёшь жить на свои и живёшь как хочешь.
Живёшь не на свои - язык в задницу

Поколение тех, кто привык есть «что дают», раздражают те, кто привык выбирать, что им подходит

Когда технологии освобождают время, старшие видят в этом лень, а младшие — прогресс

45 минут назад

А смысл в посудомойке, если перед тем, как загрузить посуду в машину, посуду нужно сполоснуть от остатков еды. А для рук создали резиновые перчатки.

Для одних дача — трудотерапия, для других — место для восстановления нервной системы

Когда у каждого поколения свой способ любить, без обид не обходится

48 минут назад

И ведь что интересно - своих-то детей (т.е. нынешних мам и пап) эти бабушки как-то (вполне успешно) вырастили!

Понятие «глушь» сильно изменилось с годами

Для родителей забота — накормить, для детей — не усложнять жизнь

Для старших порядок — это выйти заранее, для нового поколения — не тратить время зря

2 часа назад

Надо мной мама подтрунивала, что я на самокате на работу езжу, ещё и с рюкзаком. На её взгляд, это было весьма несолидно.
Я каталась на самокате до того как это стало мейнстримом 😎🤣

Мамы ждут свадьбу, даже если у детей давно своя жизнь и свои способы быть вместе

Мамы доверяют только своим глазам — интернет и курьер-сборщик для них не авторитеты

44 минуты назад

Не хочет доставку - сама таскается с сумками. Нечего грузить своими тараканами окружающих.

Раньше работа была лучшим местом для поиска второй половинки. Теперь крутить романы на рабочем месте не модно

Поколение, которое гордилось уборкой, не в силах осознать, что теперь ее можно делегировать

36 минут назад

Классно живут. За 3 минуты она не только сервиз поменяла, но и новый тортик Марье Петровне нарезала - был обычный бисквит, стал шоколадный. Я тож так хочу, чтоб у меня на каждый случай по 2 тортика в холодильнике стояло.

