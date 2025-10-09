Детки любят остаивать "свои границы" и права, но при этом уверенно забывают о своих обязанностях и дико истерят, стоит им напомнить об этом
15 комиксов о том, как нелегко бывает найти общий язык представителям разных поколений
Каждое поколение уверено, что именно его способ жить — правильный. Родители до сих пор не понимают, как можно считать калории, обсуждать проблемы с психологом, а не с подругой, или заказывать клининг. Дети не понимают, зачем терпеть, копить «на черный день» и звонить вместо того, чтобы написать. В итоге — бесконечный диалог, где обе стороны вроде говорят на одном языке, но никак не могут понять друг друга.
Старшее поколение уверено, что личные границы придумали от скуки, и их они не касаются
Бабушкины советы про семейные отношения слегка буксуют в эпоху психотерапии
Бабушка говорит ни заниматься ничем до свадьбы, говорит о морали, а потом мы узнаём что бабушка изменяла дедушке с несколькими любовниками, и родила от любовника.
Для старшего поколения работа — это когда ты ушел к 8 утра и проработал до 5. И никак иначе
Тем, кто привык откладывать «на черный день» и копить сервизы в сервантах, недоумевают: как можно жить так беспечно?
Идёшь жить на свои и живёшь как хочешь.
Живёшь не на свои - язык в задницу
Поколение тех, кто привык есть «что дают», раздражают те, кто привык выбирать, что им подходит
А словами вместо аббревиатур сказать слабо? А то непонятно, ругается тут перед матерью...
Когда технологии освобождают время, старшие видят в этом лень, а младшие — прогресс
А смысл в посудомойке, если перед тем, как загрузить посуду в машину, посуду нужно сполоснуть от остатков еды. А для рук создали резиновые перчатки.
Для одних дача — трудотерапия, для других — место для восстановления нервной системы
Овощи купить можно, но говорят, что с дачи они вкуснее. Кто пробовал, знает разницу.
Когда у каждого поколения свой способ любить, без обид не обходится
И ведь что интересно - своих-то детей (т.е. нынешних мам и пап) эти бабушки как-то (вполне успешно) вырастили!
Понятие «глушь» сильно изменилось с годами
Для родителей забота — накормить, для детей — не усложнять жизнь
Для старших порядок — это выйти заранее, для нового поколения — не тратить время зря
Надо мной мама подтрунивала, что я на самокате на работу езжу, ещё и с рюкзаком. На её взгляд, это было весьма несолидно.
Я каталась на самокате до того как это стало мейнстримом 😎🤣
Мамы ждут свадьбу, даже если у детей давно своя жизнь и свои способы быть вместе
Как выплаты вдовам бойцов стали положены - что-то все осознанные побежали регистрироваться
Мамы доверяют только своим глазам — интернет и курьер-сборщик для них не авторитеты
Не хочет доставку - сама таскается с сумками. Нечего грузить своими тараканами окружающих.
Раньше работа была лучшим местом для поиска второй половинки. Теперь крутить романы на рабочем месте не модно
Поколение, которое гордилось уборкой, не в силах осознать, что теперь ее можно делегировать
Классно живут. За 3 минуты она не только сервиз поменяла, но и новый тортик Марье Петровне нарезала - был обычный бисквит, стал шоколадный. Я тож так хочу, чтоб у меня на каждый случай по 2 тортика в холодильнике стояло.
