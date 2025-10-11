10 комиксов о братьях и сестрах, после которых хочется обнять своих и извиниться за все

Я не помню времени, когда у меня не было брата. Он родился за две недели до моего первого дня рождения. Первое осознанное воспоминание у меня о нем, да и о себе, когда мне было года четыре, мы шли играть в песочнице во дворе, а он устроил рев, потому что у него не было бантика, как у меня. Он не мог говорить, только показывал себе пальцем на макушку и требовал завязать бант. Мама завязал и сказала мне, чтобы я его сдернула, чтобы дети не дразнили. Наверное, я сдернула, но остального уже не помню. Всегда были вместе, только в разных классах учились. У меня была учительница Нина Николаевна, я её очень любила. Мой брат любил мою учительницу, а не свою=)) мы с ним редко ссоримся, хотя жили в одной комнате. Всегда любила его, самый дорогой мой человек