Похлеще мамы? Разве мама будет мониторить соцсети сына и смотреть, кого он там лайкает? Речь о нормальной, конечно.
10 комиксов о братьях и сестрах, после которых хочется обнять своих и извиниться за все
Когда есть братья и сестры, дома почти никогда не бывает тишины. Все время слышно шум от игр, смех и периодическое выяснение отношений. Но с возрастом отношения обычно становятся ближе, крепче и ценнее. Ведь больше не нужно делить игрушки и бороться за то, кто съест самую вкусную конфету. В нашей сегодняшней статье комиксы, которые наглядно показывают, как с взрослением меняются отношения.
В детстве порой хотелось подражать старшим, а те в ответ не всегда были рады делиться вещами. А сейчас, спустя годы, мы готовы отдать друг другу хоть самое любимое
Братья и сестры то и дело грозились раструбить тайны амурных дел старших, но с годами угрозы трансформировались в переживания
В детстве братья дразнили своих сестричек, а то и доводили до слез, но теперь готовы броситься на защиту, когда кто-то посмеет обидеть уже взрослую сестренку
На то и близкие люди, чтобы не только радоваться, когда всё хорошо, но и поддержать, когда плохо.
В детстве мы прятали переписки и пытались скрывать свои первые отношения от братьев и родителей, а повзрослев обращаемся к ним за советом
Если "тип" не нравится, можно ведь и самой в блок кинуть, без подсказки.
Делить подарки, сладости и игрушки — классика отношений братьев и сестер, но повзрослев, мы учимся уступать и со смехом вспоминаем былое
Проигрывать в детстве бывало очень сложно, особенно братьям и сестрам, которые казались чересчур вредными. А став взрослыми, легче простого играть в команде
Детьми мы часто хохотали над тем, что у братьев и сестер не получаются обыденные действия, а теперь с радостью помогаем им даже в мелочах
Отгораживаться от косяков младших в детстве хотелось почти всегда, чтобы родители не отругали за компанию. А повзрослев, мы без проблем прикрываем друг друга
В детстве часто бывало лень помогать своим братьям и сестрам. Но с годами меняется и это, хочется помочь и подстелить соломку там, где можешь
А здесь парень уже повзрослел, но до сих пор в тех же штанах и кедах ходит. 🥲 Конечно, с радостью ухватится за любую работу.
Совместные игры то и дело заканчивались выяснением отношений, обидами, а извиняться, конечно, редко кому хотелось. Но повзрослев, мы становимся мягче
Когда есть братья и сеcтры — это здорово. В отношениях у людей, конечно, случается всякое, даже у родных. Но очень хорошо, когда получается, повзрослев, укрепить отношения и быть поддержкой друг другу.
Комментарии
Даже не знаю, что поставить, - лайк за идею или диз за отсутствие связи с действительностью. Хотя, по правде говоря, знаю одну(!!!) девушку, которая реально любит младшего брата и во всём ему помогает.
Я не помню времени, когда у меня не было брата. Он родился за две недели до моего первого дня рождения. Первое осознанное воспоминание у меня о нем, да и о себе, когда мне было года четыре, мы шли играть в песочнице во дворе, а он устроил рев, потому что у него не было бантика, как у меня. Он не мог говорить, только показывал себе пальцем на макушку и требовал завязать бант. Мама завязал и сказала мне, чтобы я его сдернула, чтобы дети не дразнили. Наверное, я сдернула, но остального уже не помню. Всегда были вместе, только в разных классах учились. У меня была учительница Нина Николаевна, я её очень любила. Мой брат любил мою учительницу, а не свою=)) мы с ним редко ссоримся, хотя жили в одной комнате. Всегда любила его, самый дорогой мой человек
Если повезло с братом/сестрой, то и отношения будут складываться хорошо. В реальности, чего только не бывает. Счастливцы те, у кого есть любящие родственники.