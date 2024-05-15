15+ историй о том, что не только покупатели чудят, но и продавцы

я как-то мерила сарафан, он на меня не сел абсолютно, как будто 6-й месяц беременности. Сказала об этом продавцу, а она меня как давай уговаривать: беременность это прекрасно, вам все место будут уступать 🤣🙈 но я не была беременна и не уговорилась)

А вообще куча историй про "эта куртка дорогая", "я вам лампу сниму и покажу, только если вы ее купите" и прочее, прочее.

Из смешного: недавно покупала ящик пива и попросила продавца мне его достать. Стоил этот ящик около 1500р, и мне этот мальчик-продавец так восхищенно: "Сколько же у вас денег...."