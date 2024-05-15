15+ историй о том, что не только покупатели чудят, но и продавцы
Те, кто по долгу своей работы много общаются с людьми (например, работники торговли), не понаслышке знают, что всегда нужно быть готовым к встрече с человеком, чье жизненное кредо - "выносить всем мозг". Но, справедливости ради, нужно сказать, что и сами продавцы порой такое вытворяют, что им заслуженно можно вручать медаль "самый плохой сотрудник года". Об общении с подобными персонажами и рассказали герои нашей статьи.
- На местной интернет-барахолке нашла объявление, вроде бы все указано: костюм женский, размер 52, цвет зеленый. Объявление очень подробное, еще и как носили и как стирать указано. Ладно, едем примерять, в дальний район, где автобус раз в полчаса. Приехала, смотрю, а на бирке костюма указан 48 размер. И мне говорят: "Хм, а мама сказала, что 52" (девушка по просьбе мамы написала объявление). И добавляет: "Вы померьте, костюм налезет-налезет". По итогу полтора часа по жаре +38… А вы говорите, почему столько тупых вопросов задают клиенты… © МарияМирабела / ADME
- Знакомый рассказывал, как они машину с рук покупали по объявлению: пишут, машина не новая, но в сильно хорошем состоянии, сел и поехал, гаражное хранение. Приехал смотреть: машина стоит посреди двора, птичками обкаканная, багажник на проволочку закручен. Мужик развернулся уходить, а продавец еще была сильно возмущена, чем это ему машина не понравилась? © ELESIK / ADME
- О, как раз думала про даму, у которой я картины на стену покупала. Сначала договорились на вечер, типа после работы. Я приехала вовремя, на другой конец города, город не большой, но все же. Стою у двери как неприкаянная. Пишет мне через 15 минут: "Ой, вы уже на месте? Извините, мне на работе пришлось задержаться". Ну, хорошо. Фиг с ними, с этими картинками, но нет. Она настаивает дальше: "Приезжайте в следующий раз, я вам их в почтовый отсек для газет положу, вы их сможете забрать, когда хотите". Мне эти картинки уже не в радость, но если начала дело, надо доводить до конца. В назначенный день пишет: "Ой, сегодня обещали дождь, давайте в другой раз". Я такая: "Давайте вообще никогда". В третий раз она все-таки выложила эти картинки и я их забрала. Но честное слово, легче новые выписать. © Jul / ADME
- Мама выиграла в лотерею сумму, равную примерно $ 5 000. Но потом порвала и выбросила билет в урну. А все потому, что продавец билетов сказала ей, что выигрышным считается только та комбинация, в которой все клетки с суммой находятся на одном поле в один ряд. Это оказалось неправдой. Теперь у мамы истерика, и она пачками скупает билеты в надежде на повторную удачу. А я надеюсь, что продавец билетов дала такой совет действительно по незнанию и без злого умысла. Печаль. © Подслушано / Ideer
- Помню, на рынке покупала овощи, искала острый перец. Далее разговор с продавщицей:
- Сколько стоит перец?
- 60.
- Дайте мне один
- Возьмите 2 за 150
- В смысле за 150?
- Ну, я же вам скидку делаю за два
- Вы уверены? Один стоит 60, а два со скидкой 150?
В общем, взяла два, а на остальную сумму она мне зелени дала. © SNatka / ADME
- Я как-то продавца подловила на ситуации "у меня такой же". Сначала он сказал, что модель этого года, а когда я спросила, не поцарапается ли покрытие, он ответил, что у него такой же и за 3 года не поцарапался. © Нерадистка КЭТ / ADME
- Перед посещением родителей зашли с женой тортик взять в местный магазин. Выбрали, продавщице показали, она берет лопатку, залезает в холодильник и… шмяк! Опрокидывает его на другие торты, причем верхней красивой частью вниз. Ну, думаем, будем брать другой, что уж тут. Ан нет! Она, как ни в чем не бывало, лопаткой соскребла этот торт, накрыла крышечкой и гордо объявила цену. А потом еще долго возмущалась, почему мы отказываемся, нормальный же торт, подумаешь, уронила. © torvald91 / Pikabu
- У меня 41-й размер обуви. При этом я девушка не очень высокого роста и обычного телосложения. Ненавижу ходить в обувные магазины, потому что каждый продавец в ответ на "принесите вот такое 41-го размера" начинает говорить: "Не может быть. Вы, наверное, ошиблись, померьте 39". Это каждый раз с тех пор, как нога полностью выросла. Ни разу не обошлось без этого спектакля, ни разу! © Подслушано / Ideer
- Получилось так, что купила бракованные весы. Когда я пришла в магазин с целью возврата денег, продавец-консультант упирался до последнего. Самый выдающийся его аргумент в пользу того, что с весами все в порядке, звучал так: "Девушка, когда вы на весы встаете, то набираете слишком много воздуха, поэтому вес и скачет каждую минуту". © Подслушано / Ideer
- Я столкнулся с королевой всех стереотипов — продавщицей в супермаркете, которая с пеной у рта кричала мне, какое, мол, я имею право первым здороваться с ней, ведь: "Мы же с вами незнакомы. Зачем вы навязываете мне свое общество! Вы что, со всеми здороваетесь?!" К такому я был явно не готов. © Подслушано / Ideer
- Была в магазине, выбирала зонт, несколько из них понравились, но решила посмотреть еще. Тут из зала подошла ко мне девушка-продавец, долго копалась прямо между моих рук, мешая мне смотреть зонты. В итоге она взяла понравившиеся мне зонты и унесла на кассу. Я подумала сначала, какая невоспитанность, потом решила, что она компенсирует свое невежливое вмешательство и относит мои зонты для оплаты. Подошла к кассе и тут мне говорят: "А ей они понравились и она (продавец) забрала их себе". © Подслушано / Ideer
- Ищу холодильник на местной интернет-барахолке. Продают "Норд". Спрашиваю, какая модель. Ответ: "Норд". Я еще дважды пыталась узнать, ответ был прежним. © Vi NM / ADME
- Недавно в магазине, специализирующемся на джинсах, была поймана консультантом на входе в примерочную. Под предлогом помощи он отобрал у меня джинсы с моим размером со словами «вам малы будут», принес 3 пары на 2 (!) размера больше и слинял. Я не поленилась, вышла из примерочной в этом чуде, придерживая, чтобы не сползло, затребовала этого умника к себе, чтобы он прокомментировал свои советы.
Меня выбесило именно то, что человек - полный ноль в своей работе и при этом тратит мое время на примерку абсолютно неподходящих мне вещей. Так еще и напакостил и сбежал! © Lily was here / ADME
"А ей они понравились и она (продавец) забрала их себе"."
вот прям все-все зонты? Реально у кого из больше одного на рожу?
- Я однажды зашла в маленький недорогой магазин одежды где-то около 19:00. На двери время работы магазина до 20:00. Я не спеша рассматривала товар. Были и другие посетители. Две сотрудницы в это время раздраженно и не очень тихо переговаривались друг с другом о том, что магазин работает до 19:00 и надо поменять вывеску. Я тут же завершила просмотр товаров и ушла. В чем у них проблема? Поменяйте вывеску и укажите, что работаете до 19:00. А раз по какой-то причине не можете это сделать, не раздражайте себя и покупателей и не обвиняйте их. © Alexandra Severin / ADME
- Ходили как-то с мамой по рынку, искали всякое-разное типа красивых платьев на вечер. Увидели нечто интересное. Примеряю понравившееся платье. А продавщица ка-а-ак брякнет (обращаясь к моей маме): "Она у вас полненькая, ей больше черное пойдет". А выглядела я нормально: не худосочная модель, но и не XXL. Меня эта ее фраза привела в ярость. Надо ли упоминать, что никаких платьев тогда мы так и не купили? © Вишневый Пуэр / ADME
- Мы много покупаем по объявлениям, включая технику и всегда везло. А тут увидел муж в продаже кофемашину DeLonghi, очень дешево. Хозяин сказал, что купил квартиру в новостройке и кофеварку ему подарил застройщик, а он, мол, вообще ей не пользуется и пьет только кофе из турки. Ну ок, приехали, забрали, подробно проверять на месте не стали, лампочки вроде горели. Привезли домой. Включили, лампочка горит, но, видимо, нагревательный элемент сломан. Короче, кофеварка нерабочая. Муж отвез ее обратно, забрал деньги, все ок. Но! Чувак не стал снимать объявление! То есть он уже с год продает сломанную кофемашину, не указывая, что она сломана? На что он рассчитывает? Что найдется дурачок, который постесняется вернуть сломанную вещь и не заберет деньги? Судя по тому, что деньги он отдал молча и без споров, он прекрасно знал, что она не работает. В общем, для меня это загадка. © Изяслав в ярости / ADME
- Недавно в магазине хотела купить белье. Смотрю на товар, разглядываю, ничего еще не приглянулось, а за моей спиной уже стоит какая-то особь. И тут я слышу:
— Вы на себя хотите?
Ну вот с какого перепугу я обязана отчитываться, на кого хочу напялить это белье? Тем не менее я задала ей встречный вопрос:
— А вы хотите что-то порекомендовать?
Ее бред меня просто возмутил:
— Ну вам такое точно не подойдет, это молодежное белье, на 20-летних девочек.
Да, я на 20-летнюю девочку не выгляжу, но и хамить в мой адрес никому не позволю. Ответила этой «богине возрастного белья»:
— В законодательстве пока нет указа, где было бы написано, в каком возрасте какое белье носить. Зато есть кодекс этики и правила поведения обслуживающего персонала.
Больше я в тот магазин не захожу. © Ya Dezire / ADME
Бонус. Потрясающие продавцы существуют
- Моей сестре просто чудесный продавец попался. Она приехала покупать ребенку ласты для бассейна. Посмотрела, все устраивает. Дает женщине деньги, а та ей: «Нет, я вам отдам их бесплатно! Но с условием, что когда из них ваш вырастет ребенок, вы их тоже отдадите кому-нибудь бесплатно!» Сестра обалдела, но приятно было конечно. © Инесса Федоровна / ADME
Продавцам тоже есть что рассказать о закидонах покупателей. Вот 16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок.
Комментарии
Поздравляю автора от всей души ! Более унылой, пустой и скучной подборки я ещё не видел . Вы чемпион , Александр ! Вы таки пробили дно . Это реально успех.
Ясно-понятно. Если больше двадцати лет, натягиваем панталоны с начесом.
я как-то мерила сарафан, он на меня не сел абсолютно, как будто 6-й месяц беременности. Сказала об этом продавцу, а она меня как давай уговаривать: беременность это прекрасно, вам все место будут уступать 🤣🙈 но я не была беременна и не уговорилась)
А вообще куча историй про "эта куртка дорогая", "я вам лампу сниму и покажу, только если вы ее купите" и прочее, прочее.
Из смешного: недавно покупала ящик пива и попросила продавца мне его достать. Стоил этот ящик около 1500р, и мне этот мальчик-продавец так восхищенно: "Сколько же у вас денег...."
Покупали пенал с большой скидкой, мне 2 шт надо было. Спросила продавца, такой ещё есть? Сказала что посмотрит и взяла из рук умения пенал, что бы штрих код посмотреть и ушла
Смотрю без пенала идёт, я ее спрашиваю, вы нашли пенал. Говорит нет, я его не искала, мне цена на пенал понравилась, я его себе омтавила