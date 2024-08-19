15 историй-напоминаний о том, что добро витает повсюду

Сегодня прямо праздник! Столько хорошего! У меня была похожая женщина в жизни. Приехали с сыном в Питер, пока подыскивала сыну

жильё(он поступил в колледж) жили у потрясающей женщины, она заботилась о нас и вселила в меня уверенность! Очень мне нужна была тогда поддержка, я чувствовала себя такой беспомощной!