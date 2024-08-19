Представила картину: парень просит продавщицу спросить у девушки документы, а документов с собой нет и им приходится отменять покупки и идти в другой магаз.
15 историй-напоминаний о том, что добро витает повсюду
Неприятные и непредвиденные ситуации случаются в жизни у каждого и никогда не знаешь, кто и когда тебе неожиданно поможет. Участники историй этой подборки, к счастью, встретили своих «героев» и совершенно точно долго еще их будут помнить.
- Когда моей девушке должно было исполниться 32 года, она очень грустила по этому поводу. Мы пошли в магазин и, пока выбирали что купить, я тихонечко спросил у кассирши, может ли она попросить у моей девушки документы для подтверждения возраста, чтобы поднять ей настроение. Она с радостью согласилась, а любимая была так счастлива, что даже спустя 3 года вспоминает тот случай. © theikno / Reddit
- Коллега с маминой работы несколько лет назад завел мейн-куна. А если точнее, то спас. По вине предыдущих владельцев кот выпал из окна, повредив спину. С лечением заморачиваться не стали и упустили драгоценное время. Все эти годы он ухаживает и заботится о коте вместе со своей девушкой, хотя у животного парализованы нижние конечности. Несмотря на то что он навсегда останется инвалидом, несмотря на все сопутствующие трудности, котик бесконечно любим и заимел по-настоящему прекрасных хозяев. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа большой размер ноги. Настолько, что купить ему обувь можно было только в одном магазинчике рядом, да и тот закрылся. Теперь можно купить туфли только через интернет. Вырос мой супруг в бедной семье, найти во что обуться было всегда для него большой проблемой. Когда мы с ним познакомились, у него было всего одна пара обуви — кроссовки. Из-за всех этих сложностей он всегда затаскивал их до дыр в подошвах.
И вот однажды, когда он учился на механика, я подарила ему на день рождения пару хороших ботинок со стальным носком. Он знал, что это дорого и даже потребовал, чтобы я немедленно их вернула. Чтобы этого не делать, мне пришлось соврать, что я купила их несколько месяцев назад на распродаже. С тех пор я много раз покупала ему «обувь по акции». Однажды он даже прослезился, потому что я купила ему вторую пару кроссовок задолго до того, как его старые пришли в негодность. Последний раз я выдумала распродажу потому, что просто хотела купить ему сандалии для походов, чтобы он не ходил там в общий душ босиком. © keelhaulrose / Reddit
- Я сказала лучшей подруге, что выиграла путевку, и позвала ее поехать со мной бесплатно. Мы остановились в хорошем хостеле, побывали на куче интересных мероприятий. На самом деле я, конечно, ничего не выигрывала, а просто решила, что она заслужила этот отдых. Я прекрасно знала, что она не может себе такое позволить. Да и она ни за что бы не приняла такой подарок, если бы я просто открыто все оплатила. © 247mumbles / Reddit
- Моя свекровь потрясающая. После нашего с мужем развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Держалась в стороне. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов. С мужем мы потом сошлись, все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
- 30 лет назад моего папу обокрали в поезде. Забрали шапку и все деньги, а на дворе зима. И ему еще билет надо было один купить на пересадочный поезд. Так вот, соседи его, узнав о происшествии, накормили его и под честное слово дали денег на билет. Добравшись домой, родители первым делом вернули попутчикам всю сумму и до сих пор их добрым словом вспоминают. © Инкогнито 3258 / Дзен
Сколько хороших историй! Прямо жить хочется! Особенно про свекровь тронуло! Надо брать с неë пример!
- Моя младшая сестра собралась с классом на арендованном автобусе ехать за грибами, и им разрешали брать с собой родственников. Ну я тоже решила поехать. Подходим мы к школе, и я понимаю, что начались месячные. А тогда все это у меня проходило крайне болезненно, цикл был нерегулярный. И вот до школы осталось дойти три шага, а меня скрутило так, что хоть кричи. Сестру я отправила на автобус, а сама, как потом мне сказали, белая как бумага и скрюченная присела на скамейку. Ну, думаю, все, приплыли. И тут походят ко мне двое мужчин, спрашивают, что случилось. Я, теряя сознание, объясняю. Они берут меня под руки, доводят до машины, узнают адрес и везут домой. Я, конечно, сейчас представляю, что сначала подумала моя мама, когда открыла дверь и увидела меня, висящую на двух мужчинах. В общем, передали они меня из рук в руки, я кое-как объяснила ситуацию и, наверное, отключилась, так как ничего не помню дальше. Очень жалею, что не сказала тем мужчинам элементарное «спасибо». Даже их лиц не запомнила, но всегда вспоминаю их с благодарностью. © Надежда Рябченкова / Дзен
- У меня заболела мама, ее положили в больницу. Я неделю к ней ездила, а моей дочке всего 2 года — не с кем было ее оставить. Поэтому с ней сидел... мой начальник. Он узнал, что у меня проблемы, и предложил помочь. Сказал: «Привози дочку ко мне, у меня все равно двойняшки такого возраста, третьей такой же меня не напугаешь». Всю неделю он действительно просидел с моей дочкой. © Не все поймут / VK
- Жили с женой на съемной квартире, а под нами — молодая пара с ребенком. К ним свекровь каждый день нянчиться ходила и как же она достала! Только начнет моя жена пылесосить, тут же стук в дверь и змеиное шипение. Звонит как-то хозяин нашей квартиры и говорит, что наш кот выпал из окна. Когда я приехал, то был в шоке, ведь увидел ту самую женщину с моим котом на руках. Как оказалось, она в дождь, увидев упавшего кота, пошла спасать его от своры собак и забрала к себе, насухо вытерла, пыталась накормить и напоить. Конечно, без травм не обошлось, но за этот поступок я простил ей все, купил конфеты и долго благодарил за спасение своего питомца. © Лекс / Дзен
Да, тем мужчинам, которые при слове "месячные" не упали в обморок, а реально помогли большой респект и уважуха 🤗
- Как-то раз ехала в поезде и не взяла белье. Ехали в ночь, было довольно прохладно, хоть и начало лета. Тут открываю глаза и вижу, как какой-то мужик накрывает меня одеялом. И сразу уходит. А через 5 минут внезапно приходит проводница и такая: «Вам мужчина из соседнего вагона оплатил белье», — и приносит стопку. Что это за таинственный доброжелатель был, я так и не узнала. © Не все поймут / VK
- Собралась домой в другой город, к родителям. На автобус билетов не было, купила на теплоход. Там ко мне приклеился потрепанный мужичонка. Я пыталась отвязаться, но он не отставал. А рядом со мной сидела пожилая женщина. Увидев все это безобразие, она как рявкнула на него, что того и след простыл. Женщина так и охраняла меня до моей пристани, до сих пор с благодарностью вспоминаю ее. © Светлана / Дзен
- Я снимаю квартиру с еще 2 девушками, мы отлично ладим, но все же лучшая наша соседка — женщина, которая живет этажом выше. Ей уже за 70, кажется, но она еще очень и очень активная. Живет одна, ей часто бывает одиноко. Она прекрасно к нам троим относится, поэтому мы и навещаем ее чуть ли не ежедневно. Каждый раз, когда мы к ней приходим, соседка кормит нас невероятно вкусной едой. Причем это не простые блюда, которые мы сами себе можем приготовить, а всегда что-то изысканное и красивое. Она говорит, что это любимые блюда ее мужа. Она их готовит в память о нем. Мы всегда умилялись и чуть ли не плакали от ее рассказов и как-то решили сделать соседке классный подарок. По чуть-чуть начали узнавать рецепты этих блюд и записывать, ведь бабушка все готовила по памяти, поэтому нельзя было просто сфотографировать рецепт. Затем мы красиво все оформили, отнесли в типографию и получили очень даже неплохую книгу рецептов. Соседка разрыдалась от нашего подарка, очень долго нас благодарила и продолжает благодарить каждый раз, когда встречает. © Не все поймут / VK
Сегодня прямо праздник! Столько хорошего! У меня была похожая женщина в жизни. Приехали с сыном в Питер, пока подыскивала сыну
жильё(он поступил в колледж) жили у потрясающей женщины, она заботилась о нас и вселила в меня уверенность! Очень мне нужна была тогда поддержка, я чувствовала себя такой беспомощной!
- Лежала на сохранении. Больница маленькая: одна палата тех, кому по срокам уже рожать, на одном этаже с родившими. Поздний вечер, полдня в соседней палате плачет малыш. Я не могла сидеть спокойно, дергалась. Соседки по палате шикали на меня, мол, у тебя дети уже есть, не можешь детский плач потерпеть? А мне жалко. Переборола стеснение, пошла и спросила, нужна ли помощь. Оказалось, что очень нужна. Девчонка одна в палате, испуганная, не справляется, нет возможности даже чай попить. Налила ей кружку, поговорила, успокоила. Мама успокоилась, успокоился и малыш. Больше так не плакал. © Мамдаринка / VK
- Когда мы купили квартиру, то даже не подумали разузнать, кто будет нашим соседом.
Но повезло, очень. У меня тогда еще был только один шестилетний пацаненок, а теперь двое: 11 и 3 лет. Их постоянные крики, игра на пианино старшего, катание на пластиковом мотоцикле после 10 вечера, мой телик в час ночи, скрип движения стола, дивана, кровати никогда не беспокоит моих соседей снизу. Они еще и с дочкой посидят, и мне вкусную пасту сделают, а я что-то помогу починить в их квартире. Хочется вроде переехать теперь ближе к школе и работе, но как бросить таких соседей? © yablakla / Pikabu
- Я мать-одиночка. Родственников нет, живем вдвоем с восьмилетней дочкой. Нежданно-негаданно меня увезли в больницу с аппендицитом. Очень боялась за свою малышку и уж точно никак не ожидала, что соседка, которая замужем и сама с двумя детьми, на пару дней заберет ее к себе и каждый день будет ко мне ее приводить. Если бы не она, я не знаю, кто ухаживал бы за моей малышкой. © Мамдаринка / VK
- Многие считают, что я какая-то сумасшедшая, ведь в 25 лет у меня уже восемь котов. Но что я могу сделать, если одного котенка я нашла на трассе в 20-градусный мороз, и, к сожалению, у него отмерзла одна лапка. Еще двух котят принесла кошка моей бабушки, и они слепые. Четвертого я отбила от собак на нашей даче. Он такой дикий, что даже меня спустя 2 года жизни дома может поцарапать. Пятого принесла моя родная младшая сестра. Он глухой, родители не могли оставить кота, у отца аллергия. А шестой, седьмой и восьмой — коты моей второй бабушки, которой недавно не стало. Им 20, 17 и 15 лет. Кому нужны старички? Все восемь котиков откровенно сложно нашли бы себе семью. И все восемь котиков теперь мои и самые любимые на свете. © Карамель / VK
Комментарии
Может у меня амнезия, но ведь эта же статья была прям совсем недавно. Или я вижу будущее....
Спасибо, приятно читать, ещё приятней, что добрые люди ЕСТЬ!!!