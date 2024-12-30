18 хвостиков, которым навели марафет, и результат умиляет
Не все же нам о котиках говорить, давайте и на собачек немного посмотрим. Тем более когда на глазах такие преображения творятся. Потренируйте мышцы щек, ведь под конец статьи они точно у вас заболят от запредельного уровня милоты.
«Бедняжка не стриглась несколько месяцев и была в стрессе от всей этой процедуры, но результат впечатляет»
«Вот так он оброс за 3 месяца. Но зато какое преображение»
Потрясающее преображение! А глаза-то какие чудесные, оказывается
«Она такая милашка, как маленькая плюшевая игрушка»
«Ох уж эта милая улыбочка на фото до»
«Сегодня нашей милой Куки исполняется 16 лет! После груминга ей даже бесплатное угощение дали»
«Я и не знала, что у кавалер-кинг-чарльз-спаниеля могут быть такие усы»
Очень красивая собака!
Правда говорят , что их запретили разводить в некоторых странах из за слабого здоровья(((
«Я занимаюсь грумингом уже несколько лет, но почти никогда не стригу пуделей. Хотя этим результатом я довольна»
В качестве примера классной стрижки - фотография от моей знакомой - заводчика и грумера
«Этот малыш — сама элегантность»
Знакомьтесь, это малышка Лола. И это ее первая стрижка
Лола сразу обрела уверенность в себе! Таки да, удачная стрижка очень повышает даме самооценку! )))
«Он очень непоседливый, но такой милый»
«Она очень милая, правда. Но вот эта сомнительная стрижка по бокам — пожелание клиента. Напоминает мне тот самый „горшок“»
Это китайская хохлатая! Видимо решили таки оставить хохолок!)))
«У этого песеля, как оказалось, потрясающий рисунок на коже. Мне нравится, что после стрижки он теперь отчетливо виден»
«Вот что будет, если полностью побрить обросшего малыша»
Зачем йорка так обривать? Надо было na мордочке оставить волосы, чтоб он хоть отдаленно породу напоминал!
«Это моя первая стрижка для бишона. Думаю, есть над чем поработать, но я движусь в правильном направлении»
«Это какая-то запредельная степень милашества»
«Владелец был взбешен из-за этой стрижки. Он придирался к длине, жаловался на плату за вычесывание, хотя его предупреждали об этом несколько раз. Не буду больше с ним связываться»
«Интересно, когда хозяева длинношерстных собак поймут, что нужно находить хотя бы пару-тройку минут в день для вычесывания своего питомца»
Есть средства спец-е для расчесывания колтунов, просто это наверное дорого-вычесывать у грумера. Конечно обритая собака теряет индивидуальность. Зато ему легче и .. чище.
Захотелось еще больше собачек? Да вот же они:
Комментарии
Какие они все разные, милые и смешные. Даже не верится, что их предки волки.
Буквально все фотографии "до" - это я с похмелья, и после отпуска... Но к сожалению даже "после" я все равно не бываю таким милым :(
Странно, что люди заводят длинношерстных собак, а ухаживать за шерстью не хотят((
С ценами наа груминг в районе содержания самолёта, неудивительно, что люди редко туда животных входят. Но зачем тогда заводят?
груммер ,у которого это первая стрижка, действительно сделал что-то странное😅, голова смешная вышла ,как футбольный мячик 🤣