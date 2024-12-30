​18 хвостиков, которым навели марафет, и результат умиляет

Не все же нам о котиках говорить, давайте и на собачек немного посмотрим. Тем более когда на глазах такие преображения творятся. Потренируйте мышцы щек, ведь под конец статьи они точно у вас заболят от запредельного уровня милоты.

«Бедняжка не стриглась несколько месяцев и была в стрессе от всей этой процедуры, но результат впечатляет»

«Вот так он оброс за 3 месяца. Но зато какое преображение»

Потрясающее преображение! А глаза-то какие чудесные, оказывается

«Она такая милашка, как маленькая плюшевая игрушка»

«Ох уж эта милая улыбочка на фото до»

«Сегодня нашей милой Куки исполняется 16 лет! После груминга ей даже бесплатное угощение дали»

«Я и не знала, что у кавалер-кинг-чарльз-спаниеля могут быть такие усы»

«Я занимаюсь грумингом уже несколько лет, но почти никогда не стригу пуделей. Хотя этим результатом я довольна»

«Этот малыш — сама элегантность»

Знакомьтесь, это малышка Лола. И это ее первая стрижка

«Он очень непоседливый, но такой милый»

«Она очень милая, правда. Но вот эта сомнительная стрижка по бокам — пожелание клиента. Напоминает мне тот самый „горшок“»

«У этого песеля, как оказалось, потрясающий рисунок на коже. Мне нравится, что после стрижки он теперь отчетливо виден»

«Вот что будет, если полностью побрить обросшего малыша»

«Это моя первая стрижка для бишона. Думаю, есть над чем поработать, но я движусь в правильном направлении»

«Это какая-то запредельная степень милашества»

«Владелец был взбешен из-за этой стрижки. Он придирался к длине, жаловался на плату за вычесывание, хотя его предупреждали об этом несколько раз. Не буду больше с ним связываться»