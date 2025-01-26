16 детей, которые отмочили такое, что родителям ничего не остается, кроме как хихикать

Быть родителями или работать с детьми совсем не просто. Это требует уймы терпения и самоконтроля. Порой все эти ресурсы уходят на то, чтобы не засмеяться, услышав от детей очередное «почему» или их собственную интерпретацию происходящего. Дети лишены стереотипного мышления и на все смотрят с любопытством. Поэтому и могут порой отмочить такое, после чего взрослым останется только хихикать и рассказывать историю всем знакомым.