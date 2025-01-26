По-моему тут очевидно только то, что Анжелике Б. лучше не переводить иностранные истории... и вообще с текстами не связываться....
16 детей, которые отмочили такое, что родителям ничего не остается, кроме как хихикать
Быть родителями или работать с детьми совсем не просто. Это требует уймы терпения и самоконтроля. Порой все эти ресурсы уходят на то, чтобы не засмеяться, услышав от детей очередное «почему» или их собственную интерпретацию происходящего. Дети лишены стереотипного мышления и на все смотрят с любопытством. Поэтому и могут порой отмочить такое, после чего взрослым останется только хихикать и рассказывать историю всем знакомым.
- Однажды родители, уходя в магазин, сказали не открывать никому дверь. Вот они ушли, я малая одна дома, и мне никто не сказал, что гостей ждем. Тут звонок в дверь, я спрашиваю: «Кто там?» Ответ: «Твой дядя и крестный». Я говорю: «Мне сказали никому не открывать». Так вот даже за шоколадку я не ослушалась родителей, стояла на табуретке и через дверь разговаривала с ними, так прошел час, пока родители не вернулись. Зато меня потом похвалили, дали все-таки ту шоколадку и все долго смеялись. © Подслушано / Ideer
- Четырехлетняя дочка вытащила откуда-то из игрушек масло и говорит мне:
— Папа, прости, я спрятала и ела масло.
И смотрит, как тот кот из Шрека. Я стою ржу, а она, бедная, чуть не заревела. В итоге сама ушла в угол стоять. В спальню. Прихожу — а она на планшете играет. © DDebarkader / Pikabu
- Как-то вечером пришел мой племянник из садика и сразу в мусорку занырнул. Вытаскивает фантики от конфет - мы с его мамой успели до этого кофе со сладостями попить. И спрашивает: "Это кто съел?" А ему особо сладкого нельзя. Думаем, ну все, сейчас начнется истерика "мама, хочу". И тут пацан продолжает: "Это я съел, да?" Мы с сестрой переглянулись и сказали, мол, да ты съел. Нехорошо, конечно, получилось, но у него с желудком проблемы, сладкого много нельзя. С тех пор мы фантики закапываем под другим мусором.
- Недавно начала заниматься с пятиклашками, на прошлой неделе проверяю домашку. Там нужно было дописать в неполное предложение слово. Догадаться по смыслу, что там должно было быть. Открываю тетрадь ученика, а там написано: "Я живу в маленькой клетке в зоопарке и люблю есть траву". Очевидно, там нужно было подставить название какого-то животного, но ребенок написал так. Я очень старалась не рассмеяться, проверяя тогда задания. © ungrowable / Reddit
- Как-то раз мой четырехлетка спросил меня, нужно ли ему кричать "Блин!" каждый раз, когда мы на машине наезжаем на какую-нибудь кочку. Я была в шоке и спросила, откуда вообще такой вопрос взялся. А малой ответил, что каждый раз, когда папа наезжал на что-то машиной, бубнил себе под нос "Блин". © GroundbreakingAge254 / Reddit
- Как-то раз мой племянник и его двоюродный брат играли с коробкой игрушечных инструментов. В какой-то момент один из них поднимает огромную игрушечную отвертку и спрашивает: "Кто хочет, чтобы его починили?" © hymie0 / Reddit
- В этом году моему старшему сыну исполнилось 9 лет. И конечно же я спросила его, что он хочет получить в подарок, он ответил: "Лопату". Большую хорошую лопату. Странновато, но ладно, подарили. И за это лето я поняла, что он действительно умный, а лопата - лучший подарок. Все потому, что на берегу любого озера, реки или моря он был всегда занят и всегда в центре внимания. К нему сразу подтягивалась толпа мальчишек, и он был в гуще событий, находил друзей, точнее они сами его находили. Он строил плотины на ручьях, выкапывал озера и пруды, строил замки. Самая большая и красивая лопата была у него, поэтому он частенько был руководителем процесса. Ему это нравилось не меньше, чем само строительство. © Janepro / Pikabu
- Стоим мы с дочкой в очереди. Людей много, после работы уже все устали, дочке тоже скучно. Она болтает и выдает поток сознания. Решила обхитрить ее и поиграть в "молчанку". Шепотом говорю ей: "Кто первым скажет слово, тот козявка". Наступает тишина. Проходит несколько секунд и тут дочке надоело и на всю очередь раздается: "Я козявка". И дальше болтает. Люблю свою малышку. © Luchik.bobra / Pikabu
- Понедельник, утро. Собираю дочку в садик. Замечаю, что она надела левый сапог на правую ногу, думаю: "Сейчас наденет правый на левую и сообразит, что тут что-то не так..." Не тут-то было! На левую ногу она надела левый сапог. Второй левый сапог! Тут я действительно проснулся и осознал, что они действительно оба левые, да еще и разных размеров! Позвал жену. Жена смекнула моментально: открыла детсадовскую группу в мессенджере, а там уже болтается вопрос: "Чей ребенок в пятницу ушел домой в розовом левом сапоге 28-ого размера? У нас ваш правый 26-ого!" © CUBE.VIDEO / Pikabu
- Я ехал по шоссе и остановился на стоянке. Зашел в туалет, там был маленький ребенок с отцом. Ребенок, очевидно, никогда раньше не видел писсуаров. Поэтому спросил отца, почему все эти дяди писают на стену? © Prestigious_Gold_585 / Reddit
- Сестра младше меня на 15 лет. И когда ей было 5 она, как все типичные пятилетние дети, забрасывала меня миллионами вопросов "Почему?". Я как-то раз спросил, мол, почему бы тебе не пойти и не заняться какими-нибудь своими делами? Сестра не растерялась и ответила: "Потому что мне 5 лет, я не знаю, какие у меня дела, чтобы ими заниматься". Резонно. © Unknown author / Reddit
- Моего племянника познакомили с игрой "камень, ножницы, бумага", он сел, подумал и сказал, что игра странная, потому что можно показывать бумагу и всегда побеждать. Мы ответили, что он, может, не понял правила, ведь ножницы разрезают бумагу. А он посмотрел на нас, как на совсем глупых и говорит: "Ну если бумага может обернуть камень, то и ножницы сможет". Мы не нашлись с ответом.
- Трехлетняя дочь моей подруги раскрашивала диснеевских принцесс. И каждой из них она пририсовывала усы. Моя подруга заметила это и сказала, мол, не надо им усы рисовать, они же девочки. У девочек нет усов. А ее дочка сразу же отвечает: "Это не правда. Ты же девочка. У тебя есть усы". © katiebug0313 / Reddit
Про усы жизненно. Нужно поставить депиляцию женских усов нa поток. В Бразилии, когда оформляют брови, депилируют практически весь лоб, монобровь и виски, настолько они шерстистые. И усы депилируют за особую плату. А в остальном мире женщины ходят с усами и даже не догадываются, ЧТО не так 🙄
- У нас была традиция - я говорил дочке, что люблю ее больше, чем какие-то другие вещи. Например, больше, чем пиццу и батуты. И как-то раз сказал: "Люблю тебя больше, мороженое и футбол". Она посмотрела на меня и совершенно серьезным голосом ответила: "Нет, не больше, чем футбол". После этого я несколько недель не смотрел футбол. © W. Romani / Quora
- Однажды вечером, когда я зашла в магазин за покупками, ко мне подошел мальчик лет шести. И сказал, что ему нравится мое платье и туфли. Я поблагодарила его, а он продолжил: "Вы красивая. Часто сюда приходите?" Его родители поскорее увели его оттуда. Думаю, он вырастет тем еще сердцеедом. © Rachel Cook / Quora
- Разговор с ребенком:
- Почему ты не рассказал бабушке, что у тебя шатается зуб?
- У бабушки нет зубов, она бы не поняла... © Margo Darling / Quora
Все истории, где детишки отличились и рассмешили всех вокруг, не поместятся даже в самую большую статью. Поэтому предлагаем почитать еще несколько на ту же тему:
Комментарии
Особенно понравился рассказ о племяннике, который после садика первым делом "заныривает в мусорку".