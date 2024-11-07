20+ раз, когда дети учудили такое, что мамы с папами до сих пор за голову держатся

Каждый из нас, будучи ребенком, нет-нет да и совершал какую-нибудь шалость. Кто-то мог сам себе подстричь волосы, кто-то рисовал на обоях, а кто-то мог раскрасить кота акварелью. Помните те вздохи родителей и ошарашенные глаза, когда они видели, что натворило их чадо? Ну что ж, времена изменились, а дети — нет, они все также шкодят и не дают родителям расслабляться.

«Моя дочурка и ее подружка решили, что диван — самое подходящее место, чтобы сделать слайм»

«Вы бы заплатили 3 шоколадные монеты и одно печенье за ​​этот маникюр? Мастер — моя 2,5-летняя дочь»

«Ни на секунду не отвернуться! Ребенок отгрыз кусок резинки в стиральной машинке и теперь она протекает»

«Сделал своему ребенку песочницу у дома. Но что-то пошло не так...⁠⁠»

У друга дочь пошла в школу и его тут же впихнули в родительский чат. Сразу пошел разговор, мол, у классной скоро день рождения и надо скинуться на подарок. Друг пишет: «А может и саму Тамару Михайловну в чат добавим? Пусть тоже деньги сдает на подарки родителям». Спустя несколько минут его кандидатуру выдвинули на пост председателя родительского комитета и большинство родителей проголосовали за него. Ведь и правда как-то несправедливо выходит по отношению к учительнице: может она тоже хочет родителям подарки делать, а ее лишают этого удовольствия. Друг так и написал: «У меня вообще-то день рождения раньше, чем у классной руководительницы и я, кстати, лодку резиновую хочу». Надо ли говорить, что за все время, пока его дочка ходила в эту школу, их класс ни на что не скидывался. © IdealUkar / Pikabu

«Дочка играла во дворе и решила порадовать папу рисунком. На новой машине. Камнем»

«Сегодня поняла, почему мамочками так сильно ценятся деревянные эко-игрушки. Оказывается, они не тонут в унитазе»

«Я знаю, что это выглядит аппетитно, но там же написано „мыло“»

Не факт, что этот маленький кусака уже умеет читать... © Rippling_Debt / Reddit

«8-летняя дочь троллит меня»

«Дочка сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку»

© LurleneLumpkin_ / Reddit Natasha Blazheyuk 6 часов назад У меня сын несколько лет так ел- практически любое блюдо под тонной кетчупа. Это был его выбор, а не потому что не мог немного полить. И если дома заканчивался кетчуп, это была трагедия - всё, есть нечего. Гарниры, мясо, птица- не, без кетчупа это не еда. Подливы, домашние соусы или покупные, но не кетчуп (причем определенных марок) - это не считается. Потом как-то успокоился и стал только к некоторым продуктам, немного и не всегда добавлять - - Ответить

«Мой сын надевает эту маску и сам себя боится»

«Сегодня дети сказали, что у них есть для меня новости»

«Я нашла, где мои трехлетние близнецы прятали мелочь»

Малыши и чистота в машине — понятия несовместимые

«Моя племянница после школы»

«Сын-подросток попробовал пиццу»

«Жизнь до и после детей на примере любимой уточки моего малыша и его запасной игрушки»

«Мы планировали продать два стула, которыми не пользуемся, но тут в гости пришла 4-летняя племяшка, и ей стало „скучно“»

Недавно четырехлетний сын спросил у нас с мужем: «А почему папа целует маму в губы, а я только в щечку или носик?». Ну муж не растерялся и говорит, мол, в губы целуются взрослые, а ты еще маленький. Сын замолчал на секунду и как выдаст: «Пап, а я уже целовал одну девочку в садике.» Муж аж опешил: «Что? Зачем?!», а сынок на голубом глазу выдает: «Ну пап, ты бы знал, как Настя вкусно пахнет пельменями!» © Мамдаринка / VK

«Вчера вечером сын вел себя слишком тихо, поэтому я пошла проверить его и обнаружила, что он нашел нетривиальное применение детской присыпке»

«Мой трехлетний сын решил разогреть игровую приставку в микроволновке. Теперь ее можно выбросить»

«Я заблокировала дверь душа шваброй. Дочь пыталась ее закрыть. Упс...»

«Я просто сфотографировал дочь, ползущую под диваном. Пора вызывать экзорциста?»