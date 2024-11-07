Смотрится как пирожное или гастрономическое изделия, ветчина с салом)
20+ раз, когда дети учудили такое, что мамы с папами до сих пор за голову держатся
Каждый из нас, будучи ребенком, нет-нет да и совершал какую-нибудь шалость. Кто-то мог сам себе подстричь волосы, кто-то рисовал на обоях, а кто-то мог раскрасить кота акварелью. Помните те вздохи родителей и ошарашенные глаза, когда они видели, что натворило их чадо? Ну что ж, времена изменились, а дети — нет, они все также шкодят и не дают родителям расслабляться.
«Моя дочурка и ее подружка решили, что диван — самое подходящее место, чтобы сделать слайм»
«Вы бы заплатили 3 шоколадные монеты и одно печенье за этот маникюр? Мастер — моя 2,5-летняя дочь»
«Ни на секунду не отвернуться! Ребенок отгрыз кусок резинки в стиральной машинке и теперь она протекает»
«Сделал своему ребенку песочницу у дома. Но что-то пошло не так...»
- У друга дочь пошла в школу и его тут же впихнули в родительский чат. Сразу пошел разговор, мол, у классной скоро день рождения и надо скинуться на подарок. Друг пишет: «А может и саму Тамару Михайловну в чат добавим? Пусть тоже деньги сдает на подарки родителям». Спустя несколько минут его кандидатуру выдвинули на пост председателя родительского комитета и большинство родителей проголосовали за него. Ведь и правда как-то несправедливо выходит по отношению к учительнице: может она тоже хочет родителям подарки делать, а ее лишают этого удовольствия. Друг так и написал: «У меня вообще-то день рождения раньше, чем у классной руководительницы и я, кстати, лодку резиновую хочу». Надо ли говорить, что за все время, пока его дочка ходила в эту школу, их класс ни на что не скидывался. © IdealUkar / Pikabu
«Дочка играла во дворе и решила порадовать папу рисунком. На новой машине. Камнем»
«Сегодня поняла, почему мамочками так сильно ценятся деревянные эко-игрушки. Оказывается, они не тонут в унитазе»
«Я знаю, что это выглядит аппетитно, но там же написано „мыло“»
- Не факт, что этот маленький кусака уже умеет читать... © Rippling_Debt / Reddit
«8-летняя дочь троллит меня»
«Дочка сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку»
У меня сын несколько лет так ел- практически любое блюдо под тонной кетчупа. Это был его выбор, а не потому что не мог немного полить. И если дома заканчивался кетчуп, это была трагедия - всё, есть нечего. Гарниры, мясо, птица- не, без кетчупа это не еда. Подливы, домашние соусы или покупные, но не кетчуп (причем определенных марок) - это не считается. Потом как-то успокоился и стал только к некоторым продуктам, немного и не всегда добавлять
«Мой сын надевает эту маску и сам себя боится»
«Сегодня дети сказали, что у них есть для меня новости»
«Я нашла, где мои трехлетние близнецы прятали мелочь»
Малыши и чистота в машине — понятия несовместимые
«Моя племянница после школы»
«Сын-подросток попробовал пиццу»
«Жизнь до и после детей на примере любимой уточки моего малыша и его запасной игрушки»
«Мы планировали продать два стула, которыми не пользуемся, но тут в гости пришла 4-летняя племяшка, и ей стало „скучно“»
Племяшка надо было время уделить. А так ей скучно было - вот и нарисовала
- Недавно четырехлетний сын спросил у нас с мужем: «А почему папа целует маму в губы, а я только в щечку или носик?». Ну муж не растерялся и говорит, мол, в губы целуются взрослые, а ты еще маленький. Сын замолчал на секунду и как выдаст: «Пап, а я уже целовал одну девочку в садике.» Муж аж опешил: «Что? Зачем?!», а сынок на голубом глазу выдает: «Ну пап, ты бы знал, как Настя вкусно пахнет пельменями!» © Мамдаринка / VK
«Вчера вечером сын вел себя слишком тихо, поэтому я пошла проверить его и обнаружила, что он нашел нетривиальное применение детской присыпке»
«Мой трехлетний сын решил разогреть игровую приставку в микроволновке. Теперь ее можно выбросить»
«Я заблокировала дверь душа шваброй. Дочь пыталась ее закрыть. Упс...»
«Я просто сфотографировал дочь, ползущую под диваном. Пора вызывать экзорциста?»
«Дети решили сделать мне макияж. Дочь выбрала классику, а вот сын решил поэкспериментировать. Результат налицо»
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