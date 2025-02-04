14 необычных историй, которые произошли на дорогах

На дороге происходит много веселых, интересных, а иногда даже пугающих историй. Водители часто недовольны поведением пассажиров, а пешеходы не хотят, чтобы какой-нибудь лихач облил их грязной водой из лужи, но, оказалось, что историй про добро и взаимопонимание даже в суровом дорожном мире не мало.