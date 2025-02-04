14 необычных историй, которые произошли на дорогах
На дороге происходит много веселых, интересных, а иногда даже пугающих историй. Водители часто недовольны поведением пассажиров, а пешеходы не хотят, чтобы какой-нибудь лихач облил их грязной водой из лужи, но, оказалось, что историй про добро и взаимопонимание даже в суровом дорожном мире не мало.
- Ехала на очень важную для меня конференцию. За сто метров от нужного места попала в ДТП. Плакала навзрыд, поняв, что на мероприятие уже не попаду. Все проезжающие мимо водители ехидно улыбались, как будто их такая ситуация не может коснуться. Только один остановился, вышел и сказал: «Девушка, вы что так переживаете? Это же кусок железа. Все будет хорошо!» Стало легче. Больше добра в мир! © Подслушано / VK
- Как-то раз я отправилась за покупками и вызвала такси. Когда мы подъехали к моему дому, я открыла дверь, и ко мне подбежал мой рыжий пес, спросила его: «Ну что, рыжий, будешь помогать сумки носить?» Выхожу из машины и вижу, что таксист уже стоит с моими пакетами в руках. Водитель был рыжеволосым и подумал, что это ему сказали. Пришлось объяснять, что я обращалась к собаке. Получилось неловко. © Палата № 6 / VK
- Работала администратором в ресторане. У нас был водитель, который должен был отвозить меня домой ночью после смены. Однажды ему нужно было отлучиться, и мы договорились, что позвоню ему, когда закончу, чтобы он приехал за мной. Я звонила ему раз пять, но телефон был выключен, в итоге раздосадованная поехала на такси. На следующий день его уволили, еще через день я поняла, что ошиблась на одну цифру в номере телефона. Стыдно до сих пор. © Подслушано / VK
- Я всего два года за рулем. Однажды вечером на дорогу выскочил щенок. Я оказался перед выбором: сбить животное или врезаться во встречную машину, резко перестроившись. Выбрал второй вариант и столкнулся с легковушкой. Водитель пострадавшего автомобиля был очень зол, но я объяснил ему, что у меня есть страховка, которая покроет все расходы, и щенок не пострадал. Мои родители тоже не поняли меня и назвали поступок глупым. Несмотря на то, что я покрыл все расходы из своего кармана, мама с папой не поддержали меня. Не спорю, возможно, я поступил глупо, но мне повезло и я спас животное. © Палата № 6 / VK
- Я вышел из такси, пошел домой и только спустя пару минут понял, что оставил телефон в машине. Не мог вспомнить ни компанию такси, ни номерной знак, только как выглядел водитель. Выбежал на дорогу и увидел мое такси, стоящее на светофоре. Побежал за ним по дороге, но не смог догнать. Поймал проезжавшего мимо таксиста и попросил его ехать за черной машиной, объяснив ему ситуацию. Мы ехали за ним почти пять минут, но не могли догнать. Когда мы выехали на проспект, похожих черных машин стало больше. Я потерял нужную машину и запаниковал. Мой водитель начал подъезжать к машинам со стороны водителя, а я высунулся из окна, отчаянно пытаясь понять, он это или нет. И, как по волшебству, это оказался он! Я крикнул водителю. Он меня узнал, остановился и отдал мне телефон. Я был так счастлив и оставил второму водителю большие чаевые за помощь. © InnsmouthMotel / Reddit
Таксиста-то восстановили в должности или тетка, помалкивая в кулачок, и дальше стыдится?
- Когда еду в машине, закрываю все окна, включаю любимую музыку и пою, что есть мочи. Чтобы послушать, насколько я хороша, как певица, записываю себя на телефон, держу его так, чтобы соседние водители думали, что я просто разговариваю, а не странная женщина, говорящая с лобовым стеклом. Больше так нигде не попеть! © Подслушано / VK
- Еду в автобусе на работу. Вдруг рядом с нами начинают бешено сигналить автомобили! Все смотрят в ту сторону и не могут ничего понять. Потом откуда-то из потока появляется золотой Хаммер. Оказывается один парень решил сделать девушке предложение прямо во время движения автобуса! Когда молодой человек надел кольцо через окно, все начали аплодировать. Девушка расплакалась, бабули тоже. Безумно трогательно! © Подслушано / VK
- На прошлых выходных я работал в такси и подобрал пожилую женщину, которая не говорила по-английски. С помощью языка жестов и переводчика в телефоне, она объяснила, что оставила сумочку в автобусе и надо догнать его. Мы ехали по маршруту автобуса, пытаясь найти его. Она очень волновалась, и это волнение передавалось и мне. В конце концов мы догнали автобус, а дама забрала свою сумочку. © wulfftl / Reddit
- Мой двоюродный дедушка был дальнобойщиком, и его маршрут часто проходил по огромным холмам. Его грузовик был не очень мощным, поэтому ему обычно приходилось ползти вверх на низкой передаче. Как-то раз его младший брат, мой дедушка, ехал вместе с ним. Мой двоюродный дедушка увидел, как их грузовик догоняет более мощная машина его друга и очень быстро решил устроить небольшое представление. Он попросил дедушку сесть за руль, а сам выпрыгнул из машины. Когда его друг проезжал мимо них, он увидел такую картину: мой двоюродный дедушка толкает в гору грузовик, а за рулем сидит его младший брат. © Sword_n_board / Reddit
- Заказал такси после работы. Еще удивился, что у таксиста за тысячи поездок средний балл остается пятеркой. Настроение — ноль без палочки. Сел на заднее сиденье, назвал адрес, едем. И вот в какой-то момент я просто выпал в осадок, когда из-за водительского кресла вдруг выглянул... Хвост! Представьте себе, хвост! Кошачий! Оказывается, этот водитель ездит на работу вместе со своим котом. © Не все поймут / VK
- Быть водителем детского паровозика — это, пожалуй, одна из самых сложных профессий в мире. Хочется включить что-нибудь энергичное и драйвовое, но нет, приходится каждый день слушать однообразные и приторно-позитивные песенки про ромашки, солнце, облака и бегемотиков. Это была моя самая сложная подработка во времена учебы в университете. © Палата № 6 / VK
- Мой отец работал дальнобойщиком 10 лет, и мой муж тоже водитель грузовика. Я могла бы написать роман из всех историй, которые они рассказывают. Вот, например, последний случай, над которым я посмеялась. Муж ехал в потоке рядом с модным легковым автомобилем, за рулем которого сидел парень в костюме. Он вел машину коленями, а в руках держал планшет и что-то на нем смотрел. Мой муж посигналил, когда подъехал очень близко. Парень испугался так сильно, что выбросил планшет в окно. © ManyARamblings / Reddit
- Увидела, как женщина-водитель помогла мужчине толкать машину, и вспомнила случай, который произошел со мной зимой. В один снежный день моя машина застряла в сугробе. Я попыталась сама вытолкнуть ее, но безуспешно. Через некоторое время рядом остановилась другая машина, и из нее вышел незнакомец и предложил свою помощь. Вместе мы попытались вытащить машину, но снег был слишком глубок. Тогда он достал из багажника лопату и начал расчищать путь. Все так же спокойно, молча и бескомпромиссно. Прошло около получаса, и наконец-то машина была свободна. Я поблагодарила его, а он просто улыбнулся и сказал, что такие ситуации учат нас помогать друг другу. Этот случай напомнил мне, что вокруг много добрых людей, готовых помочь в трудную минуту. © Не все поймут / VK
- Я работаю водителем такси, и однажды вечером мне звонит пассажир. Я подумал, что он, возможно, что-то забыл или потерял. Но оказалось, что мужчина хочет узнать о конфете, которой я его угостил, а он принес ее домой и отдал жене. Она теперь хочет еще таких же конфет, а он не знает, где можно их купить, и готов отправиться куда угодно, лишь бы порадовать свою любимую. Пришлось поделиться адресом, где продают турецкие сладости. © Палата № 6 / VK
А прочитать о том, чем может закончится обычная поездка на такси можно в этой статье.
Комментарии
Ржать, что кто-то из-за "шутки" лишился планшета?.. Я чего-то не понимаю?
Конечно, работать за планшетом управляя автомобилем - это ещё хуже, чем говорить по телефону, аварийную ситуацию создаёт, но тоже ничего смешного не вижу
"Оказывается один парень решил сделать девушке предложение прямо во время движения автобуса! Когда молодой человек надел кольцо через окно, все начали аплодировать. Девушка расплакалась, бабули тоже."
😄😀😁
Кроме бесплатного представления для бабуль, не вижу в этом ничего трогательного.
Жлобяра na Хаммере девушку посадил в автобус и устроил шоу. Голимые понты + игра нна публику...